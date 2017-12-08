Paolo Guerrero suspendu un an par la Commission de Discipline de la FIFA

Après avoir analysé l’ensemble des éléments du dossier, la Commission de Discipline de la FIFA a décidé ce 7 décembre 2017 de suspendre l’international péruvien Paolo Guerrero pour une durée d’un an. Le joueur a été contrôlé positif à la benzoylecgonine, un métabolite de la cocaïne, substance figurant sur la Liste des interdictions 2017 de l’Agence mondiale antidopage (AMA) sous la catégorie "S6. Stimulants". Le résultat fait suite à un contrôle de dopage effectué après le match de la compétition préliminaire de la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™ disputé par le Pérou contre l’Argentine à Buenos Aires le 5 octobre 2017.

Ce contrôle positif à une substance interdite constitue de la part du joueur une violation de l’art. 6 du Règlement antidopage de la FIFA et de l’art. 63 du Code disciplinaire de la FIFA.