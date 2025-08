Le Programme Mondial d’Intégrité de la FIFA a été conçu en collaboration avec l’ONUDC

Des séminaires intégrité ont été tenus auprès des six confédérations

Le programme avait pour but de renforcer la formation et les compétences en matière d’intégrité au sein des 211 associations membres

La FIFA et l’Office des Nations Unies Contre la Drogue et le Crime (ONUDC) ont conclu leur toute première initiative internationale de formation aux questions d’intégrité, conçue pour accompagner les 211 associations membres dans leurs efforts de lutte contre la manipulation de matches dans le football.

Lancé l’an dernier par les deux entités, le Programme Mondial d’Intégrité de la FIFA avait pour but de développer les connaissances et compétences en matière d’intégrité au sein des 211 associations membres, ainsi que de permettre un échange de savoir-faire et de ressources entre les professionnels du secteur. Depuis son lancement en mars 2021, plus de 400 représentants de gouvernements et de fédérations de football du monde entier ont participé à 29 séminaires portant sur des sujets-clés tels que la mise en place d’une initiative d’intégrité, les mécanismes de rapport, la protection des compétitions, la coopération entre les associations membres et la répression.

La FIFA et l’ONUDC concluent leur programme contre la manipulation de matches 01:38

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a déclaré : "L’intégrité, la bonne gouvernance, l’éthique et le fair-play sont les valeurs fondamentales du football, celles qui permettent d’instaurer un climat de confiance dans notre sport. Organisé en collaboration avec l’ONUDC, le Programme Mondial d’Intégrité de la FIFA a regroupé plus de 400 participants issus du monde entier. Il s’agit d’un outil essentiel pour former les parties prenantes et renforcer les mesures visant à combattre la manipulation de matches ainsi qu’à protéger l’intégrité du football. Je tiens à remercier l’ONUDC et Mme Ghada Waly pour leur collaboration et je me réjouis de poursuivre ensemble notre travail et nos programmes à l’avenir." " La corruption et la tricherie n’ont pas leur place dans notre société, et certainement pas dans le sport le plus populaire du monde. Le Programme Mondial d’Intégrité permet à la FIFA et à l’ONUDC de réellement peser sur la promotion de l’intégrité dans le football. Nous continuerons à collaborer avec la FIFA dans l’optique de protéger le football des manipulations et d’autres crimes, mais aussi à utiliser son formidable pouvoir pour atteindre les Objectifs de Développement Durable", a quant à elle expliqué Ghada Waly, Directrice Exécutive de l’ONUDC.

Le Programme Mondial d’Intégrité de la FIFA a été développé conformément à la Vision de la FIFA pour rendre le football véritablement mondial et aux objectifs de l’ONUDC visant à soutenir les gouvernements et les organisations sportives dans leurs efforts pour protéger le sport face à la corruption et au crime.