Les Associations en action : janvier 2026

lancement de la ligue professionnelle de l’OFC en Océnaie

la Liste des Arbitres internationaux de la FIFA s'affine pour 2026

48 associations membres se donnent rendez-vous aux FIFA Series

Toute l'année, la FIFA collabore étroitement avec ses 211 Associations Membres et les accompagne humainement et financièrement dans le développement de leur potentiel footballistique et de leurs infrastructures.

Chaque mois, Inside FIFA met en lumière le travail accompli par ses Associations Membres, qui contribuent à l'épanouissement de la discipline et rendent le football véritablement mondial.

Le début d’une nouvelle ère pour le football professionnel d’Océanie

Les premiers matchs de la nouvelle ligue professionnelle de l’OFC ont été disputés en janvier à Auckland (Nouvelle-Zélande). Soutenue par la FIFA – visibilité via FIFA+, financements ciblés et expertise stratégique –, la création de cette compétition pose les bases d’un parcours professionnel pour les footballeurs océaniens

La première journée de ce tournoi à huit équipes a d’abord vu un nul 2-2 entre le Bula FC (Fidji) et le Vanuatu United FC, dans ce qui restera le tout premier match de la ligue professionnelle de l’OFC. Puis, Auckland FC s’est imposé 3-0 contre ses compatriotes de South Island United.

Le lendemain, le South Melbourne FC s’est imposé 2-1 contre Tahiti United tandis que le Solomon Kings FC est venu à bout de PNG Hekari FC 1-0.

Des officiels de match venus de toute l’Océanie ont célébré l'événement, qui marque également une étape déterminante pour l’arbitrage dans la région.

« Pendant trop longtemps, nous avons évolué dans un environnement amateur, où les officiels de match devaient néanmoins se préparer comme des professionnels », a déclaré le responsable de l’arbitrage de l’OFC, Kevin Stoltenkamp. « L'OFC Pro League leur offre, pour la première fois, l’opportunité d’exercer dans un cadre véritablement professionnel. C’est l’occasion de concrétiser le rêve de toute une vie. »

L’introduction de l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR) ajoute une dimension supplémentaire à l’importance de ces désignations, en permettant aux officiels de se familiariser de manière régulière avec des outils d’élite.

« Pouvoir l’utiliser fréquemment tout au long du championnat, puis enchaîner directement avec des tournois FIFA, sera bénéfique pour nous tous », a ajouté l’arbitre FIFA CK Kawana-Waugh. « C’est une avancée majeure pour que cette technologie devienne la norme plutôt que l’exception. »

La Liste des arbitres FIFA pour 2026 s'affine

L’Ouganda compte 25 officiels de match inscrits sur la Liste des arbitres internationaux de la FIFA pour 2026. Celle-ci comprend les arbitres centraux, les arbitres assistants, les arbitres assistants vidéo et englobe le football "traditionnel", le futsal et le beach soccer. C'est d'ailleurs la première fois que le pays est représenté en beach soccer.

La fédération Néo-Zélandaise de Football s'est également réjouie de l’inscription de "ses" 13 officiels de match sur cette prestigieuse liste.

Co-hôtes de la prochaine Coupe du Monde de la FIFA, les États-Unis affichent un nombre record de 47 officiels de match inscrits pour 2026. Ces désignations couvrent l’ensemble des disciplines : arbitres, arbitres assistants, VAR, ainsi que les arbitres de futsal et de beach soccer.

« Ce chiffre inédit est le reflet de la qualité, du professionnalisme et de la constance des arbitres de U.S. Soccer dans toutes les disciplines », a déclaré Kari Seitz, vice-présidente de l’arbitrage au sein d'U.S. Soccer. « Nos arbitres évoluent régulièrement au plus haut niveau, et cette reconnaissance permet aux États-Unis de continuer à renforcer leur présence sur la scène internationale. Le football d’élite repose sur l’excellence de l’arbitrage, et ce groupe incarne le meilleur de notre programme. »

Autre co-organisateur de la prochaine Coupe du Monde, le Canada compte pour sa part 19 représentants sur la liste, dont quatre officiels de match désignés pour la première fois : Michael Venne (arbitre), Twayne Anderson et Camille Raymond (arbitres assistants), ainsi qu’Alexis Vaughan (arbitre de futsal).

« Canada Soccer est fier de compter 19 officiels de match inscrits sur la Liste des arbitres internationaux de la FIFA. Leur engagement, leur professionnalisme et leur intégrité sans faille témoignent de la solidité de notre organisation. En tant que leaders et modèles, ces officiels continueront d’inspirer les générations futures à viser l’excellence au plus haut niveau du football », a déclaré la Fédération Canadienne de Football dans un communiqué.

Les FIFA Series au programme de 48 Associations Membres

Quarante-huit sélections, représentant près d’un quart des associations membres de la FIFA et issues des six confédérations, prendront part aux FIFA Series 2026™. Réparties en 12 groupes de quatre, elles s’affronteront lors des fenêtres internationales de mars et d’avril.

Les rencontres des groupes masculins auront lieu en Azerbaïdjan, en Australie, en Indonésie, au Kazakhstan, en Nouvelle-Zélande, en Ouzbékistan, à Porto Rico et au Rwanda. Les rencontres féminines se dérouleront au Brésil, en Côte d’Ivoire et en Thaïlande.

Tous les matchs seront diffusés à l’échelle mondiale, offrant une visibilité internationale aux équipes engagées et un accès élargi aux supporters. Les FIFA Series 2026 réunissent des sélections plus ou moins aguerries sur la scène internationale et confirment la vocation de cette initiative à accompagner le développement du football au sein des équipes nationales.

Chez les hommes, les équipes participantes couvrent l’ensemble du spectre du Classement mondial FIFA/Coca-Cola, avec des sélections bien classées telles que l’Australie (26e) ainsi que des nations émergentes comme les Îles Vierges américaines (207e). Le Cameroun (45e), le Gabon (86e), les Comores (106e), et le Rwanda (130e) seront notamment de la partie.

Chez les femmes, les équipes engagées vont du Brésil (7e du classement mondial) aux Îles Turks-et-Caicos (194e). A noter la présence de la Côte d'Ivoire (72e), qui compte parmi les onze hôtes de la compétition. Le Canada (10e) prendra la direction du Brésil, tandis que la RD Congo (109e) se déplacera en Thaïlande.

Cette diversité reflète l’engagement de la FIFA à proposer des rencontres internationales pertinentes aux différentes sélections, quel que soit leur niveau de développement.

Le Programme de développement des Talents gagne du terrain

Cher à Arsène Wenger, Directeur du développement du football mondial de la FIFA, le Programme de développement des talents poursuit son déploiement à travers la planète. Quarante-huit Académies des talents de la FIFA sont aujourd'hui en activité à travers le monde, offrant aux jeunes pépites des pays concernés la possibilité de se développer de manière harmonieuse tant sur le plan éducatif que footballistique.

Ce mois-ci, le programme a particulièrement été mis en lumière dans la zone Concacaf. Deux de ses représentants - le Salvador et Anguilla - ont en effet organisé des évènements Académie de la FIFA.

Au passage, Anguilla est devenue la plus petite association membre de la FIFA à avoir organisé un événement de ce genre. Un rendez-vous décrit comme « un rêve devenu réalité » par les organisateurs de cette nation caribéenne.

« Cet évènement Académie de la FIFA à Anguilla, pays de 15 000 habitants, est un rêve devenu réalité. J'aimerais remercier la FIFA et ses représentants présents aujourd’hui pour ce soutien, cet accompagnement et cette ambition portée par ce programme qui a changé des vies ici et permis aux enfants de croire que leurs rêves peuvent désormais se concrétiser », a déclaré Ewan Gunter, entraîneur de talents FIFA à Anguilla.

Pat Jennings honoré en Irlande du Nord

Longue a été la carrière du gardien de but britannique Pat Jennings. Et importante a été sa contribution au football nord-irlandais. De ce fait, l’ancien international, aujourd’hui âgé de 80 ans, a reçu les honneurs de l'association membre. Il reçu un portrait offert par la Fédération irlandaise de football pour saluer ses 119 sélections avec son pays.

Jennings a disputé quatre matchs lors de la Coupe du Monde de la FIFA 1982, à l'occasion de laquelle l'Irlande du Nord a réalisé sa meilleure performance. Jennings n’a encaissé qu’un seul but lors des trois premiers matchs de la phase de groupes — dont une célèbre victoire 1–0 à dix contre le pays hôte, l’Espagne.

Bien qu’il ait annoncé avoir raccroché les crampons en 1985, Jennings a disputé son dernier match international lors de la Coupe du Monde de la FIFA 1986 le jour de son 41ᵉ anniversaire, ce qui a fait alors de lui le joueur le plus âgé à avoir participé à une Coupe du Monde.