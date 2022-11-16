لحساب مكافآت تأهيل اللاعبين التي قد يكون من حقكم الحصول عليها أو يتعيّن عليكم دفعها، يرجى إدخال البيانات المطلوبة أدناه للاطلاع على مبلغ تقديري. الرجاء أخذ العلم بأن هذا الحساب هو تقديري فقط وقد لا يشمل إجمالي المبالغ المستحقة. وبناءاً عليه، فإن المبلغ الذي يظهر لكم هنا ليس ملزماً قانوناً ولا يمكن لأي طرف أن يعتدَّ به في أي نزاع محتمل يتعلق بمكافآت تأهيل اللاعبين. تُعتبر آلية حساب المستحقات هذه أداة عملية وسهلة الاستخدام، وقد صُمِّمت بهدف تسهيل عملية حساب مكافآت تأهيل اللاعبين. فوفقاً للوائح FIFA الخاصة بأوضاع وانتقالات اللاعبين، فإن مكافآت تأهيل اللاعبين هي الطريقة التي يتم من خلالها تعويض الأندية مكافأة لها على دورها في تدريب اللاعبين الشباب وتأهيلهم، أي التعويض على التدريب (انظر المادة 20 من لوائح FIFA الخاصة بأوضاع وانتقالات اللاعبين والملحق 4 من لوائح FIFA الخاصة بأوضاع وانتقالات اللاعبين) وآلية التضامن (انظر المادة 21 من لوائح FIFA الخاصة بأوضاع وانتقالات اللاعبين والملحق 5 من لوائح FIFA الخاصة بأوضاع وانتقالات اللاعبين). الرجاء أخذ العلم بأن آلية مكافآت تأهيل اللاعبين، بما في ذلك جميع المعلومات والنصوص والنتائج التي تنطوي عليها وتنتج عنها، هي ملكية حصرية للاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA). كما أن هذه الآلة الحاسبة متاحة لأغراض توضيحية فقط، والمعلومات المحصَّل عليها باستخدامها لا تقوم مقام المشورة القانونية أو المالية لأي شخص أو شركة، ولا يجوز اعتبارها كذلك، علماً أن النتائج قد تختلف بحسب دقة وشمولية المعلومات التي تقدمونها أثناء استخدام الآلة الحاسبة. يُرجى الضغط هنا للوصول إلى الآلة الحاسبة