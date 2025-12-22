L’Espagne termine l’année 2025 en tête, belle progression pour la Jordanie

Peu de changements majeurs à signaler dans le dernier Classement mondial masculin FIFA/Coca-Cola de l’année

L’Espagne se maintient à la première place après avoir délogé l’Argentine au mois de septembre

La Jordanie gagne deux places, le Maroc est aux portes du Top 10 et le Kosovo signe une année historique

L’édition de décembre 2025 du Classement mondial masculin FIFA/Coca-Cola, la dernière de l’année, intervient après 42 nouvelles rencontres, qui ont notamment eu lieu dans le cadre de la Coupe arabe de la FIFA, Qatar 2025™.

Vainqueur de la compétition, le Maroc (11e, inchangé), n’a pas réussi à engranger suffisamment de points pour intégrer le Top 10, mais ne compte plus que 0,54 unité de retard sur la Croatie (10e, inchangé). L’Espagne (1re) termine l’année 2025 au sommet du classement après avoir dépassé l’Argentine (2e) lors des rencontres qualificatives de septembre, tandis que la France (3e) complète le podium de 2025.

L’Angleterre (4e), le Brésil (5e), le Portugal (6e), les Pays-Bas (7e), la Belgique (8e) et l’Allemagne (9e) se maintiennent également dans le Top 10.

Aucun changement n’est à noter aux 33 premières places, et seules trois sélections sont parvenues à grimper plus d’un échelon : la Jordanie (64e, +2), finaliste de la Coupe arabe de la FIFA 2025™ face au Maroc, le Vietnam (107e, +3) et Singapour (148e, +3).

Leader Espagne (inchangé) Entrées dans le top 10 Aucune Sorties du Top 10 Aucune Nombre total de matches disputés 42 Plus grand nombre de matches disputés Jordanie, Maroc, Arabie saoudite, Émirats arabes unis (six matches chacun) Plus grande progression en termes de points Palestine (14,18 points) Plus grande progression en termes de places Singapour et Vietnam (trois places chacun) Plus grand recul en termes de points Malaisie (22,52 points) Plus grand recul en termes de places Malaisie (cinq places) Nouvelles entrées dans le classement Aucune Sorties du classement Aucune Équipes inactives ou non classées Érythrée

Le Kosovo (80e, inchangé) s’est distingué en engrangeant 89,02 points – total le plus élevé parmi l’ensemble des équipes –, à la faveur d’un bilan de sept victoires et deux nuls lors de ses dix matches disputés cette année. Le Kosovo est également l’équipe qui enregistre la progression la plus spectaculaire en termes de places sur ces douze derniers mois, avec 19 échelons gagnés.

Parmi les autres nations qui ont tiré leur épingle du jeu en 2025, on peut citer la Norvège (29e, inchangé), qui a accumulé 68,70 points, et le Suriname (123e, inchangé), qui a gagné 15 places depuis le classement de décembre 2024. Par ailleurs, 12 équipes ont enregistré une progression comprise entre 10 à 14 places.

À la fin de l’année 2025, la répartition par confédération des 50 meilleures sélections n’a quasiment pas évolué comparé à la fin de l’année précédente : 26 équipes du Top 50 sont issues de l’UEFA, sept de la CONMEBOL (-1), sept de la CAF, cinq de la CONCACAF (+1), cinq de l’AFC et aucune de l’OFC.