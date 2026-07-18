« Une compétence simple qui peut sauver des vies » : des jeunes apprennent à effectuer une réanimation cardio-pulmonaire

Football et santé se rencontrent sur le mini-terrain FIFA Arena à Central Park (New York)

Des FIFA Legends sont de la partie : Cafu, Hristo Stoichkov et John Terry

Comme l’explique Andrew Massey, directeur médical de la FIFA, quelques minutes suffisent pour apprendre ce geste simple

En droite ligne de son engagement à promouvoir la santé grâce au football, la FIFA a organisé une séance de sensibilisation à Central Park (New York), où de jeunes joueurs et joueuses ont appris à effectuer une réanimation cardio-pulmonaire (RCP), une compétence qui peut sauver des vies.Les FIFA Legends Cafu, champion du monde brésilien, John Terry, ancien capitaine de l’Angleterre, et Hristo Stoichkov, icône du football bulgare, étaient aussi présents sur le mini-terrain FIFA Arena inauguré en amont de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™.

Young players taught Cardiopulmonary Resuscitation 02:51

« Le football, c’est bien plus qu’un jeu. Il s’agit d’inculquer des compétences et valeurs de vie : implication, effort, travail d’équipe, relationnel – et des aptitudes telles que la RCP. Ce geste simple, qu’on peut maîtriser en quelques minutes, a le pouvoir de sauver des vies », a expliqué Andrew Massey, directeur médical de la FIFA.

« Si ne serait-ce qu’un de ces jeunes repart en sachant faire une RCP par compression thoracique,

il pourra passer le mot à son entourage en expliquant à quel point c’était facile , de sorte que d’autres personnes viendront à ce genre de séance, apprendront à pratiquer une RCP et, éventuellement, sauveront des vies. »

Les joueurs et joueuses qui ont pris part à l’événement venaient de Street Soccer USA, organisme à but non lucratif présent dans 16 villes des États-Unis, qui accompagne plus de 75 000 jeunes dans les quartiers les plus défavorisés du pays.

« Il est très important pour ces enfants d’apprendre ce geste de base, comme je l’ai fait à l’école à leur âge », a commenté John Terry. « Si la situation se produit, ce que je ne souhaite pas, le plus important est de ne pas paniquer, de se dire qu’on a la situation en main et de faire ce qu’on a appris. Voilà pourquoi il est si important d’acquérir cette compétence. C’est quelque chose qui pourra leur servir toute leur vie. »

Le mini-terrain FIFA Arena, inauguré le 8 juin 2026, est l’un des 26 mini-terrains qui seront aménagés dans la ville.

« Ces installations offrent aux enfants un environnement sûr et propice où jouer au ballon », a déclaré Elkhan Mammadov, directeur de la division Associations membres de la FIFA. « L’autre avantage considérable, c’est que les gens du quartier peuvent se retrouver régulièrement pour jouer au football, gratuitement. Enfin, les terrains FIFA Arena nous aident à promouvoir un mode de vie sain et à organiser des activités de sensibilisation comme celle d’aujourd’hui. »