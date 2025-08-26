Une nouvelle formation sur la prévention au Népal

La Fédération Népalaise de Football lance un plan national de prévention avec le soutien du programme Forward de la FIFA

Cette initiative répond à un double objectif : améliorer la sécurité des participantes dans le football et faire évoluer les comportements

La formation est organisée en parallèle d’une nouvelle compétition nationale U-14

Avec le soutien financier du programme Forward de la FIFA, la Fédération Népalaise de Football (ANFA) lance un important plan de prévention à travers tout le pays.

Récemment, la participation féminine a connu une hausse sensible, grâce notamment à l’action conjuguée de l’ANFA et de plusieurs programmes de la FIFA. Le plan national de prévention s’inscrit dans ce contexte, afin que toutes les participantes puissent profiter du football dans un environnement sécurisé et accueillant. Certaines traditions comme le chhaupadi et le deuki n’ont pas complètement disparu au Népal, de sorte que l’émancipation féminine demeure une priorité. L’ambition du plan de prévention ne se limite donc pas au terrain ; cette initiative s’adresse à l’ensemble de la société. La première phase se présente sous la forme de séances de formation destinées aux 49 responsables de la prévention des différents districts de l’ANFA.

« L’objectif est de proposer un environnement sûr et inclusif en donnant des responsabilités aux jeunes filles et aux femmes dans le football de base, et ce programme constitue un pas important dans cette direction », explique Kripa Sharma, responsable de la prévention de l’ANFA. « Notre action collective contribuera ainsi à renforcer cette tendance. » La formation vise à fournir aux participantes les connaissances et les outils dont elles auront besoin pour placer la sécurité des enfants au cœur de l’organisation des compétitions. Afin d’endosser le rôle de figure de référence, les responsables de la prévention doivent maîtriser de nombreuses compétences : évaluer les risques, réagir face aux situations préoccupantes, organiser des sessions de sensibilisation pour les joueuses ou encore collaborer avec les autorités locales. Une fois diplômées, elles organiseront dans leur district des séminaires portant sur la détection de la maltraitance, les mécanismes de signalement, les droits des enfants (et notamment des jeunes filles) et la sensibilisation du grand public à ces questions. En associant le sport et la prévention, l’ANFA espère changer les mentalités.

Ce projet contribue à faire de la prévention une réalité à tous les niveaux du football, conformément aux objectifs stratégiques de la FIFA en matière de responsabilité sociale. La FIFA est très attentive au droit des enfants – et des personnes que la pratique du football rend vulnérables – à bénéficier d’un environnement sûr et agréable, dans lequel le risque de maltraitance n’a pas sa place.

Les sessions seront organisées parallèlement à une nouvelle compétition scolaire U-14 nationale pour filles et garçons, qui a bénéficié d’un financement au titre de la deuxième phase du programme Forward de la FIFA. L’objectif est de proposer un parcours structuré aux jeunes sportives et sportifs et d’encourager la participation afin de dynamiser le football de jeunes au Népal.