La Conférence de la FIFA sur l’innovation illustre la possibilité de faire avancer le football grâce à des nouveautés ciblées

Cette première édition de l’évènement a rassemblé des parties prenantes du secteur du football et de la technologie pendant deux jours au siège de la FIFA

Des experts ont partagé leur expérience en lien avec les nouvelles solutions proposées, comme le soutien vidéo (SV) et les données de performance

Des démonstrations en direct ont permis d’illustrer les dernières innovations qui contribuent à faire progresser le football

La première Conférence de la FIFA sur l’innovation s’est tenue au siège de l’instance à Zurich (Suisse), les 12 et 13 novembre 2025. Elle a rassemblé des experts du monde du football et de la technologie pour leur permettre d’échanger des idées et de réfléchir à la manière dont l’innovation peut répondre aux défis qui se présentent dans un sport en constante évolution, en particulier lorsqu’elle est portée par la collaboration.

Organisé par l’équipe de la sous-division Innovation de la FIFA, cet événement prévoyait des réunions de présentation, des panels d’experts et des démonstrations en direct de technologies émergentes. Il a été l’occasion de rassembler des professionnels du secteur représentant des associations membres de la FIFA, des confédérations, des fournisseurs de technologie, des instituts de tests, le monde académique et des organisations sportives. Les principales sessions ont été retransmises en ligne afin de pouvoir être suivies depuis les six confédérations. Le coup d’envoi de la conférence, qui avait pour thème « Du concept à la réalité », a été donné au FIFA Museum. Les personnes participantes ont ainsi pu découvrir la nouvelle exposition intitulée « L’innovation en action » à travers laquelle il est possible de se plonger dans les technologies du football et leur évolution, des premiers systèmes de technologie sur la ligne de but aux solutions de pointe utilisées actuellement et qui contribuent à façonner le jeu.

« La Conférence sur l’innovation de la FIFA vous offre l’occasion de dessiner avec nous l’avenir du football », a déclaré le Président de l’instance, Gianni Infantino, lors de son allocution de bienvenue, diffusée en vidéo. « La technologie ouvre beaucoup de nouvelles perspectives. Consciente de la place que celle-ci occupe dans nos sociétés, la FIFA souhaite en faire un moteur de progrès à différents niveaux. Pour autant, nous partons du principe qu’il convient de recourir à la technologie uniquement lorsqu’elle peut contribuer à faire avancer le football, et non pas simplement pour le plaisir de l’utiliser. Nous avons donc mis en place le Programme d’innovation de la FIFA, qui s’intéresse à l’avenir de notre sport et permet à la FIFA de collaborer avec de nombreuses parties prenantes afin que le football mondial puisse bénéficier de ce qui se fait de mieux en termes d’innovation. » Avec les interventions du Secrétaire Général de la FIFA, Mattias Grafström, et un programme dirigé par le Directeur de l’innovation de la FIFA, Johannes Holzmüller, la conférence a fait la part belle à la feuille de route de la FIFA pour l’innovation, au travail mené dans le cadre du Programme d’innovation de la FIFA et au développements techniques impulsés par le Centre des technologies du football (« Football Technology Centre AG »), une coentreprise avec Hawk-Eye Innovations Ltd. Les technologies d’arbitrage ont également été mises à l’honneur, avec un retour détaillé sur les innovations testées lors de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™, notamment les caméras portatives portées par les arbitres, la technologie semi-automatisée de détection du hors-jeu et la nouvelle règle des huit secondes visant à réduire le gain de temps par les gardiens.

Pierluigi Collina, le président de la Commission des Arbitres de la FIFA, a pour sa part présenté la vision de la FIFA en ce qui concerne le soutien vidéo, qui doit permettre de rendre le visionnage d’images destinées à vérifier les décisions arbitrales plus accessible, partout dans le monde. Des représentants de plusieurs régions ont partagé leurs impressions concernant les premiers tests à ce sujet dans leurs compétitions nationales.

L’événement a également mis l’accent sur les innovations axées sur les données, notamment à l’utilisation de la plateforme d’échange vidéo et aux données de suivi des joueurs pour diffusion, testées durant les compétitions de jeunes de la FIFA. Des présentations ont en outre mis en avant le potentiel des données pour améliorer l’interaction avec les supporters. Celles-ci s’appuyaient sur des études de cas tirées du projet FIFA Rivals et des initiatives basées sur l’intelligence artificielle présentées par Lenovo, partenaire technologique officiel de la FIFA. L’accent a ensuite été mis sur l’innovation en matière d’infrastructures et de terrains. Des experts ont ainsi évoqué la façon dont le cadre de données sur les terrains de la FIFA permet d’améliorer les surfaces de jeu naturelles dans différentes compétitions. Les nouvelles méthodologies de test des systèmes d’éclairage, qui influent déjà sur les normes des stades, ont elles aussi été mises en avant.

Des présentations interactives et des démonstrations en direct – portant notamment sur les caméras portatives pour arbitres, les tablettes pour les remplacements et les prototypes de soutien vidéo – ont permis aux personnes présentes d’expérimenter elles-mêmes ces technologies et d’illustrer la volonté de la FIFA de proposer des innovations à la fois pratiques et collaboratives.

Globalement, cette toute première Conférence de la FIFA sur l’innovation a été l’occasion de souligner la nécessité de collaborer et de rappeler la mission que s’est fixée l’instance dirigeante : faire progresser le football grâce à la technologie et rendre ce sport plus inclusif, sûr et accessible pour tout le monde.