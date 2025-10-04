Les Associations en action : septembre 2025

Malte a officiellement inauguré un mini-terrain dans le cadre du projet FIFA Arena

Les Samoa misent sur la protection des enfants et des jeunes

Le Kenya se concentre sur l'arbitrage d'élite aux niveaux junior et senior

Toute l'année, la FIFA collabore étroitement avec ses 211 Associations Membres et les accompagne humainement et financièrement dans le développement de leur potentiel footballistique et de leurs infrastructures.

Chaque mois, Inside FIFA met en lumière le travail accompli par ses Associations Membres, qui contribuent à l'épanouissement de la discipline et rendent le football véritablement mondial.

Un anniversaire spécial pour Malte

Dans le cadre du projet FIFA Arena, Malte a officiellement inauguré un mini-terrain, devenant ainsi le plus jeune pays à le faire. Cette initiative concrétise la promesse du président de la FIFA, Gianni Infantino, de créer au moins 1 000 installations de ce type dans le monde. L'inauguration de la FIFA Arena était un événement exceptionnel, car elle coïncidait avec l'inauguration du centre national de football de Ta' Qali, une nouvelle installation ultramoderne qui abritera le centre technique de la fédération, et avec le 125e anniversaire de la Fédération maltaise de football (MFA).

« La FIFA met l'accent sur le développement des jeunes dans le football. L'ouverture de la FIFA Arena à Malte contribuera à changer la vie des enfants et à créer des espaces sûrs et accessibles où ils pourront jouer, apprendre et s'épanouir. L'objectif de l'initiative FIFA Arena est d'inspirer des millions de garçons et de filles à travers le monde, de promouvoir l'inclusion et d'utiliser le football comme un outil précieux de changement social », a déclaré le Président de la FIFA lors de son discours d'ouverture de la FIFA Arena.

Le Centre National de Football (NFC) incarne la vision de l'association : renforcer son investissement à long terme dans le football maltais en créant des bases solides et durables à tous les niveaux du sport. Le NFC met en œuvre cette idée grâce à des installations de pointe, des environnements stimulants et des opportunités qui soutiennent le développement des joueurs, la formation, l'inclusion et la croissance du sport aux niveaux local et international.

L'Azerbaïdjan entre dans l'Arène

Un projet FIFA Arena a également été mis en œuvre en Azerbaïdjan. La cérémonie d'inauguration du terrain de football s'est déroulée en présence du président de la Fédération azerbaïdjanaise de football (AFFA), Rovshan Najaf, et d'autres invités d'honneur. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a également félicité le succès du projet dans un message vidéo. L'association nationale a construit deux terrains dans deux écoles, ce qui bénéficiera directement à plus de 6 000 élèves. Comme indiqué dans le message vidéo du président de la FIFA, l'AFFA a mené à bien un important projet qui offre aux enfants un accès à des espaces sécurisés pour promouvoir l'éducation et le football.

En septembre, l'élite des arbitres autrichiennes s'est réunie à Linz pour le troisième et dernier séminaire de 2025. Elles ont été accueillies par Irene Fuhrmann, Andreas Rothmann (responsable de l'arbitrage féminin) et Sebastian Gruber (responsable des arbitres). Outre une analyse des premiers matchs de Bundesliga féminine, au cours de laquelle les arbitres ont bénéficié de retours pratiques sur la gestion de match, les évaluations de tacles et le comportement tactique, le programme comprenait des tests de conduite, des informations sur l'EURO féminin de l'UEFA 2025 et des perspectives passionnantes sur l'arbitrage du point de vue d'un entraîneur.

« J'ai eu une impression très positive des arbitres d'élite. C'est un groupe extrêmement engagé et intéressé. J'éprouve un profond respect pour ces femmes, d'abord pour avoir choisi de devenir arbitres, puis pour les efforts qu'elles doivent fournir pour faire partie de l'élite » , a déclaré Irene Fuhrmann, ancienne sélectionneuse de l'équipe nationale féminine d'Autriche .

Les Samoa misent sur la protection

Alors que la sensibilisation et les capacités en matière de protection des enfants et des jeunes se développent en Océanie, les Samoa ouvrent la voie dans le Pacifique en intégrant des mesures de protection à tous les niveaux du football. Lors du Championnat féminin U-16 de l'OFC, qui s'est déroulé à Apia, toutes les équipes participantes ont participé à une séance d'information sur la sécurité. Cette séance a expliqué ce que signifie la sécurité, comment identifier les problèmes potentiels et où trouver de l'aide.

Ceci est particulièrement important pour les moins de 16 ans. Les enfants et les jeunes femmes sont connus pour être plus à risque, et de nombreux joueurs découvrent le football international et voyagent même à l'étranger pour la première fois. « Nous avons besoin de la contribution de chacun pour faire de la protection une priorité. Ensemble, nous pouvons assurer la sécurité du football au lieu de regretter quelque chose plus tard » , a déclaré Pelenatete Taei, responsable de la responsabilité sociale du football pour Samoa Football.

Le Kenya se concentre sur l'arbitrage d'élite aux niveaux junior et senior

35 arbitres kenyans, âgés de 25 ans et moins, ont participé à un cours de formation de quatre jours de la FIFA à Kasarani. Le programme a été conçu pour préparer les jeunes arbitres aux compétences décisionnelles nécessaires à leurs missions nationales et internationales. La formation était axée sur la théorie, la préparation physique et les simulations de matchs pratiques afin de les préparer aux compétitions de haut niveau.

Au niveau supérieur, un cours d'arbitres d'élite de la FIFA MA destiné aux officiels existants s'est déroulé à Nairobi sur quatre jours.