Coup de tonnerre, triplé éclair et déluge de buts

Un triplé supersonique par un Français de la Liga, un match fou en Angleterre, une surprise colossale, un très jeune entraîneur et une femme qui dirige des hommes : tel est le sommaire de la revue statistique hebdomadaire deFIFA.com cette semaine.

103

années se sont écoulées entre le moment où les Queens Park Rangers sont devenus la dernière équipe amateur à atteindre les quarts de finale de la FA Cup et le jour, ce 18 février, où Lincoln City a réussi la même performance. Fondés en 1884, les Imps évoluent aujourd'hui en cinquième division anglaise. Il y a deux mois, ils ont disputé une rencontre devant 482 spectateurs, face à Nantwich Town. A Burnley, les regards de 20 000 personnes étaient braqués sur eux pour ce rendez-vous de FA Cup contre une équipe de l'élite anglaise. En toute fin de partie, Sean Raggett a marqué l'unique but du match sur ce qui a également été le seul tir cadré de Lincoln au cours de la rencontre. Lincoln City est ainsi devenue la troisième équipe amateur de l'histoire à éliminer quatre équipes professionnelles au cours d'une même campagne de FA Cup. En récompense de son exploit, Lincoln aura le droit de croiser le fer avec Arsenal, en quart de finale. La dernière confrontation entre les équipes s'était soldée par une victoire de Lincoln 1:0 sur les Gunners. C'était il y a... 102 ans.

20

matches est ce qu'il aura fallu au Sydney FC pour concéder sa première défaite dans la A-League 2016/17. Le rêve de devenir la première équipe invaincue sur l'intégralité d'une saison régulière en Australie s'est donc envolé pour les Sky Blues, et ce sur la pelouse de leur plus grand rival. Les Western Sydney Wanderers n'avaient gagné qu'un seul de leurs neuf matches disputés cette saison chez eux, au ANZ Stadium, où le Sydney FC avait quant à lui marqué dix buts au cours de ses trois dernières visites. Mais Vedran Janjetovic et Brendon Santalab – tous deux d'anciens pensionnaires du Sydney FC – ont pour le premier réalisé un sans-faute dans les cages et pour le second inscrit le seul but de la partie. Les Wanderers gagnent ainsi le derby de Sydney pour la première fois au cours de leurs dix dernières tentatives. Le Sydney FC doit maintenant prendre 11 points au cours de ses sept dernières sorties pour battre le record de points marqués au cours d'une campagne qui compte 27 journées. Ce record appartient aux Western Sydney Wanderers.

8

buts lors de la victoire de Manchester City 5:3 sur Monaco : cela fait de cette rencontre le match aller le plus prolifique dans l'histoire de la phase à élimination directe de la Ligue des champions de l'UEFA. La dernière fois qu'un match à élimination directe dans la compétition suprême des clubs en Europe a produit plus de buts était en 1990, à une époque où la phase de groupes n'existait pas. À cette occasion, Emilio Butragueno et Hugo Sanchez avaient aidé le Real Madridà battre leSwarovski Tirol 9:1 au deuxième tour. Kylian Mbappé, à 18 ans et deux mois, est devenu le deuxième plus jeune Français à marquer en Ligue des champions de l'UEFA, après Karim Benzemaà 17 ans, pour offrir l'avantage à Monaco (2:1). Falcao a ensuite manqué l'occasion de doubler l'avantage des Monégasques. L'arrêt du gardien Willy Caballero fait que Manchester City n'a encaissé aucun des cinq derniers penalties qu'il a concédés en Ligue des champions. Monaco menait 3:2, mais ensuite en l'espace de 11 minutes, les Citizens ont marqué trois fois pour renverser la vapeur. Grâce à son doublé, Sergio Aguero est devenu troisième ex aequo sur la liste des meilleurs buteurs sud-américains en Ligue des champions de l'UEFA, à égalité avecRivaldo (27), mais toujours derrière Kaka (30) et Lionel Messi(93).

4

minutes et 43 secondes : il n'en a pas fallu plus à Kevin Gameiro pour réussir le triplé le plus rapide depuis 22 ans en Liga. Le Français a bouclé son hat-trick un tout petit peu plus vite que ne l'avait fait David Villa pour Valence contre l'Athletic Bilbao en 2006, mais n'a pas pu faire mieux que celui de Bebeto pour le compte du Deportivo contre Albacete, en moins de quatre minutes en 1995. Ce 18 février, Yannick Carrasco n'a mis que 13 secondes en deuxième période pour offrir davantage à l'Atlético de Madrid sur le Sporting Gijon. C'est le but le plus rapide de la Liga en deuxième période depuis celui de Javier Camunas pour le compte du Recreativo Huelva contre Numance en 2009. Gijon a égalisé immédiatement, mais ensuite Gameiro est devenu le quatrième joueur entré en cours de jeu dans toute l'histoire de la Liga à réussir un triplé, contribuant ainsi largement au succès 4:1 de l'Atleti, qui étend sa série d'invincibilité dans la compétition à huit rencontres. Le Français de 29 ans était titulaire et a marqué trois jours après pour le compte des Rojiblancos sur la pelouse du Bayer Leverkusen en Ligue des champions de l'UEFA. Gameiro a fait trembler les filets adverses cinq fois au cours de ses 142 dernières minutes de jeu.

0

Aucune femme n'avait entraîné une équipe masculine dans une compétition continentale de clubs jusqu'à Chan Yuenting. Son admiration pour David Beckham avait donné à la jeune femme de 28 ans l'amour du football. Elle reconnaît avoir pleuré lorsque l'Angleterre, dont son idole était le capitaine à l'époque, avait perdu 2:1 contre le Brésil de Luiz Felipe Scolari à la Coupe du Monde de la FIFA, Corée/Japon 2002™. Ironie de l'histoire, Chan s'est retrouvée face à Scolari, de 40 ans son aîné, lorsque que son équipe d'Eastern SC a affronté celle dirigée par le Brésilien, Guangzhou Evergrande, en Ligue des champions de l'AFC. Le club de Hongkong, qui dans le passé avait été entraîné par Bobby Moore, a terminé la rencontre à neuf et perdu 7:0.

En bref 29 ans et 210 jours : c'était l'âge de l'entraîneur d'Hoffenheim Julian Nagelsmannau moment où son équipe affrontait Darmstadt, dont les joueurs affichaient quant à eux une moyenne d'âge de deux semaines de plus. Une première en Bundesliga.