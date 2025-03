La FIFA lance la deuxième édition du Programme mondial d’intégrité

L’objectif de ce programme, qui débutera le 6 mars prochain et s’achèvera en décembre 2027, est de fournir aux 211 associations membres des connaissances actualisées et des outils améliorés pour lutter contre la manipulation des matches. Tout au long de 2025, plus de 90 associations membres des six confédérations travailleront sur le module standard afin de découvrir les fondamentaux de la manipulation de matches et de contribuer collectivement à la protection de l’avenir du football. Les 6 et 7 mars, dans le cadre du premier cours du module standard, des experts et des représentants d’organisations majeures telles que la FIFA, l’ONUDC, la CONMEBOL, le FBI et la DFB (Fédération Allemande de Football), partageront leurs connaissances pratiques sur les principaux problèmes qui menacent l’intégrité du football. Abordant aussi bien les liens entre la manipulation de matches et le crime organisé que la cartographie des rôles des principales parties prenantes, le module permettra aux participants de savoir réagir et de protéger le football. Dans un premier temps, les participants suivront des cours en ligne trimestriels afin d’acquérir des connaissances théoriques et pratiques. S’ensuivra un cours sur site dans le cadre duquel ils mettront en pratique, sous la supervision d’experts, leurs nouvelles connaissances.