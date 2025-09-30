Coupe du Monde U-20 de la FIFA, Chili 2025™

Prévention en compétition – Effectuer un signalement

Comment effectuer un signalement durant la Coupe du Monde U-20 de la FIFA 2025

Signalement aux autorités locales
Signalement à la FIFA

La FIFA met différents mécanismes à disposition pour effectuer un signalement en cas de comportement suspect. Les options disponibles lors de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA, Chili 2025 sont décrites ci-après.

La FIFA applique une politique de tolérance zéro en matière de maltraitance, de harcèlement, de violence, de négligence et/ou d’exploitation. Tout incident et toute inquiétude qui lui seront signalés seront traités de manière confidentielle, conformément à ses dispositions statutaires, ses règles de bonne conduite et ses directives internes.

Signalement aux autorités locales

Toute activité contraire à la loi – suspectée ou avérée – nécessitant une réaction immédiate doit être signalée directement aux autorités locales pour enquête. Dès lors que vous avez alerté les autorités locales, nous vous demandons de contacter les responsables de la prévention de la FIFA pour la compétition (voir coordonnées ci-après) afin de permettre une intervention immédiate dans le cadre de la compétition.

  • 131 Ambulance

  • 132 Pompier

  • 133 Police

Signalement à la FIFA

Pendant la compétition

Pour toute demande concernant un signalement non urgent ou en cas de doute sur l’urgence de la situation, vous pouvez contacter l’équipe en charge de la prévention :

  • en appelant le numéro local accessible 24h/24 : +56 975 635 295. Cette ligne téléphonique est ouverte pendant toute la durée de la compétition, à savoir du 27 septembre au 19 octobre 2025 ;

  • en envoyant un courriel à l’adresse competitionSafeguarding@fifa.org

Les membres de l’équipe en charge de la prévention maîtrisent plusieurs langues. Dans tous les cas, vous pouvez demander à bénéficier des services d’un traducteur/interprète ou, si vous faites partie de la délégation d’une équipe, demander de l’aide à votre agent de liaison ou à votre responsable de la prévention et du bien-être.

Système de signalement sécurisé

La FIFA met en outre à disposition un système d’alerte en ligne spécifique et sécurisé permettant de signaler en toute confidentialité les éventuelles inquiétudes en matière de prévention. Les utilisateurs et utilisatrices ont la possibilité d’ajouter des preuves et de créer une fenêtre de dialogue anonyme afin de communiquer avec la FIFA sans fournir d’informations personnelles.

FIFA.COM
Formulaire de signalement d’incident

Vous pouvez également utiliser le portail de signalement de la FIFA : sélectionnez la catégorie « Infraction au Code d’éthique de la FIFA », puis le sujet « Violence, harcèlement, négligence ou exploitation ».

