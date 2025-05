La FIFA accentue son soutien aux chaînes de valeur du coton, du textile et de l’habillement dans les pays du groupe C-4+

Dans le cadre du programme F4S, des t-shirts et des polos entièrement fabriqués en Afrique de l’Ouest seront distribués à travers le monde, à des milliers d’enfants et de professeurs d’éducation physique

Dans le cadre de son engagement en faveur de l’inclusion économique dans les pays en développement, la FIFA a annoncé que les vêtements pour le programme Football for Schools , provenant des pays membres du groupe Cotton-4 plus (C4+), seront disponibles d’ici fin 2025.

Des t-shirts et des polos fabriqués intégralement dans les pays C4+ seront distribués à des enfants et à des professeurs d’éducation physique à l’échelle mondiale d’ici la fin de l’année. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du programme Football for Schools. C’est ce qu’a déclaré Céline Zigaul, responsable des relations internationales et des affaires publiques de la FIFA, aux délégués réunis lors de la rencontre de deux jours au Caire, en Égypte.