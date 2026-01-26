Le Programme mondial d’intégrité de la FIFA vise à renforcer la lutte contre la manipulation des match

Le programme rassemble des responsables intégrité issus de plus de 85 associations membres de la FIFA Le partenariat avec l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) va apporter une expertise supplémentaire

À Miami, la FIFA a tenu une réunion essentielle pour la protection du football mondial, alors que la deuxième édition du Programme mondial d’intégrité de la FIFA a été lancée début 2025.

L’atelier pratique dispensé dans ce cadre a réuni plus de 85 responsables intégrité venus du monde entier. Cet événement, organisé en collaboration avec l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), représente une étape cruciale dans la stratégie globale de la FIFA visant à doter les associations membres (AM) de tous les outils et de toutes les connaissances nécessaires pour lutter contre la manipulation des matchs.

Le Programme mondial d’intégrité de la FIFA est une initiative d’une durée de trois ans, conçue pour suivre l’évolution des réalités de la manipulation des matchs dans le sport. Il vise à favoriser la création d’un réseau mondial d’opérateurs dotés d’une expertise qui leur sera dispensée par un panel d’experts reconnus dans le domaine du droit du football, de responsables de l’ONUDC et de spécialistes de la lutte contre la manipulation des matchs.

À Miami, la FIFA et l’ONUDC unissent leurs forces pour lutter contre la manipulation des matchs Previous 01 / 11 FIFA Global Integrity Programme - Standard Module 02 / 11 FIFA Global Integrity Programme - Standard Module 03 / 11 FIFA Global Integrity Programme - Standard Module 04 / 11 FIFA Global Integrity Programme - Standard Module 05 / 11 FIFA Global Integrity Programme - Standard Module 06 / 11 FIFA Global Integrity Programme - Standard Module 07 / 11 FIFA Global Integrity Programme - Standard Module 08 / 11 FIFA Global Integrity Programme - Standard Module 09 / 11 FIFA Global Integrity Programme - Standard Module 10 / 11 FIFA Global Integrity Programme - Standard Module 11 / 11 FIFA Global Integrity Programme - Standard Module Next

Le programme est à destination des responsables intégrité ou des spécialistes des questions d'intégrité au sein des associations membres de la FIFA. Il cible donc plus particulièrement les personnes en capacité d’exploiter pleinement les outils, la formation et les ressources pour lutter contre la manipulation des matchs au niveau national et renforcer l’intégrité du football à tous les niveaux.

Emilio Garcia Silvero, directeur de la division Juridique et Conformité de la FIFA, a souligné l’importance du sujet.

"La manipulation des matchs est l’une de nos principales préoccupations. En dépit de la stratégie de lutte contre la manipulation des matchs mise en place il y a plusieurs années déjà, cela demeure un véritable fléau en 2026, à tous les niveaux de compétition", a-t-il déclaré. "Nous sommes ici aujourd’hui pour partager les connaissances, les informations et les outils dont nous disposons avec nos responsables intégrité."

Lancé en mars 2025, le programme est adapté à trois niveaux d’expertise (Standard, Intermédiaire et Avancé) pour tenir compte des différents stades de développement des AM. L’atelier pratique organisé à Miami concernait le niveau Standard et venait compléter une série de cours en ligne qui ont fourni aux participants les connaissances théoriques fondamentales.

À Miami, la FIFA et l’ONUDC unissent leurs forces pour lutter contre la manipulation des matchs 02:32

Le niveau Standard se concentre sur la création d’une stratégie d’intégrité, le cadre juridique et international applicable à la manipulation des matchs, la sensibilisation et les mesures préventives, la détection et l’accompagnement des lanceurs d’alerte et les sanctions.

"La sensibilisation est un aspect fondamental de la lutte contre la manipulation des matchs. Cette rencontre avec plus de 85 responsables intégrité venus du monde entier est donc essentielle pour nous", a ajouté Emilio Garcia Silvero. "En leur fournissant des outils, une formation, ainsi que des conseils d’experts, nous pourrons réagir plus vite face aux problèmes de manipulation de matchs sur le plan national."

Ronan O’Laoire, qui dirige les travaux des Nations Unies dans le domaine de la lutte contre la corruption et la criminalité économique dans le sport, a souligné l’importance de l’approche multipartite du programme.

"Cette collaboration facilite la mise en place d’un cadre nous permettant de collaborer avec les autorités nationales chargées de la justice pénale, les autorités sportives nationales, notamment la FIFA et ses associations membres, et de les réunir autour d’une même table pour leur faire comprendre qu’elles peuvent s’unir dans la lutte contre les menaces qui pèsent sur le sport, notamment la manipulation des matchs", a-t-il déclaré.

Le rendez-vous de Miami a permis de souligner que la lutte contre la manipulation des matchs était un effort collectif. En proposant des formations ciblées aux responsables, la FIFA et l’ONUDC veillent à ce que l’écosystème sportif demeure un environnement sûr et sécurisé pour les athlètes, les supporters et les investisseurs.