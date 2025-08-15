Créer des espaces sûrs pour toutes et tous : la FIFA organise des séminaires sur la prévention au Maroc, en Angleterre et au Paraguay

Dans le cadre du Diplôme FIFA Guardians™ de prévention dans le sport, ces séminaires en présentiel visent à renforcer la culture de prévention et à garantir un environnement plus sûr pour toutes les personnes qui pratiquent le football

La formation vise à perfectionner les compétences en gestion des cas et à expliquer les subtilités de l’approche centrée sur les victimes.

Des délégués de plus 100 associations membres de la FIFA ont participé à ces trois séminaires

Pour des millions de personnes dans le monde, le football est une occasion unique de s’amuser, de nouer des amitiés, d’acquérir des valeurs de vie et de réaliser des rêves. Quel que soit son niveau, amateur ou professionnel, chacun est en droit de pratiquer le football dans un environnement sûr et bienveillant.

Dans le but de renforcer et de professionnaliser les normes de prévention dans le football, le département Prévention et Protection des enfants de la FIFA a lancé, en 2021, le Diplôme FIFA Guardians de prévention dans le sport. Conçu en partenariat avec The Open University, aux côtés d’experts internationaux, de praticiens et d’universitaires spécialisés dans ce domaine, ce diplôme a permis de renforcer les normes de prévention au sein des associations membres de la FIFA à travers le monde.

Au cours des derniers mois, la FIFA a organisé trois séminaires en présentiel sur trois continents, destinés aux participants de l’édition actuelle du diplôme, avec des formations dispensées respectivement en anglais, en français et en espagnol. Bien que conçus pour avoir une portée universelle, ces séminaires ont mis l’accent sur la protection des enfants et des adultes vulnérables.

En mai, 75 participants représentant les six confédérations se sont réunis à St. George’s Park, le centre national du football de la Fédération Anglaise de Football, à Burton-upon-Trent. Le séminaire, calqué sur le format de celui organisé par la Fédération Marocaine de Football, a réuni des experts en prévention de la Fédération Anglaise de Football, d’UNICEF UK, de Manchester City et de la Fédération de Football du comté du Lancashire, ainsi qu’une victime d’abus dans le football et un spécialiste d’un groupe de soutien aux victimes de traumatismes. Il comprenait également des tables rondes avec des participants sélectionnés.

L’un des temps forts du programme a été une excursion d’une journée au stade Etihad de Manchester City. Outre une visite du stade, de nombreuses activités ont été organisées, notamment des présentations et des discussions sur des sujets liés à la prévention.

Conférence des FIFA Guardians à St George's Park Previous 01 / 10 General images during the FIFA Guardians conference at St George's Park 02 / 10 General images during the FIFA Guardians conference at St George's Park 03 / 10 General images during the FIFA Guardians conference at St George's Park 04 / 10 General images during the FIFA Guardians conference at St George's Park 05 / 10 General images during the FIFA Guardians conference at St George's Park 06 / 10 FIFA Guardians 07 / 10 General images during the FIFA Guardians conference at St George's Park 08 / 10 General images during the FIFA Guardians conference at St George's Park 09 / 10 General images during the FIFA Guardians conference at St George's Park 10 / 10 General images during the FIFA Guardians conference at St George's Park Next

En juin, la Fédération royale marocaine de football (FRMF) a accueilli les participants francophones au Complexe Mohammed VI de Football, où se trouve le bureau Afrique de la FIFA, à Rabat. Ce groupe rassemblait 24 représentants d’associations membres de la FIFA issues de trois confédérations : la CAF, la Concacaf et l’UEFA, ainsi qu’un participant de l’Union de Football d’Afrique de l’Ouest.

Le séminaire a réuni des experts en sauvegarde du City Football Group, de la FRMF, de la CAF et de l’organisation non gouvernementale marocaine Bayti, qui œuvre en faveur de la protection des enfants en danger. Des experts venus de toute l’Afrique du Nord ont également enrichi le programme, et les participants ont eu l’occasion de rendre visite à un club professionnel local spécialisé dans la formation des jeunes footballeurs.

« Je remercie la FIFA, les intervenants et The Open University de leur soutien et d’avoir conçu un programme qui nous a permis d’enrichir nos connaissances tout en nous imprégnant de la culture marocaine. J’ai hâte de mettre en pratique tout ce que j’ai appris, avec la certitude de pouvoir compter sur le soutien de tous », a déclaré Yacine Maude Mackita, participant à la formation et représentant de la Fédération Gabonaise de Football.

Chancelvie Staline Ngoteni, de la Fédération Congolaise de Football, a ajouté : « Ce séminaire m’a permis de tirer de précieux enseignements des expériences partagées et de repartir avec les outils nécessaires pour planifier, avec notre fédération, les actions à mener au cours des six prochains mois. »

Enfin, le séminaire en espagnol a réuni, du 30 juin au 4 juillet, 11 participants d’associations membres de la FIFA issues de la Concacaf, de la CONMEBOL et de l’UEFA, au siège de l’instance dirigeante du football en Amérique du Sud, à Luque (Paraguay). Les participants ont visionné un message vidéo de María Sol Muñoz Altamirano, membre du Conseil de la FIFA, puis ont assisté à une présentation sur la gestion des cas animée par un intervenant du bureau régional de Save the Children pour l’Amérique latine et les Caraïbes. Des spécialistes des droits de l’enfant et de la prévention, venus du Costa Rica et d’Espagne, étaient également présents.

Par ailleurs, le responsable de la prévention au Comité national olympique chilien a partagé les enseignements tirés de son expérience, tandis qu’un représentant du Bureau du Médiateur colombien pour l’avenir des jeunes et la protection du droit au sport a expliqué en quoi les politiques sportives peuvent offrir aux athlètes une protection renforcée contre le harcèlement et les abus.

Le programme a également donné la parole à des victimes d’abus dans le sport, dont une arbitre argentine de basketball, cible de harcèlement sexuel, venue témoigner de son expérience. Les participants ont également échangé sur les défis et les enseignements tirés de la gestion des cas, présentés par leurs homologues chargés de la prévention dans le football en Argentine, en Colombie et au Pérou.

L’un des temps forts du séminaire en espagnol a été la visite du centre de haute performance de la Fédération Paraguayenne de Football, dédié aux équipes nationales de jeunes. Lors de cette visite, les apprenants ont pu mesurer concrètement les efforts déployés par la fédération pour créer un écosystème footballistique plus sûr, en enquêtant sur les incidents liés à la prévention et en assurant aux victimes soins et accompagnement.