Classement FIFA : chapeau au Panama

La Colombie, la Malaisie et la Guinée équatoriale ont également fait de belles remontées au classement

Le Panama est l'équipe qui a accumulé le plus de points au Classement Mondial FIFA/Coca-Cola en 2023

Quelle équipe a réalisé le bond le plus spectaculaire ? Comment les sélections nationales se sont-elles comportées dans leurs confédérations respectives ? Quels projets de développement ont soutenu leur croissance ? Inside FIFA répond à toutes ces questions.

Le Panama inarrêtable

Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Los Canaleros ont commencé l'année 2023 avec 1391,70 points et l'ont terminée avec 1475,62 points, soit une progression de près de 84 points qu'aucune autre équipe n'a été en mesure d'égaler.

Au cours des 365 derniers jours, les Panaméens ont pris l'habitude de se distinguer dans les phases finales des compétitions de la CONCACAF, terminant deuxièmes de la Gold Cup - où il se sont inclinés face au Mexique - et quatrièmes de la Ligue des Nations de la CONCACAF 2022/23.

La préparation de ces tournois s'est déroulée dans le complexe Virgilio Tejeira, récemment rénové avec l'aide du Programme . Les vestiaires des joueurs, les espaces médicaux et la salle d'arbitrage, entre autres, ont fait l'objet d'une rénovation complète qui a contribué à une préparation réussie.

En outre, en février, a débuté la construction de leur nouveau Centre de Haute Performance à Burunga, dans le district d'Arraiján. Bâti sur un site de près de 15 hectares, ce centre aidera les différentes équipes nationales à poursuivre leur ascension et à réaliser des exploits historiques, à l'image de celui de l'équipe féminine, qui a disputé sa première Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ à Australie & Nouvelle-Zélande 2023, et qui a également participé à la Coupe du Monde U-17 de la FIFA, Indonésie 2023™.

Les cinq meilleures progressions en 2023 - CONCACAF

La Colombie se démarque avec un gain de 42,51 points dans la zone Conmebol. Los Cafeteros sont actuellement troisièmes dans les éliminatoires sud-américains de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Avec trois nuls et trois victoires au compteur, la Colombie peut se targuer d'être la seule équipe à ne pas avoir perdu le moindre match dans la campagne mondialiste de cette partie du globe.

En marge des terrains, elle a lancé le projet " Fútbol con Futuro " avec le soutien de la FIFA. L'objectif est d'innover et de renforcer la méthodologie de travail de toutes leurs équipes nationales afin d'obtenir des titres. Cela a déjà commencé à porter ses fruits, la Colombie ayant atteint les quarts de finale Coupe du Monde U-20 de la FIFA, Argentine 2023™, éliminée par l'Italie, futur finaliste de la compétition.

Les cinq meilleures progressions en 2023 - CONMEBOL

Dans la zone AFC, c'est la Malaisie qui a fait le bond le plus spectaculaire, passant de la 145e à la 130e position en douze mois. Le pays d'Asie du Sud-Est rêve de participer à sa première Coupe du Monde de la FIFA et a débuté la campagne qualificative pour l'édition de 2026 avec deux victoires qui le placent en tête du Groupe D.

Le Programme Forward a également joué un rôle important, le siège et le centre technique de la Fédération malaisienne de football (FAM) ayant été récemment rénovés, avec notamment la pause d'une pelouse artificielle et d'un terrain en herbe avec projecteurs sur lesquels toutes les équipes malaysiennes peuvent s'entraîner.

FIFA Forward 3.0 évoqué par les Présidents de la FIFA et de la FAM

FIFA Forward 3.0 évoqué par les Présidents de la FIFA et de la FAM

Les cinq meilleures progressions en 2023 - AFC

La Guinée Equatoriale a connu la plus forte progression parmi les nations de la CAF. La sélection africaine n'a pas connu la défaite en 2023, ayant récolté cinq victoires dont deux dans les qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026, et deux nuls. Elle a atteint la 88e place au classement mondial, sa meilleure position depuis 2015, et gagné dix places par rapport à son classement en fin d'année 2022.