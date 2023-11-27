Les camps de base des équipes de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ finalisés

Les camps de base des équipes constituent un élément essentiel de l’organisation et de l’expérience de la Coupe du Monde de la FIFA™.
25 communautés qui n’accueilleront pas de matchs recevront des équipes, élargissant ainsi l’engouement et l’impact de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™.
39 équipes seront basées aux États-Unis, sept au Mexique et deux au Canada.
Une nouvelle étape majeure dans l’organisation a été franchie sur la route vers la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, avec la finalisation par les 48 équipes qualifiées du choix de leurs camps de base. Les 48 camps de base répartis au Canada, au Mexique et aux États-Unis joueront un rôle essentiel pour les nations participantes qui se préparent à disputer la plus grande Coupe du Monde de la FIFA™ de l’histoire. Les installations d’entraînement d’une qualité exceptionnelle sélectionnées par chaque équipe deviendront leur « nouveau lieu de vie » où joueurs, entraîneurs et staff passeront une grande partie de leur temps pendant la phase de groupes.
Ces 48 camps de base font partie intégrante de l’impact de la Coupe du Monde de la FIFA™, en particulier dans les communautés qui n’accueilleront pas de matchs. L’Amérique du Nord regorge de villes et de communes disposant d’infrastructures impressionnantes et de connexions pratiques avec les 16 Villes hôtes. La présence des équipes qui s’entraîneront et séjourneront dans ces communautés, ainsi que celle des supporters et des médias qui les suivront, générera un important effet socio-économique tout en permettant à un plus grand nombre de personnes, dans un plus grand nombre d’endroits, de ressentir l’effervescence qui entoure de la Coupe du Monde de la FIFA™.
« Les camps de base des équipes font partie intégrante du tissu même de toute Coupe du Monde de la FIFA™ », a déclaré Heimo Schirgi, Directeur des opérations de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. « C’est là que les équipes s’installent, s’entraînent, récupèrent et vivent au rythme quotidien de la compétition. La finalisation de la liste des camps de base pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ est particulièrement enthousiasmante en raison de son échelle inédite, qui nous offre l’opportunité bienvenue et formidable d’impliquer encore plus de communautés et de supporters dans cet événement révolutionnaire. »
Le processus de sélection des camps de base a été approfondi et collaboratif. Il a officiellement débuté en 2024 avec la mise à disposition d’une liste initiale d’options d’élite aux équipes en lice. Elle a été affinée et enrichie tout au long de l’année 2025. Suite au tirage au sort final de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ début décembre 2025, les 42 équipes alors qualifiées ont commencé à soumettre leurs choix parmi plus de 60 options, en tenant compte notamment des zones géographiques où elles disputeront leurs matchs de phase de groupes.
La Colombie, la RI Iran, la République de Corée, le Mexique, l’Afrique du Sud, la Tunisie et l’Uruguay sont les sept équipes qui seront basées au Mexique. Le camp de base du Canada et du Panama sera au pays à la feuille d’érable, les 39 autres équipes étant situées aux États-Unis.
25 communautés en dehors des 16 Villes hôtes accueilleront des équipes nationales. New Tecumseth au Canada ; Cancun, Pachuca et Tijuana au Mexique ; Alexandria, Austin, Boca Raton, Charlotte, Chattanooga, Columbus, Goleta, Greenbrier, Greensboro, Irvine, Mesa, Nashville, Palm Beach Gardens, Portland, Renton, San Diego, Sandy, Santa Barbara, Spokane, Tampa et Winston-Salem aux États-Unis.
Camps de base des équipes participant à la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ :
Association membre participante
Ville
Site d’entraînement
Algérie
Kansas City
University of Kansas
Argentine
Kansas City
Sporting KC Training Centre
Australie
San Francisco Bay Area
Oakland Roots/Soul Training Facility
Autriche
Goleta
UC Santa Barbara - Harder Stadium
Belgique
Renton
Seattle Sounders FC Performance Centre and Clubhouse
Bosnie-et-Herzégovine
Sandy
RSL Stadium
Brésil
New York New Jersey
Columbia Park Training Facility
Canada
Vancouver
National Soccer Development Centre
Côte d’Ivoire
Philadelphie
Philadelphia Union
RD Congo
Houston
Houston Training Centre
Colombie
Guadalajara
Academia Atlas FC
Cap-Vert
Tampa
Waters Sportsplex
Croatie
Alexandria
Episcopal High School
Curaçao
Boca Raton
Florida Atlantic University
Tchéquie
Dallas
Mansfield Multipurpose Stadium
Équateur
Columbus
Columbus Crew Performance Centre
Égypte
Spokane
Gonzaga University
Angleterre
Kansas City
Swope Soccer Village
Espagne
Chattanooga
Baylor School
France
Boston
Bentley University
Allemagne
Winston-Salem
Wake Forest University
Ghana
Boston
Bryant University
Haïti
New York New Jersey
Stockton University
RI Iran
Tijuana
Centro Xoloitzcuintle
Irak
Greenbrier County
The Greenbrier Sports Performance Centre
Jordanie
Portland
University of Portland
Japon
Nashville
Nashville SC
République de Corée
Guadalajara
Chivas Verde Valle
Arabie saoudite
Austin
Austin FC Stadium
Maroc
New York New Jersey
The Pingry School
Mexique
Mexico City
Centro de Alto Rendimiento (CAR)
Pays-Bas
Kansas City
KC Current Training Facility
Norvège
Greensboro
UNC Greensboro
Nouvelle-Zélande
San Diego
University of San Diego - Torero Stadium
Panamá
New Tecumseth
Nottawasaga Training Site
Paraguay
San Francisco Bay Area
Spartan Soccer Complex
Portugal
Palm Beach Gardens
Gardens North County District Park
Qatar
Santa Barbara
Westmont College
Afrique du Sud
Pachuca
CF Pachuca - Universidad Del Futbol
Écosse
Charlotte
Charlotte FC
Sénégal
New York New Jersey
Rutgers University
Suisse
San Diego
SDJA
Suède
Dallas
FC Dallas Stadium
Tunisie
Monterrey
Rayados Training Centre
Turquie
Mesa
Arizona Athletic Grounds
Uruguay
Cancun
Mayakoba Training Centre Cancun
États-Unis
Irvine
Great Park Sports Complex
Ouzbékistan
Atlanta
Atlanta United Training Centre