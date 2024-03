La Bulgarie prépare son retour

La Bulgarie n’a plus participé à une grande compétition internationale depuis 20 ans

Lorsqu’on parle de la Bulgarie, on pense tout de suite aux années 1990 et à la génération dorée qui s’était invitée en demi-finale de la Coupe du Monde de la FIFA, États-Unis 1994™, avant de participer à l’EURO 1996 de l'UEFA puis à France 1998. Malheureusement, depuis, le football bulgare a disparu des écrans radar.

Pour trouver trace d’une participation bulgare à une grande compétition internationale, il faut remonter à l’EURO 2004 au Portugal. Toutefois, la nouvelle génération d’internationaux et de sélectionneurs semble bien décidée à mettre un terme à cette longue traversée du désert. Dans cette entreprise, elle pourra compter sur les dirigeants de la Fédération Bulgare de Football, ainsi que sur les légendes des années 1990, qui se disent convaincus que le rêve est à portée de main.

"La Bulgarie souffre depuis trop longtemps", s'est lamenté Hristo Stoichkov, que beaucoup considèrent comme l’un des grands artisans de ces exploits passés. Kiril Despodov, l’actuel capitaine de la sélection, affiche pour sa part une détermination à toute épreuve : "Personne en Bulgarie ne peut se satisfaire de cette situation. De notre côté, nous allons nous battre, nous entraîner et donner tout ce que nous avons pour ramener notre pays sur le devant de la scène internationale".

Inside FIFA s’est donc entretenu avec plusieurs acteurs majeurs du football bulgare pour mieux comprendre sa situation actuelle et les bénéfices d'une participation aux FIFA Series™ 2024. Après avoir battu la Tanzanie 1-0, la Bulgarie a bouclé son parcours en Azerbaïdjan ce lundi, avec un nul (1-1) contre l'Azerbaïdjan, le pays hôte.

"Je dis toujours à nos internationaux qu’ils ne doivent pas essayer de nous imiter", a poursuivi Stoichkov. "Il faut qu’ils trouvent leur propre façon de faire. Ça demande beaucoup de travail et de réflexion, afin de comprendre dans quels domaines ils doivent progresser. S’ils cherchent à nous imiter, ils ne feront qu’augmenter la pression qui pèse sur eux et ça n’est jamais une bonne chose."

"Je leur donne des conseils, mais seulement s’ils sont demandeurs. En général, ils apprécient ma compagnie. De mon côté, j’essaye de leur témoigner de l’affection dont ils ont besoin. Nous sommes donc assez proches", a précisé l’ancien joueur du CSKA Sofia et du FC Barcelone. "Il nous reste beaucoup de travail, mais nous ne manquons pas de talent", a ajouté pour sa part Despodov. "Ensemble, nous pouvons ramener la Bulgarie dans la cour des grands."

"Chaque rencontre internationale est une occasion d’apprendre. Les matches amicaux sont de plus en plus difficiles à organiser. Je crois que les FIFA Series répondent à ce problème. Ça devient compliqué de trouver des adversaires de qualité. Ces tournois permettent aux jeunes d’apprendre, en se mesurant à d’autres équipes", a souligné encore Stoichkov.

"Les FIFA Series ont un rôle important à jouer et je crois qu’il faut féliciter la FIFA d’avoir pris cette initiative. Les participants ont beaucoup à gagner et je sais que la FIFA a beaucoup travaillé pour concrétiser ce projet. Pour ça, je la félicite."

Borislav Popov, le secrétaire général de la Fédération Bulgare de Football (BFU), n'a pas dit autre chose : "Notre participation aux FIFA Series sera très utile à l’équipe nationale et à nos internationaux. Les avantages sont nombreux. Non seulement nous allons acquérir une expérience précieuse en affrontant des équipes d’autres continents, qui pensent et jouent différemment, mais nos sélectionneurs vont pouvoir mesurer concrètement les progrès réalisés sur le terrain. Ce sera l’occasion pour eux de repérer nos points forts, mais aussi de dresser la liste des domaines dans lesquels nous pouvons encore progresser, le tout dans un environnement compétitif auquel ils ne sont peut-être pas habitués".