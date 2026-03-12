La FIFA lance un manuel à destination des parents pour mieux comprendre le rôle des agents dans le football de jeunes

Ce document propose des outils pratiques aux parents de jeunes joueurs

Élaboré par la FIFA en association avec le groupe de travail sur les agents et l’université de Loughborough, le manuel regroupe des réflexions sur la réglementation et des scénarios inspirés de cas réels

La section consacrée à l’information sur les agents à destination des parents est disponible en ligne

La FIFA publie le Programme d’information de la FIFA sur les agents à destination des parents, élaboré en collaboration avec le groupe de travail sur les agents et l’université de Loughborough. Cet ouvrage a été pensé pour fournir aux parents les connaissances et les outils pratiques pour prendre les bonnes décisions pour leurs enfants, en privilégiant leur bien-être, leur intégrité et leur développement sur le long terme.

Les jeunes footballeurs sont nombreux à rêver de passer un jour professionnels. Les plus talentueux d’entre eux sont repérés et souvent approchés directement par des agents désireux de les représenter. Si cette perspective peut se révéler enthousiasmante pour de jeunes sportifs et leurs familles, elle n’est pas exempte de périls. En effet, pour les parents, il n’est pas toujours aisé de se frayer un chemin dans le monde en constante évolution de la réglementation des transferts et de la représentation des joueurs.

Ce programme vise donc à leur apporter des informations claires et accessibles grâce auxquelles ils pourront identifier les voies balisées du football, en évitant les écueils.

Sa publication répond à un certain nombre d’inquiétudes récurrentes ces dernières années. Plusieurs mineurs et leurs familles ont ainsi été victimes d’individus peu scrupuleux se faisant passer pour des agents. À chaque fois, ces personnes leur ont promis des opportunités qui n'existaient pas, comme des essais, avant d’exiger une rétribution pour des services gratuits ou qui n'ont jamais été rendus. De telles pratiques mettent évidemment en danger la sécurité financière des familles, mais aussi le bien-être des jeunes joueurs concernés.

Dans chacun des chapitres, les parents trouveront un résumé des points à retenir, des conseils pratiques, des réflexions sur la réglementation, des conseils de conformité, des éléments de bonnes pratiques parentales et des commentaires sur des questions précises qui les aideront à gérer les situations susceptibles de survenir tout au long du parcours de leur enfant.

« Nous sommes ravis de vous présenter cet outil simple et pratique, conçu pour aider les parents à mieux comprendre les droits et les protections dont leur enfant bénéficie dans le football », a déclaré Patricio Varela, chef du département Agents de la FIFA. « Notre objectif est d’aider les familles à prendre des décisions éclairées vis-à-vis des agents. Elles doivent naturellement leur permettre de continuer leur progression mais aussi et surtout, protéger leur intégrité et leur bien-être. Ce manuel se veut clair, basé sur des situations concrètes et réelles, et universel. Il va au-delà de la théorie pour offrir des conseils que tous les parents du monde pourront suivre. »