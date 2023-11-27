L’Espagne conserve la tête du classement mondial féminin FIFA/Coca-Cola

Les championnes du monde reste solidement ancrées à la première place

L’Allemagne passe devant l’Angleterre et monte sur le podium

198 associations membres de la FIFA figurent désormais au classement

La nouvelle édition du Classement mondial féminin FIFA/Coca-Cola a été publiée alors que plusieurs équipes viennent de décrocher leur qualification pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Brésil 2027™.

Au total, 119 matches ont été disputés ces deux derniers mois. En Europe et en Amérique du Sud, de nombreux matches de qualification pour la Coupe du Monde Féminine de l’an prochain ont été disputés, tandis qu’en Afrique, plusieurs rencontres des éliminatoires pour les Jeux Olympiques 2028 ont eu lieu. Toutes ces rencontres ont naturellement entraîné des changements au classement.

L’Espagne (1re, inchangé) reste au somment après ses deux victoires convaincantes face à l’Islande et à l’Angleterre, qui ont scellé la qualification de la Roja pour la Coupe du Monde 2027. Derrière, les États-Unis (2e, inchangé) sont désormais talonnés par l’Allemagne (3e, +1), qui devance l’Angleterre (4e, -1) de deux petits points. Un peu plus loin, la France (6e, +1) et le Brésil (7e, -1) échangent également leur position. Aucun autre changement n’intervient dans le Top 10, même si la RDP Corée (11e, inchangé) n’est plus qu’à un petit point d’y faire son apparition.

L’Irlande (21e, +2) et la Turquie (46e, +5) atteignent le meilleur classement de leur histoire ; les Turques faisant même leur première apparition dans le Top 50. La Moldavie (119e, +14), a gagné près de 40 points et grimpé de quatorze places, soit plus que n’importe quelle autre équipe ces deux derniers mois.

Plus loin, Haïti (47e, +2), le Cambodge (113e, +4) et l’Arabie saoudite (157e, +3) améliorent eux aussi leur meilleur classement historique. Bahreïn (116e, -8) et la Géorgie (132e, -7) sont moins à la fête.

Le Soudan (194e) fait son apparition au classement après avoir affronté à deux reprises les Comores (187e, +2) lors des qualifications pour les Jeux Olympiques. Bien que les Soudanaises n’aient marqué aucun but et en ait encaissé 30, elles devancent tout de même leurs voisines du Soudan du Sud (195e, -1). Ainsi, tout comme en décembre 2025, le classement regroupe un nombre record de 198 associations membres de la FIFA.

Leader Espagne (inchangé) Entrées dans le Top 10 Aucune Sorties du Top 10 Aucune Nombre de matches disputés 119 Équipes ayant disputé le plus de matchs Bangladesh et Inde (4 matches) Plus grande progression en termes de points Maurice (+41,74) Plus grande progression en termes de places Moldova (up 14 ranks) Plus grand recul en termes de points Moldavie (+14) Plus grand recul en termes de places Bahreïn (-8) Nouvelle entrée au classement Soudan Sortie du classement Aucune