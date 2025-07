La Croatie retrouve le Top 10, le Mexique s’en rapproche

Qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ , phases finales de compétitions continentales, nombreux matches amicaux… ces trois derniers mois ont été des plus animés sur la scène internationale. Plus de deux cents rencontres ont été disputées aux quatre coins du monde, entraînant naturellement des répercussions conséquentes sur le Classement mondial masculin FIFA/Coca-Cola de juillet 2025 .

Le Top 10 n’est pas épargné : la Croatie (10e, +1) y fait son retour aux dépens de l’Italie (11e, -2), le Portugal (6e, +1) et les Pays-Bas (7e, -1) intervertissent leur position tandis que la Belgique (8e) est désormais talonnée par l’Allemagne (9e, +1). Le sommet de la hiérarchie reste toutefois inchangé, puisque l’Argentine (1re) conserve la tête devant l’Espagne (2e) et la France (3e). L’Angleterre (4e) et le Brésil (5e) sont au pied du podium.