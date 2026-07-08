FIFA

Actualités sur la sauvegarde

Surplus food from six FIFA World Cup 2026™ matchdays at Philadelphia Stadium was redirected to local families
Organisation
Les dons alimentaires des matches de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ profitent à la communauté de Philadelphie
8 juil. 2026
GUADALUPE, MEXICO - JUNE 24: adidas Campaign Flag Youth Programme, Coca-Cola National Flag Carriers as part of the Coca-Cola Youth Programme, Mengniu Flag Bearers as part of the Youth Programme during the FIFA World Cup 2026 Group A match between South Africa and Korea Republic at Monterrey Stadium on June 24, 2026 in Guadalupe, Mexico. (Photo by Michael Regan - FIFA/FIFA via Getty Images)
Prévention
Le rôle essentiel des responsables de la prévention et de la lutte contre la discrimination à la Coupe du Monde de la FIFA 2026™
29 juin 2026
ZURICH, SWITZERLAND - MAY 27: Visit to FIFA by the Council of Europe Committee of Ministers at the Home of FIFA on May 27, 2026 in Zurich, Switzerland. (Photo by Marcio Machado/FIFA)
Organisation
Une délégation du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe visite le siège de la FIFA
27 mai 2026
FIFA and GIZ initiative - Women's football
Football Féminin
Un webinaire organisé par la FIFA, la GIZ et La Guilde met en lumière le potentiel du football féminin comme moteur de progrès social durable
8 avr. 2026
JOHANNESBURG, SOUTH AFRICA - JUNE 23: Children play soccer in Soweto township on June 23, 2009 in Johannesburg, South Africa. South Africa is currently hosting the FIFA Confederations Cup tournament (Photo by Jeff Mitchell - FIFA/FIFA via Getty Images)
Conseil de la FIFA
La FIFA publie sa Politique de protection
2 avr. 2026
KYRGYZ REPUBLIC - MARCH 24: FIFA Talent Development Scheme in Kyrgyz Republic. (Photo supplied by Kyrgyz Football Union)
Développement des talents
Programme de développement des talents de la FIFA : la République kirghize crée l'événement
25 mars 2026
ZURICH, SWITZERLAND - MARCH 19: FIFA Council Meeting on March 19, 2026 at House of FIFA in Zurich, Switzerland. (Photo by Marcio Machado/FIFA)
Conseil de la FIFA
Le Conseil de la FIFA souligne la capacité du football et de la Coupe du Monde de la FIFA™ à créer des liens et promouvoir la paix
19 mars 2026
ZURICH, SWITZERLAND - MARCH 11: FIFA Safeguarding Summit at the Home of FIFA on March 11, 2026 in Zurich, Switzerland. (Photo by Marcio Machado/FIFA)
Prévention
Le deuxième Sommet sur la prévention célèbre ses nouveaux « FIFA Guardians »
14 mars 2026
Légal
La FIFA lance un manuel à destination des parents pour mieux comprendre le rôle des agents dans le football de jeunes
12 mars 2026
FIFA publishes new edition of Guide to Submitting a Minor Application
Légal
La FIFA publie la nouvelle édition de son Guide pour la soumission d’une demande d’approbation pour un joueur mineur
18 févr. 2026
FIFA Talent Academy Milestone Event in Anguilla
Développement des talents
 « Un rêve devenu réalité » : événement Académie de la FIFA à Anguilla
27 janv. 2026
BANGKOK, THAILAND - MAY 01: FIFA Arena mini-pitch inauguration at the Bodindecha (Sing Singhaseni) School in Bangkok, Thailand on May 01, 2025 in Bangkok, Thailand. (Photo courtesy of Football Association of Thailand )
Associations Membres
Les Associations en action : octobre 2025
5 nov. 2025
YourSide officially launches to strengthen the combat against abuse in football
Responsabilité
Lancement officiel de YourSide, initiative visant à accompagner les personnes victimes de maltraitance dans le football
8 oct. 2025
FIFA President Gianni Infantino takes part in a football match group photo during the inauguration event of the new Malta FA National Football Centre in Ta’ Qali, Malta, 15 September, 2025
Associations Membres
Les Associations en action : septembre 2025
4 oct. 2025
The All Nepal Football Association (ANFA), with the support of funding from the FIFA Forward Development Programme, is launching a comprehensive and formal safeguarding plan to be implemented nationwide
Prévention
Une nouvelle formation sur la prévention au Népal
25 août 2025
BURTON UPON TRENT, ENGLAND - MAY 22: General images during the FIFA Guardians conference at St George's Park on May 22, 2025 in Burton upon Trent, England. (Photo by FIFA/FIFA via Getty Images)
Prévention
Créer des espaces sûrs pour toutes et tous : la FIFA organise des séminaires sur la prévention au Maroc, en Angleterre et au Paraguay
15 août 2025
PERTH, AUSTRALIA - AUGUST 01: A sign against abuse is displayed in the Denmark dressing room prior to the FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 Group D match between Haiti and Denmark at Perth Rectangular Stadium on August 01, 2023 in Perth / Boorloo, Australia. (Photo by Alex Grimm - FIFA/FIFA via Getty Images)
Prévention
La prévention au centre des débats entre la FIFA, le conseil des sports de l’Union africaine et la CAF
12 juin 2025
ZURICH, SWITZERLAND - MAY 21: FIFA Secretary General Mattias Grafström during a meeting with Delegation of the Committee on Culture, Science, Education and Media of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE) at the Home of FIFA on May 21, 2025 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
Organisation
Une commission du Conseil de l’Europe en visite au siège de la FIFA
23 mai 2025
Rome, Italy - February 2: FIFA President Gianni Infantino at World Leaders Summit on Children's Rights on February 2, 2025 in Rome.
Président de la FIFA
Le Président de la FIFA déclare lors du sommet des droits des enfants que « le football est un outil magique en faveur de l’éducation »
5 févr. 2025
MARRAKECH, MOROCCO - SEPTEMBER 15: Local Moroccan boys play a game of football on September 15, 2014 in Marrakech, Morocco. (Photo by Matthew Lewis/Getty Images)
Fondation FIFA
La Fondation de la FIFA fonde l'Unité de soutien pour la sécurité dans le football et en nomme le président
20 déc. 2024
NEW YORK, UNITED STATES - SEPTEMBER 24: FIFA President Gianni Infantino meets with European Council Secretary general Alain Berset on September 26, 2024 in New York, United States. (Photo by Dustin Satloff - FIFA/FIFA via Getty Images)
Président de la FIFA
Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, et le secrétaire général du Conseil de l’Europe, Alain Berset, discutent des moyens de renforcer leur collaboration
27 sept. 2024
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