Les Associations en action : avril 2025

Toute l'année, la FIFA collabore étroitement avec ses 211 Associations Membres et les accompagne humainement et financièrement dans le développement de leur potentiel footballistique et de leurs infrastructures.

Chaque mois, Inside FIFA met en lumière le travail accompli par ses Associations Membres, qui contribuent à l'épanouissement de la discipline et rendent le football véritablement mondial.

La Fondation FIFA va apporter son soutien à plusieurs projets et initiatives menés par la World Amputee Football Federation (WAFF, Fédération Internationale de Football pour Amputés). En effet, les deux organisations entendent travailler ensemble au développement de la discipline au niveau mondial. Au cours des trois prochaines années, la Fondation FIFA s’engage à aider la WAFF à mettre en place un certain nombre de programmes conçu pour simplifier l’accès à la discipline des footballeurs et footballeuses amputé(e)s. À la lumière de l’engagement de Gianni Infantino, le Président de la FIFA, en faveur du football pour amputés, cette collaboration s’inscrit dans le cadre des objectifs stratégiques 2023-2027 pour un football mondial, notamment ceux portant sur la responsabilité sociale, à savoir faciliter l’accès du plus grand nombre au football et soutenir le développement des joueurs et joueuses partout dans le monde.

Le Président de la FIFA au 49 e Congrès de l’UEFA

Présent au 49e Congrès ordinaire de l’UEFA à Belgrade en Serbie, Gianni Infantino, Président de la FIFA, a affirmé que la nouvelle Coupe du Monde des Clubs de la FIFA va donner une chance aux « citoyens de tous les pays » de devenir champions du monde.

La première Coupe du Monde des Clubs de la FIFA débutera aux États-Unis le 14 juin. 32 des meilleures équipes de club de la planète s’affronteront alors, pour essayer de décrocher le titre de tout premier champion du monde des clubs du football. « C’est ça le football ! Le but est de réunir les gens, réunir les nations. En fait, aujourd’hui, les 12 clubs européens engagés comptent pas moins de 54 nationalités différentes parmi leurs effectifs : 34 issues d’Europe, et 20 venant de cinq autres continents. L’Europe unit déjà le monde, le monde du football, et c’est notre raison d’être », a déclaré Gianni Infantino.Cette philosophie était la même pour M. Infantino, lors de son appel à poursuivre le développement du football féminin. Après le succès sans précédent de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023, qui était la première édition élargie de 24 à 32 équipes, le tournoi de 2027, qui se déroulera au Brésil – une première en Amérique du Sud – visera à poursuivre cette dynamique.

"Trait Rouge" contre la violence en Belgique

Dans le cadre du programme Safe Together qui vise à garantir la sécurité et le bien-être de toute la communauté du football en Belgique, l'initiative "Trait Rouge" a été mise en oeuvre en ce mois d'avril sous l'impulsion de la Royal Belgian Football Association.

Joueurs, coachs et arbitres – tous âges et niveaux confondus – étaient invités à porter une ligne rouge sur la joue durant les rencontres pour symbolisé l’unité et l’engagement contre la violence, sur et en dehors des terrains.

Le programme s'inscrit dans la lignée des programmes de protection de la FIFA.

Programme FIFA Guardians

Beach Soccer : les arbitres guinéens en stage

Le Beach Soccer est sous le feu des projecteurs en Afrique. Tandis que les Seychelles s'apprêtent à accueillir la compétition reine de la discipline du 1er au 11 mai- première édition du tournoi à se tenir sur le Continent mère - la Guinée a, elle, organisé un stage destiné aux arbitres de Beach Soccer, du 15 au 19 avril 2025. Benchabane Lakhdar, instructeur FIFA, était à la baguette.

« Le stage s’est déroulé dans les meilleures conditions, aussi bien sur le terrain qu’en salle. Je tiens à féliciter l’ensemble du groupe pour son excellent comportement du début à la fin. Je suis ici aussi pour repérer des arbitres pouvant être promus à un niveau international, » a-t-il expliqué. « Le travail ne fait que commencer. Je vous ai donné des outils et des bases. Maintenant, à vous de continuer à apprendre et à partager ce savoir dans vos régions. Vous êtes désormais les ambassadeurs de ce stage auprès de vos collègues qui n’ont pas eu la chance d’y participer. »

Protection et sauvegarde au menu d'un séminaire en Haïti

Dans le cadre de ses efforts continus pour promouvoir et renforcer la culture de la sauvegarde dans l’environnement du football haïtien, la Fédération Haïtienne de Football (FHF) a organisé un séminaire de formation à l’intention des responsables d’académies et d’écoles de football.

L'importance de la sauvegarde dans le développement du football, les différentes formes de violence (physique, sexuelle, verbale et psychologique) ; La négligence et le harcèlement ; Le pédopiégeage comme un enjeu central dans la protection des enfants étaient parmi les quelques sujets abordés lors de cet atelier qui s'est tenu les 23 et 24 avril 2025.

Ce séminaire a été une véritable réussite tant au niveau de la participation que de l'ambiance. Riches et constructifs, les échanges ont été un parfait reflet de l'engagement des participants et de l'intérêt qu'ils portent à ce sujet fondamental

Football for Schools

La protection des footballeurs contre le harcèlement, les préjudices et les abus est une priorité pour la FIFA, en particulier lorsque des enfants sont concernés. Le programme Football for Schools de la FIFA, qui enseigne aux enfants des compétences essentielles à la vie grâce au football et qui est déjà déployé dans plus de 100 pays, s'inscrit dans cet objectif. En s'efforçant d'intégrer des mesures de prévention et de réponse au travail de ses associations membres et, le cas échéant, à ses propres programmes, la FIFA veille à ce que les enfants participant à des activités footballistiques soient mieux protégés tout en profitant du jeu.

Outre le Zimbabwe, la Fédération moldave de football (FMF) soutient également le programme et a invité les professeurs de sport des écoles primaires à s'inscrire à la formation qui s'est déroulée mi-avril à Chisinau.

La légende du football bulgare Hristo Stoichkov était d'ailleurs présent lors de la journée de lancement du programme. Le Bulgare opérait son premier déplacement en tant qu'ambassadeur de Football for Schools, poste auquel il a été récemment nommé.