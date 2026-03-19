La FIFA lance la cinquième édition de son programme exécutif en matière d’arbitrage

Ce cursus propose de s’initier aux procédures du Tribunal Arbitral du Sport

Guidées par des experts en droit du sport et en arbitrage, les personnes participantes prendront part à des sessions interactives, étudieront des cas pratiques et discuteront entre pairs

La formation en trois modules débutera à Miami en octobre

La FIFA a lancé la cinquième édition de son programme exécutif en matière d’arbitrage sportif, qui constitue pour les personnes participantes un guide théorique et pratique sur les procédures menées devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS).

Destinée aux juristes internes des confédérations, des associations membres de la FIFA, des clubs, des ligues et des syndicats de joueurs ou joueuses, ainsi qu’aux avocat(e)s intéressé(e)s par le droit du sport, cette formation proposée par l’instance dirigeante du football mondial s’appuie sur les vastes connaissances de cette dernière concernant les affaires portées devant le TAS.

En effet, peu d’organisations sportives internationales ont autant d’expérience que la FIFA dans ce domaine, puisqu’elle a été impliquée dans des milliers de dossiers couvrant tout l’éventail des litiges juridiques, notamment des affaires liées à la lutte contre le dopage, aux questions contractuelles et aux mesures disciplinaires.

Le programme s’appuie sur une méthode pédagogique résolument concrète et individualisée, étayée par des travaux théoriques et de recherche, qui se concentre sur les procédures devant le TAS ainsi que sur les modalités d’arbitrage au sein d’autres organisations sportives. Il se compose de trois modules de quatre jours chacun, dispensés à Miami, Buenos Aires et Zurich entre octobre 2026 et avril 2027.

Le programme permettra en outre aux personnes participantes de bénéficier :

d’une analyse exhaustive des différents types de procédure et des principales décisions du TAS ;

de conseils pratiques pour résoudre les litiges devant le TAS ;

d’une introduction aux autres modèles d’arbitrage dans le sport ;

de participer à des simulations d’audiences inspirées de grandes affaires jugées par le TAS.

Les différents modules sont animés par des membres de l’administration de la FIFA, des avocat(e)s indépendant(e)s, des arbitres du TAS ou encore des juristes et des dirigeant(e)s de grandes institutions footballistiques. Vous trouverez de plus amples informations concernant les inscriptions, qui seront ouvertes du 23 mars au 17 mai, sur legal.fifa.com.