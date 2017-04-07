Collection de trophées, coup franc parfait, longue chevauchée

Le PSG tajoute un Coupe de la Ligue à sa collection

Encore un club sur la carte de visite de l'Uruguayen Sebastian Abreu

Un but d'anthologie dans le Klassieker des Pays-Bas Ajax - Feyenoord

Au programme de la revue statistique de FIFA.com cette semaine : le boulet de canon de Lasse Schone aux Pays-Bas, la chevauchée fantastique de Jordy Caicedo en Amérique du Sud, le PSG imbattable en compétition de coupe et une étape à la maison dans les pérégrinations de Sebastian Abreu.

75

mètres : c'est à cette distance du but adverse que le joueur de l'Universidad Catolica Jordy Caicedo a pris possession du ballon pour remonter tout le terrain et aller marquer contre Petrolero en Copa Sudamericana. Le remplaçant de 20 ans avait brillé lors du parcours qualificatif qui avait permis à l'Équateurde s'ouvrir les portes de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA. Il lui a fallu 11 secondes pour traverser le terrain balle au pied et tromper le gardien Ivan Brun à ras de terre. Ce but de la victoire 3:1 est venu s'ajouter à une passe décisive adressée par Caicedo à destination de Wilmer Godoy. Ce match inaugural dans l'Estadio Provincial de Yacuiba s'est terminé de façon amère pour les hôtes de Petrolero, qui restent désormais sur six défaites consécutives. Les visiteurs équatoriens, de leur côté, ont inscrit plus d'un but dans une compétition de la CONMEBOL pour la première fois en 13 matches, et plus de 2 buts pour la troisième fois de leur histoire et la première fois depuis 1980.

53

secondes : Lasse Schone est devenu le troisième joueur à marquer au cours de la première minute des 96 ans d'histoire du Klassieker. Piet Burg, pour Feyenoorden 1936, et Johnny Rep, avec l'Ajax Amsterdam en 1973, avaient déjà réussi la prouesse. Seulement 15 secondes s'étaient écoulées lorsque Schone a obtenu un coup franc pour l'Ajax, à 35 mètres du but adverse. Il s'est chargé lui-même de propulser le ballon dans les cages d'une lourde frappe qui a heurté le dessous de la barre avant de faire trembler les filets de Feyenoord. Justin Kluivert, à 17 ans et 332 jours, était devenu le plus jeune joueur à débuter le Klassieker à Amsterdam depuis Clarence Seedorflors du dernier jour de sa seizième année en 1993. Le milieu de terrain de Feyenoord Dirk Kuyt, 36 ans, avait déjà fait ses preuves en Eredivisie lorsque le deuxième fils de Patrick Kluivert est né. Mais cela n'a pas empêché le néo-international néerlandais d'adresser une passe décisive à l'U-20 brésilien David Neres, autre nouveau venu dans le Klassieker, avec à la clé le deuxième but de l'Ajax. Dans le temps additionnel, Feyenoord a réduit le score. Ce succès 2:1 de l'Ajax permet aux Amstellodamois d'étendre leur série d'invincibilité contre Feyenoord à 10 matches et, surtout, de revenir à 3 points de leur adversaire du jour, toujours leader.

46

années s'étaient écoulées depuis la dernière défaite de Dundeepar plus de 6 buts d'écart jusqu'à celle subie contre Aberdeen. Le Celtic, composé notamment de sept membres des Lisbon Lions vainqueurs de la Coupe d'Europe des Clubs Champions 1967, s'était imposé 8:1 à Dens Park en 1971. Le 1er avril dernier, l'attaquant irlandais Adam Rooney a inscrit son 75ème but avec les Dons toutes compétitions confondues et son 100ème but en championnat d'Écosse. Andy Considine a pour sa part marqué plus de buts (3) en Premier League écossaise au cours de cette rencontre que lors des quatre dernières saisons combinées (2 buts en 108 apparitions), avec à la clé une victoire 7:0 pour Aberdeen, qui reste sur 6 succès consécutifs et 13 matches d'affilée sans connaître la défaite en championnat contre Dundee.

4

Coupes de la ligue consécutives remportées par Paris Saint-Germain. Le PSG égale ainsi les séries de Liverpool (1981-84), Derry City (2005-08), Benfica (2009-12) et Cliftonville (2013-16). Le record absolu en la matière appartient au Celtic, vainqueur de la Scottish League Cup cinq fois de suite (1966-70). Edinson Cavani a réussi un doublé lors de la victoire 4:1 des joueurs de la capitale sur Monaco. L'attaquant uruguayen en est à son troisième doublé dans trois éditions différentes de la Coupe de la League, ce qui représente un but toutes les 35 minutes. El Matador en est maintenant à 40 buts en 40 matches pour le PSG cette saison, toutes compétitions confondues. Quatre jours plus tard en Coupe de France, le PSG a facilement dominé Avranches (4:0), s'invitant ainsi en demi-finale, où il retrouvera Monaco.

En bref 3 614 jours- soit près de 10 ans - se sont écoulés entre la 19ème et la 20ème apparition d'Adrian Mariappa pour le compte de Watford en Premier League. C'est le plus long laps de temps entre deux apparitions pour un club dans cette compétition.

615 matches disputés en Serie A : Gianluigi Buffon vient de rejoindre Javier Zanetti à la deuxième place du classement des joueurs ayant disputé le plus grand nombre de rencontres dans le championnat d'élite italien. Paolo Maldini** (647) occupe toujours la première place.

33 buts en une saison est le total qu'Edin Dzeko est devenu le premier joueur de l'histoire de l'AS ROme à atteindre, dépassant ainsi le précédent record détenu à égalité par Rodolfo Volk (1930/31) et Francesco Totti**(2006/07).