اللوائح والمذكرات التوضيحية

منذ عام 2001، لعبت لوائح FIFA الخاصة بأوضاع وانتقالات اللاعبين دوراً رئيسياً في مسار تدريب وتطوير اللاعبين، وهي التي تحدد مكافآت تأهيل اللاعبين والمبالغ المستحقة على النحو التالي:

التعويض على التدريب (المادة 20 من لوائح FIFA الخاصة بأوضاع وانتقالات اللاعبين والملحق 4 من لوائح FIFA الخاصة بأوضاع وانتقالات اللاعبين): تخصَّصُ مكافآت للأندية التي تستثمر في تدريب اللاعبين الشباب وتأهيلهم إذا تمكن لاعبوها من الوصول إلى الاحتراف. المساهمات التضامنية (المادة 21 من لوائح FIFA الخاصة بأوضاع وانتقالات اللاعبين والملحق 5 من لوائح FIFA الخاصة بأوضاع وانتقالات اللاعبين): كما تخصَّصُ مكافآت للأندية التي تشرف على تدريب اللاعبين الشباب وتأهيلهم، وذلك من خلال مبالغ متعلقة بالرسوم المدفوعة في الانتقالات المستقبلية للاعبين.

وخلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 22 أكتوبر/تشرين الأول 2022 بمدينة أوكلاند/تاماكي ماكاوراو في أوتياروا نيوزيلندا، صادق مجلس FIFA على لوائح غرفة المقاصة. تنص لوائح غرفة المقاصة FIFA على عملية مكونة من ثلاث خطوات لحساب مكافآت تأهيل اللاعبين تلقائياً وتوزيعها على الأطراف المعنية: (1) تحديد استحقاق مكافآت تأهيل اللاعبين، (2) إنشاء جواز سفر إلكتروني للاعب، و(3) تحويل المبالغ المستحقة بين الأندية عبر آلية غرفة المقاصة.

كما تهدف المذكرات التوضيحية بشأن لوائح غرفة المقاصة FIFA إلى تقديم إرشادات إضافية ومفيدة للاتحادات الأعضاء والأندية فيما يتعلق بدخول هذا الإطار التنظيمي الجديد حيز التنفيذ في الآونة الأخيرة.

لمزيد من المعلومات حول الجوانب التنظيمية والعملية لغرفة المقاصة FIFA، يُرجى الاطلاع على هذه السلسلة من الندوات المسجلة.

مقدمة ودمج الأنظمة