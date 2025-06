Les Associations en action : mai 2025

Le monde du football réuni au Paraguay pour le Congrès de la FIFA

Première édition de la Semaine mondiale du football

Les agents de football en période d'examens

Toute l'année, la FIFA collabore étroitement avec ses 211 Associations Membres et les accompagne humainement et financièrement dans le développement de leur potentiel footballistique et de leurs infrastructures.

Chaque mois, Inside FIFA met en lumière le travail accompli par ses Associations Membres, qui contribuent à l'épanouissement de la discipline et rendent le football véritablement mondial.

Le Paraguay accueille le Congrès de la FIFA

Au cours du 75e Congrès de la FIFA à Asunción – le premier jamais tenu au Paraguay –, le Président de la FIFA a souligné l’importance de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ pour le football international.

« L’ensemble des revenus générés par la compétition seront réinvestis dans le football : sous forme de dotation pour les clubs participants et sous forme d’un fonds de solidarité qui profitera aux clubs du monde entier » a précisé Gianni Infantino. « Je tiens à remercier toutes les personnes et entités qui ont rendu cela possible : les confédérations, les fédérations, les ligues, les clubs, les joueurs, l’Association européenne des clubs, ainsi que son président. Toutes les personnes qui – comme nous – estiment qu’une compétition de clubs à l’échelle planétaire est nécessaire pour que les clubs, et pas uniquement les sélections nationales, puissent briller sur la scène mondiale, progresser et se développer. »

Le Congrès de la FIFA a par ailleurs été informé de la mise en œuvre de la mobilisation mondiale contre le racisme, approuvée à l’unanimité l’an dernier par le 74e Congrès de la FIFA.

« Je tiens à remercier le Conseil de la FIFA – ici présent – d’avoir approuvé le nouveau Code disciplinaire de la FIFA. Celui-ci nous donne les outils pour lutter efficacement contre le racisme et sera mis en œuvre à l’échelle mondiale. Nous avons par ailleurs créé le panel de lutte contre le racisme, et je souhaite en profiter pour remercier toutes les FIFA Legends qui le composent. Il est en effet capital de pouvoir compter sur la voix des joueurs et des joueuses, des protagonistes, des FIFA Legends, dans ce type de situation », a souligné M. Infantino.

L'Ouganda développe ses talents

Dans le cadre du Programme de développement des talents de la FIFA, la Fédération ougandaise de football (FUFA) a organisé deux formations de haut niveau à destination des jeunes gardiens de but d'élite au Centre technique de la FUFA à Njeru, du 18 au 22 mai 2025. Au total, 48 participants – 24 gardiens de but et 24 entraîneurs – ont bénéficié de ces sessions animées par des experts.

Le mercredi 14 mai 2025, une équipe technique de la FUFA composée de six membres est arrivée dans la région Nord, à l'Otino Wa Comprehensive SS, pour mener une évaluation de 324 jeunes talents, garçons et filles, sélectionnés par les recruteurs G4 de la FUFA dans toute la région. Les joueurs les plus prometteurs ont été admis dans les programmes de formation d'élite des Écoles régionales d'excellence et d'autres initiatives de développement, notamment l'Académie nationale.

Semaine mondiale du football

La première Semaine mondiale du football a eu lieu du 21 au 25 mai. Pendant cinq jours, les festivités ont fait la part belle à la capacité du football à créer des liens au-delà des frontières, des cultures et des langues. Réunies autour du thème « L’union fait la force », les personnes, les équipes et les organisations du monde entier étaient invitées à jouer, à regarder et à rendre hommage au football pour mettre en valeur les vertus de l’unité.

La Fédération béninoise de football a organisé de nombreuses activités lors de cette Semaine mondiale du football, notamment un rassemblement des sélectionneurs nationaux ainsi que des conseillers techniques régionaux afin de lancer un chantier ambitieux : définir une identité de jeu commune à l'ensemble des sélections, dans toutes les catégories d'âge. « Le but, c’est que nos sélections fonctionnent avec une organisation harmonisée, des principes de jeu communs, et un encadrement structuré », a expliqué Vincent Rautureau, manager des équipes nationales.

La Fédération Haïtienne de Football (FHF) a également été très active. Elle a organisé une série d’activités à travers le pays, du 23 au 25 mai, ciblant la jeunesse, le football féminin et la détection de talents. "À travers ces actions, la FHF réaffirme son engagement en faveur d’un football accessible à toutes et à tous, valorisant la mixité, l’inclusion, et l’émergence de nouveaux talents sur l’ensemble du territoire" a-t-elle précisé dans un communiqué.

Les agents en examen

Devenir agent pour le football est un processus encadré par la FIFA passant par un examen comprenant 20 question à choix multiples conçues pour tester les connaissances du candidat sur la règlementation de la FIFA et le système des transferts. Pour réussir l’examen, le candidat doit obtenir au moins 75% de bonnes réponses. Comme chaque années à la même période, de nombreux candidats ont passé l'examen aux quatre coins du monde.

Football for Schools en Équateur

Grâce au programme Football for Schools géré par la FIFA, en collaboration avec l’UNESCO, 15 500 ballons de football ont été distribués aux écoles, ainsi qu'aux ligues de quartiers et de districts à travers l'Équateur.

Football for Schools (F4S) vise à contribuer à l’éducation, au développement et à l’autonomisation de près de 700 millions d’enfants. Ce programme a été conçu pour promouvoir des compétences et valeurs de vie ciblées à travers la pratique du football et contribuer aux Objectifs de développement durable des Nations Unies ainsi qu’à d’autres priorités.