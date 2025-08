La FIFA adapte les règles temporaires afin de clarifier la question du déplacement des joueurs ukrainiens

Le 7 mars 2022, le Bureau du Conseil de la FIFA a décidé d’amender temporairement le Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (RSTJ) afin d’apporter au plus vite la clarté et la sûreté juridiques nécessaires sur plusieurs aspects réglementaires. Une note explicative jointe à la circulaire n°1787 a également été publiée pour aider les associations membres et leurs parties prenantes dans la mise en application de ces nouvelles dispositions.