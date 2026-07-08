Actualités sur la sauvegarde

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Les dons alimentaires des matches de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ profitent à la communauté de Philadelphie
8 juil. 2026
Prévention
Le rôle essentiel des responsables de la prévention et de la lutte contre la discrimination à la Coupe du Monde de la FIFA 2026™
29 juin 2026
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Une délégation du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe visite le siège de la FIFA
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Un webinaire organisé par la FIFA, la GIZ et La Guilde met en lumière le potentiel du football féminin comme moteur de progrès social durable
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La FIFA publie sa Politique de protection
2 avr. 2026
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Programme de développement des talents de la FIFA : la République kirghize crée l'événement
25 mars 2026
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Le Conseil de la FIFA souligne la capacité du football et de la Coupe du Monde de la FIFA™ à créer des liens et promouvoir la paix
19 mars 2026
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Le deuxième Sommet sur la prévention célèbre ses nouveaux « FIFA Guardians »
14 mars 2026
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La FIFA lance un manuel à destination des parents pour mieux comprendre le rôle des agents dans le football de jeunes
12 mars 2026
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La FIFA publie la nouvelle édition de son Guide pour la soumission d’une demande d’approbation pour un joueur mineur
18 févr. 2026
Développement des talents
« Un rêve devenu réalité » : événement Académie de la FIFA à Anguilla
27 janv. 2026
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5 nov. 2025
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Lancement officiel de YourSide, initiative visant à accompagner les personnes victimes de maltraitance dans le football
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4 oct. 2025
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Une nouvelle formation sur la prévention au Népal
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Créer des espaces sûrs pour toutes et tous : la FIFA organise des séminaires sur la prévention au Maroc, en Angleterre et au Paraguay
15 août 2025
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La prévention au centre des débats entre la FIFA, le conseil des sports de l’Union africaine et la CAF
12 juin 2025
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Une commission du Conseil de l’Europe en visite au siège de la FIFA
23 mai 2025
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Le Président de la FIFA déclare lors du sommet des droits des enfants que « le football est un outil magique en faveur de l’éducation »
5 févr. 2025
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La Fondation de la FIFA fonde l'Unité de soutien pour la sécurité dans le football et en nomme le président
20 déc. 2024
Président de la FIFA
Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, et le secrétaire général du Conseil de l’Europe, Alain Berset, discutent des moyens de renforcer leur collaboration
27 sept. 2024
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