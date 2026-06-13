La campagne « Be Active » déployée dans plusieurs villes des États-Unis dans le cadre de la Coupe du Monde de la FIFA™

L’Ouzbékistan, Curaçao et Haïti ont organisé des séances d’entraînement ouvertes à la communauté

Ces équipes ont accueilli des jeunes des communautés locales au sein de leur camps de base dans le cadre de la campagne « Be Active », menée par la FIFA et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS)

Des joueurs des trois sélections impliquées ont offert des moments inoubliables à la prochaine génération de supporters

Des enfants issus de villes accueillant des camps de base des équipes durant la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ ont eu l’occasion unique de rencontrer les protagonistes de la compétitions grâce aux séances d’entraînement ouvertes à la communauté mises en place par la FIFA.

Trois sélections nationales ont en effet ouvert les portes de leur camp de base aux jeunes de la région dans le cadre de la campagne « Be Active », une initiative conjointe de la FIFA et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) qui encourage les enfants à pratiquer au moins 60 minutes d’exercice physique chaque jour.

Haïti a ainsi accueilli des équipes de jeunes locales à la Stockton University de Galloway, dans le New Jersey. Les footballeurs en herbe ont été invités à réaliser quelques exercices et rencontrer des joueurs participant à la Coupe du Monde 2026.

Pour Haïti – qui retrouve l’épreuve reine pour la première fois depuis 52 ans – ce lien avec la nouvelle génération est essentiel. « On sait tous ce que ça peut représenter à cet âge-là de rencontrer un joueur professionnel », a déclaré Wison Isidor. « Pour nous, c’est l’occasion de leur transmettre quelque chose. »

Öffentliches Training von Haiti 01:35

Malgré un emploi du temps chargé pour préparer au mieux les matches de groupe, l’attaquant s’est dit ravi d’avoir pu rencontrer ces enfants. « Ils représentent l’avenir et ça me fait plaisir de réussir à passer un peu de temps avec chacun d’eux. C’est important, surtout si on peut leur donner quelques conseils », a affirmé Isidor.

Selon Greg Ruttler, entraîneur de l’équipe masculine de football de la Stockton University, ces séances constituent une opportunité précieuse pour les jeunes joueurs.

« J’aurais adoré avoir cette chance à leur âge ; j’espère que ça restera gravé, qu’ils en garderont de beaux souvenirs et qu’ils seront heureux de partager ça avec leurs proches. C’est génial d’avoir mis en place cette campagne « Be Active » et ces rencontres avec des internationaux. »

De son côté Curaçao – plus petite nation en termes de population et de superficie jamais qualifiée pour une Coupe du Monde – a organisé une séance d’entraînement ouverte à la communauté à la Florida Atlantic University de Boca Raton. Un événement placé sous le signe de la joie.

L’entraîneur adjoint Giovanni Franken a ainsi dirigé l’échauffement et quelques matches à effectif réduit devant un public enthousiaste, tandis que les joueurs relayaient le message de la campagne « Be Active » sur le terrain et en dehors.

Curaçao Community Training Session 01:45

« Le sport est très important pour la santé, que ça soit sur le plan physique ou mental », a souligné le défenseur Juriën Gaari. « C’est le message qu’on veut faire passer : faire du sport tous les jours est fondamental pour se sentir bien dans son corps et dans sa tête. Ça peut consister en une promenade de 20 minutes ou un petit match de foot. »

L’attaquant Kenji Gorré a quant à lui évoqué la belle histoire de Curaçao pour motiver les enfants présents. « Nos résultats et notre qualification sont la preuve que tout est possible », a-t-il déclaré. « J’espère que la prochaine génération gardera ce succès à l’esprit et que ça l’aidera à croire en ses rêves. »

Enfin, l’Ouzbékistan a reçu des jeunes footballeurs locaux dans son camp de base de Marietta, en Géorgie, qui accueille généralement l’Atlanta United, pensionnaire de Major League Soccer.

Pour les membres de cette sélection, la première à représenter le pays à la Coupe du Monde, ce rendez-vous revêtait une saveur particulière.

Uzbekistan Community Training Session 01:18

« On a passé un super moment nous aussi. Le bonheur de ces enfants était contagieux et l’ambiance était géniale », s’est réjoui Odiljon Xamrobekov.

« On a été très bien accueillis à Atlanta et on en profite pour remercier toutes les personnes qui sont derrière tout ça pour leur excellent travail », a-t-il ajouté.

George Rodriguez, responsable des stages à l’Atlanta United, a indiqué que ces événements présentaient un réel intérêt pour les enfants des environs.

« Ça leur permet de se dépenser. À cet âge, on a de l’énergie à revendre, alors c’est génial de passer du temps comme ça, en extérieur. Au final, ça les aide à l’école, dans leurs interactions au quotidien. C’est utile à tous les niveaux, en fait.

Lancée en collaboration avec l’OMS à l’approche de la Coupe du Monde de la FIFA 2022™, la campagne « Be Active » se veut une réponse à la sédentarité chez les enfants, plusieurs études ayant révélé qu’ils étaient quatre sur cinq à travers le monde à ne pas avoir une activité physique suffisante.