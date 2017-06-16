Attaquants hors pair et gardiens très chers

Les Young Lions mettent fin à leur disette chez les U-20

23

ans, c’est le temps qu’il a fallu à la Guinéepour battre à nouveau la Côte d'Ivoire. Champions d’Afrique en 2015, les Éléphants se sont qualifiés pour les trois dernières Coupes du Monde de la FIFA™, tandis que le Syli National n’a jamais été en position d’accéder à la phase finale. Après avoir été menée deux fois au score, sur un doublé de Seydou Doumbia, la Guinée a fini par l’emporter 3:2 à Bouaké en qualifications pour la Coupe d’Afrique des Nations de la CAF, s’imposant pour la première fois en 11 tentatives dans ce duel.

20

ans sans gagner le moindre match en la Coupe du Monde U-20 de la FIFA, puis le titre mondial : c'est ce que vient de réaliser l’Angleterre en République de Corée. Le dernier succès anglais dans la compétition remontait à Malaisie 1997. À l'époque, Jamie Carragher, Danny Murphy et Michael Owen étaient venus à bout du Mexique 1:0 lors de la dernière journée du Groupe F. Les Young Lions ont ensuite enchaîné 17 matches sans victoire (record du tournoi devant le Panama et ses 15 unités) avant de démarrer leur campagne 2017 par une large victoire 3:0 sur l’Argentine. L’Angleterre a gagné autant de matches en terre sud-coréenne (six) que lors de ses neuf dernières campagnes mondialistes U-20. Pour le football anglais, il s’agit du premier trophée FIFA depuis la Coupe du Monde remportée en 1966 par Gordon Banks, Bobby Moore et Bobby Charlton.

11

secondes ont été nécessaires à Diego Souza pour marquer face à l’Australie. Il est devenu le buteur le plus rapide de l’histoire de la sélection brésilienne, créée en 1914. En fêtant son premier but pour la Verdeamarelha, le droitier de 31 ans, dont la première cape remonte à 2009, est devenu le premier joueur du Sport Club do Recife à marquer sous le maillot brésilien depuis Traçaia en 1959 contre l’Équateur. Roberto Coração de Leão y était lui aussi parvenu, mais lors d’un match non officiel contre la République d’Irlande en 1981, après une action magique de Zico. Diego Souza a ensuite inscrit le quatrième but de son équipe, 92 minutes et 16 secondes après son ouverture du score. C’est l’intervalle le plus long jamais enregistré entre deux buts du même joueur dans un match de la Seleção. Le Brésilreste sur 10 buts marqués et 0 encaissé lors de ses deux derniers duels avec les Socceroos. Ces derniers, invaincus à Melbourne entre 2007 et 2016, restent sur trois matches sans victoire dans leur fief.

2

buts par match avec le Portugal depuis l’UEFA EURO, c'est la moyenne de Cristiano Ronaldo à l’heure d’aborder la Coupe des Confédérations de la FIFA. Alors qu’il pointait à la 25ème place au classement des meilleurs buteurs de l’histoire en sélection au lendemain de France 2016, le voici qui revendique 73 réalisations après une moisson de 12 buts en 6 matches. Il n’a plus que neuf joueurs devant lui, dont deux Européens, Ferenc Puskas(84) et Sandor Kocsis (75). Fort d’un doublé lors du succès portugais 3:0 en Lettonie, Ronaldo est devenu le meilleur buteur des qualifications européennes pour Russie 2018 avec 11 réalisations, un total égalé le lendemain par Robert Lewandowski, auteur d’un triplé contre la Roumanie (son quatrième lors de ses 25 derniers matches avec la Pologne). L’attaquant du Bayern Munich reste sur 23 buts en 20 capes avec la Pologne, soit un total de 45 buts en 86 matches, ce qui fait de lui le deuxième meilleur buteur de son pays aux côtés de Grzegorz Lato(45 buts en 100 matches).

0

sélection, c’est le total cumulé par deux joueurs de 23 ans, qui sont devenus récemment les deuxième et troisième gardiens les plus chers de l’histoire respectivement. Le Brésilien Ederson, que Benfica avait recruté à nouveau en 2015 pour 500 000 euros, a été cédé à Manchester City pour 40 millions d’euros alors qu’il ne figurait même pas parmi les trois gardiens de la Seleção cette année. Jordan Pickford, qui ne faisait pas partie non plus des trois gardiens de l'Angleterre en 2017, a été transféré de Sunderland à Everton pour 34 millions d’euros. Benficaa donc vendu deux des huit portiers les plus chers de tous les temps (l'Atlético de Madrid avait acheté Jan Oblak pour 16 millions d’euros), tandis que Manchester City a acheté deux des six plus onéreux (les Sky Blues avaient recruté Claudio Bravo à Barcelone pour 20 millions d’euros). Un seul gardien a coûté plus cher qu'Ederson et Pickford : Gianluigi Buffon.

En bref 33 ans après avoir gagné deux matches de rang avec cinq buts d’écart (5:0 contre Malte puis 6:0 contre le Danemark de Michael Laudrup) sous l’impulsion du duo Frank Rijkaard et Ruud Gullit, les Pays-Bas** ont remis le couvert sous la houlette de leurs co-sélectionneurs Dick Advocaat…et Gullit.

16 ans et 223 jours, c’est l’âge auquel Alphonso Davies**est devenu le plus jeune joueur à porter le maillot du Canada. Le milieu des Vancouver Whitecaps a battu le record de feu Domenic Mobilio, âgé de 17 ans lors de ses débuts en 1986.

16 heures et 58 minutes : c’est la séquence d’invincibilité de l’Iran* en qualifications mondialistes. Une défense de fer qui a aide la Team Melli* à devenir la deuxième équipe qualifiée pour Russie 2018, après le Brésil.