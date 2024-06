Réglementation et notes explicatives

Depuis 2001, le Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (RSTJ) de la FIFA joue un rôle clé dans la formation et le développement des joueurs. Dans ce document, la rétribution de la formation est définie comme suit :

Contribution de solidarité (cf. article 21 et annexe 5 du RSTJ) : les clubs formateurs doivent également pouvoir être rétribués via une part des éventuelles indemnités de transfert payées à l’occasion de chaque transfert ultérieur du joueur.

Indemnité de formation (cf. article 20 et annexe 4 du RSTJ) : les clubs qui investissent dans la formation et l’éducation de jeunes joueurs doivent être récompensés si leurs joueurs deviennent professionnels.

Par ailleurs, durant sa séance du 22 octobre 2022 à Auckland/Tāmaki Makaurau (Aotearoa Nouvelle-Zélande), le Conseil de la FIFA a approuvé le Règlement de la Chambre de compensation de la FIFA. Le Règlement de la Chambre de compensation de la FIFA définit ainsi la procédure en trois étapes à suivre pour le calcul et la distribution automatiques de la rétribution de la formation : (1) vérification de l’éligibilité à la rétribution de la formation, (2) création d’un passeport électronique de joueur (EPP) et (3) transfert des fonds entre les clubs via la Chambre de compensation.