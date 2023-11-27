Les camps de base des équipes de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ finalisés

Les camps de base des équipes constituent un élément essentiel de l’organisation et de l’expérience de la Coupe du Monde de la FIFA™.

25 communautés qui n’accueilleront pas de matchs recevront des équipes, élargissant ainsi l’engouement et l’impact de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™.

39 équipes seront basées aux États-Unis, sept au Mexique et deux au Canada.

Une nouvelle étape majeure dans l’organisation a été franchie sur la route vers la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, avec la finalisation par les 48 équipes qualifiées du choix de leurs camps de base. Les 48 camps de base répartis au Canada, au Mexique et aux États-Unis joueront un rôle essentiel pour les nations participantes qui se préparent à disputer la plus grande Coupe du Monde de la FIFA™ de l’histoire. Les installations d’entraînement d’une qualité exceptionnelle sélectionnées par chaque équipe deviendront leur « nouveau lieu de vie » où joueurs, entraîneurs et staff passeront une grande partie de leur temps pendant la phase de groupes.

Ces 48 camps de base font partie intégrante de l’impact de la Coupe du Monde de la FIFA™, en particulier dans les communautés qui n’accueilleront pas de matchs. L’Amérique du Nord regorge de villes et de communes disposant d’infrastructures impressionnantes et de connexions pratiques avec les 16 Villes hôtes. La présence des équipes qui s’entraîneront et séjourneront dans ces communautés, ainsi que celle des supporters et des médias qui les suivront, générera un important effet socio-économique tout en permettant à un plus grand nombre de personnes, dans un plus grand nombre d’endroits, de ressentir l’effervescence qui entoure de la Coupe du Monde de la FIFA™.

« Les camps de base des équipes font partie intégrante du tissu même de toute Coupe du Monde de la FIFA™ », a déclaré Heimo Schirgi, Directeur des opérations de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. « C’est là que les équipes s’installent, s’entraînent, récupèrent et vivent au rythme quotidien de la compétition. La finalisation de la liste des camps de base pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ est particulièrement enthousiasmante en raison de son échelle inédite, qui nous offre l’opportunité bienvenue et formidable d’impliquer encore plus de communautés et de supporters dans cet événement révolutionnaire. »

Le processus de sélection des camps de base a été approfondi et collaboratif. Il a officiellement débuté en 2024 avec la mise à disposition d’une liste initiale d’options d’élite aux équipes en lice. Elle a été affinée et enrichie tout au long de l’année 2025. Suite au tirage au sort final de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ début décembre 2025, les 42 équipes alors qualifiées ont commencé à soumettre leurs choix parmi plus de 60 options, en tenant compte notamment des zones géographiques où elles disputeront leurs matchs de phase de groupes.

La Colombie, la RI Iran, la République de Corée, le Mexique, l’Afrique du Sud, la Tunisie et l’Uruguay sont les sept équipes qui seront basées au Mexique. Le camp de base du Canada et du Panama sera au pays à la feuille d’érable, les 39 autres équipes étant situées aux États-Unis.

25 communautés en dehors des 16 Villes hôtes accueilleront des équipes nationales. New Tecumseth au Canada ; Cancun, Pachuca et Tijuana au Mexique ; Alexandria, Austin, Boca Raton, Charlotte, Chattanooga, Columbus, Goleta, Greenbrier, Greensboro, Irvine, Mesa, Nashville, Palm Beach Gardens, Portland, Renton, San Diego, Sandy, Santa Barbara, Spokane, Tampa et Winston-Salem aux États-Unis.

Camps de base des équipes participant à la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ :