La FIFA lance une série animée éducative pour promouvoir la santé des écoliers à travers le monde

La FIFA lance une série de 11 vidéos d’animation, disponibles en huit langues, pour sensibiliser les enfants de 4 à 14 ans à la santé, dans le cadre de son programme Football for Schools

Des événements de lancement en République kirghize et au Tadjikistan marquent le coup d’envoi d’une initiative visant à atteindre les zones défavorisées et à offrir une ressource éducative mondiale aux familles, aux entraîneurs, aux écoles et aux élèves

Parmi les thèmes abordés : les premiers secours et la prise en charge des blessures liées au football, l’hygiène bucco-dentaire, la santé mentale et la nutrition

La FIFA a lancé sa série animée sur l’éducation à la santé en République kirghize et au Tadjikistan, à l’occasion de formations de développement des compétences. Ce programme novateur vise à sensibiliser les écoliers et écolières du monde entier aux enjeux de santé.

Lancée dans le cadre de l’initiative Football for Schools, un programme qui intègre l’apprentissage des compétences psychosociales et du football aux systèmes éducatifs nationaux des associations membres, cette série poursuit une double mission.

Elle mise sur le pouvoir du football pour transmettre des messages de santé simples et clairs aux communautés défavorisées, tout en proposant une ressource mondiale aux familles, éducateurs et entraîneurs, afin d’aider les enfants à prendre des décisions éclairées et saines tout au long de leur vie.

La série se compose de 11 vidéos, disponibles en ligne en huit langues, qui sensibilisent les enfants de 4 à 14 ans à des enjeux de santé essentiels. Portées par les recommandations de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et en phase avec les Objectifs de développement durable de l’ONU, ces vidéos pédagogiques et ludiques abordent des sujets essentiels : lavage des mains, gestes de premiers secours sur le terrain et en dehors, nutrition et santé menstruelle. Elles s’accompagnent d’infographies à imprimer et de guides clairs à destination des enseignants, afin que ces messages porteurs de changement et potentiellement salvateurs soient entendus, compris et qu’ils marquent durablement les comportements liés à la santé. « Le football puise sa force dans la santé et le bien-être de ceux et celles qui le pratiquent, à tous les échelons. Grâce à l’influence mondiale de la FIFA, nous voulons créer des environnements sûrs et stimulants, propices à l’acquisition de compétences psychosociales, au développement cognitif et à l’adoption de modes de vie sains. Avec l’UNESCO et l’OMS, nous appelons à faire de chaque école un lieu de promotion de la santé. Cette vision repose sur une responsabilité partagée, et la dimension internationale de la FIFA nous offre une opportunité unique de la concrétiser à travers le football », a déclaré Dr Andrew Massey, directeur médical de la FIFA.

La FIFA lance une série animée éducative pour promouvoir la santé des écoliers à travers le monde Previous 01 / 16 The FIFA Health Education Animated Series has been launched during capacity-building courses in the Kyrgyz Republic and Tajikistan 02 / 16 The FIFA Health Education Animated Series seeks to use the power of football to reach under-resourced communities with simple, clear health messages 03 / 16 The initiative’s worldwide roll-out began with three-day events in the Kyrgyz Republic and Tajikistan 04 / 16 The innovative programme is aiming to promote health awareness among schoolchildren globally 05 / 16 Emergency response training focused on how to call for help, cardiopulmonary resuscitation (CPR) education and the use of an automated external defibrillator (AED), 06 / 16 The FIFA Health Education Animated Series is integrated into the FIFA Football for Schools programme 07 / 16 FIFA Director of Medical, Dr Andrew Massey ran workshops for some 80 children 08 / 16 “Health and well-being are the foundation of football's success at every level,” said FIFA Director of Medical, Dr Andrew Massey 09 / 16 The FIFA Health Animated Series aims to build healthier, more productive generations 10 / 16 FIFA Legend Hristo Stoichkov was part of the FIFA delegation 11 / 16 FIFA Legend Hristo Stoichkov poses for a group photo 12 / 16 The initiative aims to reach under-privileged areas and provide global educational resource for families, coaches, schools and pupils 13 / 16 FIFA Health Education Animated Series Launch 14 / 16 Group photo during the FIFA Health Education Animated Series launch in Kyrgyz Republic 15 / 16 The FIFA Health Education Animated Series is also providing a globally available resource for families, educators and coaches, empowering children to make informed, healthy decisions for life 16 / 16 Woven into the FIFA Football for Schools initiative, the FIFA Health Education Animated Series has a dual mission Next

« Forts du succès du programme Football for Schools, nous avons mis à profit la portée mondiale de la FIFA pour transformer le football en un formidable levier de santé publique et d’émancipation des enfants partout dans le monde. La série animée sur l’éducation à la santé vise à former des générations plus saines et plus épanouies. Cette initiative contribue directement aux Objectifs de développement durable des Nations Unies, en particulier à l’Objectif 3 (Santé et bien-être), à l’Objectif 4 (Éducation de qualité) et à l’Objectif 5 (Égalité entre les sexes), en favorisant la santé tout au long de la vie, l’égalité des chances et l’apprentissage par le sport. » Le lancement mondial de l’initiative a commencé par deux événements de trois jours en République kirghize et au Tadjikistan, où le Dr Andrew Massey et Khloud Sebak, chef de projet senior à la FIFA pour les questions de santé et de médecine, ont animé des ateliers réunissant près de 80 enfants. Après une initiation aux gestes d’urgence – appeler les secours, pratiquer la réanimation cardiorespiratoire et utiliser un défibrillateur externe automatisé –, chaque enfant s’est vu discerner un « Diplôme de héros de la santé », destiné à les encourager à mettre leurs nouvelles connaissances au service des autres.

Quant aux enseignants présents, ils ont reçu des exemplaires imprimés des infographies et des guides pédagogiques, avant d’assister à des démonstrations pratiques sur la manière de les intégrer efficacement dans leurs cours.

L’équipe médicale de la FIFA a également participé à d’autres activités réunissant plus de 300 écoliers et écolières. Tous et toutes ont obtenu, dans leur langue, une infographie sur l’importance de la santé cardiaque, lors des festivals qui ont marqué le lancement du programme FIFA Football for Schools dans ces pays d’Asie centrale.

« Pourquoi est-il si important que les médecins transmettent aux enfants ce qu’ils doivent savoir et apprendre ? » a lancé Hristo Stoichkov, FIFA Legend et ambassadeur FIFA Football for Schools, qui avait fait le déplacement pour l’occasion. « C’est essentiel, car il arrive souvent que des situations exigent une réaction immédiate sur le terrain. C’est pourquoi je suis convaincu que la FIFA, et en particulier sa sous-division Médical et son programme Football for Schools, a un rôle déterminant à jouer. Il faut en prendre conscience, car les premiers secours peuvent sauver des vies. Tout peut arriver par la suite, mais que des médecins prennent le temps d’expliquer ces choses aux enfants est une véritable chance. »

La série animée sur l’éducation à la santé de la FIFA est disponible en ligne et en intégralité ici.