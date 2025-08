L'Argentine creuse l'écart, l'Albanie progresse

Le Brésil (3e), l’ Angleterre (4e) et la Belgique (5e) maintiennent leur position dans un Top 5 qui demeure inchangé par rapport au Classement FIFA de juillet 2023. Suivent la Croatie (6e), les Pays-Bas (7e) et le Portugal (8e, +1), seule équipe du Top 10 à progresser d’un rang. L’ Italie (9e, -1) recule d’un cran après avoir buté sur la Macédoine du Nord (1-1) en match éliminatoire pour l’UEFA EURO 2024. L’ Espagne (10e) complète le club des dix.

Au-delà, les changements sont nombreux. Entre la 10e et la 50e place, pas moins de 17 équipes progressent d’un échelon ou plus. L’Autriche (25e, +4) et la Hongrie (32e, +4) se démarquent en grimpant de quatre places chacune. De leur côté, le Mali (49e, +2) et la Côte d’Ivoire (50e, +2) se distinguent en réintégrant le Top 50.