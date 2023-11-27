FIFA
Communiqué de Presse

Fédération Internationale de Football Association

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lundi 25 mai 2026, 20:15
Organisation

Les camps de base des équipes de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ finalisés

  • Les camps de base des équipes constituent un élément essentiel de l’organisation et de l’expérience de la Coupe du Monde de la FIFA™.

  • 25 communautés qui n’accueilleront pas de matchs recevront des équipes, élargissant ainsi l’engouement et l’impact de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™.

  • 39 équipes seront basées aux États-Unis, sept au Mexique et deux au Canada.

Une nouvelle étape majeure dans l’organisation a été franchie sur la route vers la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, avec la finalisation par les 48 équipes qualifiées du choix de leurs camps de base. Les 48 camps de base répartis au Canada, au Mexique et aux États-Unis joueront un rôle essentiel pour les nations participantes qui se préparent à disputer la plus grande Coupe du Monde de la FIFA™ de l’histoire. Les installations d’entraînement d’une qualité exceptionnelle sélectionnées par chaque équipe deviendront leur « nouveau lieu de vie » où joueurs, entraîneurs et staff passeront une grande partie de leur temps pendant la phase de groupes.

Ces 48 camps de base font partie intégrante de l’impact de la Coupe du Monde de la FIFA™, en particulier dans les communautés qui n’accueilleront pas de matchs. L’Amérique du Nord regorge de villes et de communes disposant d’infrastructures impressionnantes et de connexions pratiques avec les 16 Villes hôtes. La présence des équipes qui s’entraîneront et séjourneront dans ces communautés, ainsi que celle des supporters et des médias qui les suivront, générera un important effet socio-économique tout en permettant à un plus grand nombre de personnes, dans un plus grand nombre d’endroits, de ressentir l’effervescence qui entoure de la Coupe du Monde de la FIFA™.

« Les camps de base des équipes font partie intégrante du tissu même de toute Coupe du Monde de la FIFA™ », a déclaré Heimo Schirgi, Directeur des opérations de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. « C’est là que les équipes s’installent, s’entraînent, récupèrent et vivent au rythme quotidien de la compétition. La finalisation de la liste des camps de base pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ est particulièrement enthousiasmante en raison de son échelle inédite, qui nous offre l’opportunité bienvenue et formidable d’impliquer encore plus de communautés et de supporters dans cet événement révolutionnaire. »

Le processus de sélection des camps de base a été approfondi et collaboratif. Il a officiellement débuté en 2024 avec la mise à disposition d’une liste initiale d’options d’élite aux équipes en lice. Elle a été affinée et enrichie tout au long de l’année 2025. Suite au tirage au sort final de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ début décembre 2025, les 42 équipes alors qualifiées ont commencé à soumettre leurs choix parmi plus de 60 options, en tenant compte notamment des zones géographiques où elles disputeront leurs matchs de phase de groupes.

La Colombie, la RI Iran, la République de Corée, le Mexique, l’Afrique du Sud, la Tunisie et l’Uruguay sont les sept équipes qui seront basées au Mexique. Le camp de base du Canada et du Panama sera au pays à la feuille d’érable, les 39 autres équipes étant situées aux États-Unis.

25 communautés en dehors des 16 Villes hôtes accueilleront des équipes nationales. New Tecumseth au Canada ; Cancun, Pachuca et Tijuana au Mexique ; Alexandria, Austin, Boca Raton, Charlotte, Chattanooga, Columbus, Goleta, Greenbrier, Greensboro, Irvine, Mesa, Nashville, Palm Beach Gardens, Portland, Renton, San Diego, Sandy, Santa Barbara, Spokane, Tampa et Winston-Salem aux États-Unis.

Camps de base des équipes participant à la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ :

Association membre participante

Ville

Site d’entraînement

Algérie

Kansas City

University of Kansas

Argentine

Kansas City

Sporting KC Training Centre

Australie

San Francisco Bay Area

Oakland Roots/Soul Training Facility

Autriche

Goleta

UC Santa Barbara - Harder Stadium

Belgique

Renton  

Seattle Sounders FC Performance Centre and Clubhouse 

Bosnie-et-Herzégovine

Sandy

RSL Stadium

Brésil

New York New Jersey

Columbia Park Training Facility

Canada

Vancouver

National Soccer Development Centre

Côte d’Ivoire

Philadelphie

Philadelphia Union

RD Congo

Houston

Houston Training Centre

Colombie

Guadalajara

Academia Atlas FC

Cap-Vert

Tampa 

Waters Sportsplex 

Croatie

Alexandria 

Episcopal High School 

Curaçao

Boca Raton

Florida Atlantic University

Tchéquie

Dallas

Mansfield Multipurpose Stadium

Équateur

Columbus 

Columbus Crew Performance Centre 

Égypte

Spokane 

Gonzaga University 

Angleterre

Kansas City

Swope Soccer Village

Espagne

Chattanooga

Baylor School

France

Boston

Bentley University

Allemagne

Winston-Salem

Wake Forest University

Ghana

Boston

Bryant University

Haïti

New York New Jersey

Stockton University   

RI Iran

Tijuana 

Centro Xoloitzcuintle

Irak

Greenbrier County

The Greenbrier Sports Performance Centre

Jordanie

Portland

University of Portland

Japon

Nashville

Nashville SC

République de Corée

Guadalajara

Chivas Verde Valle

Arabie saoudite

Austin

Austin FC Stadium

Maroc

New York New Jersey

The Pingry School

Mexique

Mexico City

Centro de Alto Rendimiento (CAR)

Pays-Bas

Kansas City

KC Current Training Facility

Norvège

Greensboro 

UNC Greensboro  

Nouvelle-Zélande

San Diego

University of San Diego - Torero Stadium

Panamá

New Tecumseth

Nottawasaga Training Site

Paraguay

San Francisco Bay Area

Spartan Soccer Complex

Portugal

Palm Beach Gardens

Gardens North County District Park

Qatar

Santa Barbara

Westmont College

Afrique du Sud

Pachuca 

CF Pachuca - Universidad Del Futbol

Écosse

Charlotte

Charlotte FC

Sénégal

New York New Jersey

Rutgers University

Suisse

San Diego

SDJA

Suède

Dallas

FC Dallas Stadium

Tunisie

Monterrey

Rayados Training Centre

Turquie

Mesa 

Arizona Athletic Grounds 

Uruguay

Cancun

Mayakoba Training Centre Cancun

États-Unis

Irvine

Great Park Sports Complex

Ouzbékistan

Atlanta

Atlanta United Training Centre

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