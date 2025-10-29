Comment effectuer un signalement durant la Coupe du Monde U-17 de la FIFA 2025™

La FIFA met différents mécanismes à disposition pour effectuer un signalement en cas de comportement suspect. Les options disponibles lors de la Coupe du Monde U-17 de la FIFA, Qatar 2025 sont décrites ci-après. La FIFA applique une politique de tolérance zéro en matière de maltraitance, de harcèlement, de violence, de négligence et/ou d’exploitation. Tout incident et toute inquiétude qui lui seront signalés seront traités de manière confidentielle, conformément à ses dispositions statutaires, ses règles de bonne conduite et ses directives internes.

Signalement aux autorités locales

Toute activité contraire à la loi – suspectée ou avérée – nécessitant une réaction immédiate doit être signalée directement aux autorités locales pour enquête. Dès lors que vous avez alerté les autorités locales, nous vous demandons de contacter les responsables de la prévention de la FIFA pour la compétition (voir coordonnées ci-après) afin de permettre une intervention immédiate dans le cadre de la compétition.

999 – Police

999 – Ambulance

Signalement à la FIFA

Pendant la compétition

Pour toute demande concernant un signalement non urgent ou en cas de doute sur l’urgence de la situation, vous pouvez contacter l’équipe en charge de la prévention :

en appelant le numéro local accessible 24h/24 : +974 51159821. Cette ligne téléphonique est ouverte pendant toute la durée de la compétition, à savoir du 3 au 27 novembre 2025 ;

en envoyant un courriel à l’adresse CompetitionSafeguarding@fifa.org ou safeguardingteam@sc.qa.

Les membres de l’équipe en charge de la prévention maîtrisent plusieurs langues. Cependant, vous pouvez demander à bénéficier des services d'un traducteur ou, si vous êtes membre d'une délégation d'équipe, vous pouvez solliciter l'aide des responsables des Services aux équipes ou du/de la responsable de la prévention et du bien-être.

Système de signalement sécurisé

La FIFA met en outre à disposition un système d’alerte en ligne spécifique et sécurisé permettant de signaler en toute confidentialité les éventuelles inquiétudes en matière de prévention. Les utilisateurs et utilisatrices ont la possibilité d’ajouter des preuves et de créer une fenêtre de dialogue anonyme afin de communiquer avec la FIFA sans fournir d’informations personnelles.

Veuillez remplir ce formulaire :