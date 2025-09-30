Le Tribunal du Football de la FIFA enregistre une activité record

Le rapport du Tribunal du Football 2024/2025 souligne l’importance des services fournis

Au total, 21 633 dossiers ont été traités par le Tribunal du Football et le département Litiges et application des règlements, ce qui constitue un nouveau record

Afin d’offrir un service toujours plus efficace et performant à toutes les parties prenantes du football, le Tribunal du Football est désormais basé à Miami

La FIFA publie son quatrième rapport annuel du Tribunal du Football, qui présente le détail des activités menées entre le 1er juillet 2024 et le 30 juin 2025.

Le lecteur y trouvera une analyse en profondeur des travaux de l’instance ainsi que du département Litiges et application des règlements, rattaché à la division Juridique et Conformité de la FIFA.

Au cours de la période en question, le Tribunal du Football a traité un nombre sans précédent de plaintes et de demandes réglementaires – 21 633 au total. Ce chiffre dépasse largement celui de l’exercice précédent et témoigne de la confiance dont bénéficie le système de résolution des litiges de la FIFA.

Comme indiqué dans ses Objectifs stratégiques 2023-2027 pour un football mondial, la FIFA continue de donner la priorité à l’évolution de son cadre réglementaire. À ce titre, plusieurs étapes importantes ont été franchies au cours de la période couverte par le rapport. Entré en vigueur au 1er janvier 2025, le cadre réglementaire temporaire a introduit des modifications significatives au Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA. Par ailleurs, dix chambres nationales de résolution des litiges ont déjà été reconnues, ce qui contribue à renforcer l’accès à la résolution des litiges au niveau national.

La publication de ce rapport coïncide en outre avec le premier anniversaire du déménagement de la division Juridique et Conformité de la FIFA à Miami (États-Unis). Ce nouveau chapitre témoigne de la volonté de la FIFA d’être présente dans toutes les régions du monde, le Tribunal du Football s’engageant à fournir des services de grande qualité à l’ensemble des parties du monde entier.

Le rapport complet du Tribunal du Football 2024/2025 est disponible ici et peut également être consulté sur www.fifa.com/legal.