Gibraltar : une décennie d’efforts récompensée

La Fédération de Football de Gibraltar célèbre en mai 2026 le dixième anniversaire de son adhésion à la FIFA

Les sélections nationales masculine et féminine de Gibraltar ont toutes deux participé pour la première fois aux éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA™

L’accent reste mis sur une progression constante et durable pour l’avenir

Procéder étape par étape est souvent indispensable pour inscrire les progrès dans la durée et éviter les déconvenues. Cette approche résume parfaitement les dix premières années de la Gibraltar Football Association (GFA) en tant qu’association membre de la FIFA. Au cours de cette décennie, Gibraltar a progressé de manière constante grâce à un travail soutenu et à un développement maîtrisé, s’imposant progressivement dans le paysage du football mondial.

L’histoire remonte au 13 mai 2016, lorsque la Fédération de Football de Gibraltar est officiellement devenue la 211e association membre de la FIFA à l'occasion du 66e Congrès de la FIFA qui s'est déroulé à Mexico (Mexique). « Le plus important est que nos enfants, première génération de Gibraltariens à grandir au sein de la FIFA, puissent se sentir membres de la grande famille du football mondial », avait alors déclaré le président de la GFA, Michael Llamas.

« Pour Gibraltar, ces 10 ans représente bien plus qu’un simple jalon. Pour nous, cela incarne des années de travail acharné, de conviction et ce combats pour avoir la possibilité de simplement disputer des compétitions au plus haut niveau », explique l’ancien capitaine de la sélection, Roy Chipolina, à l’occasion de cette étape symbolique pour son pays. « L’adhésion à la FIFA a donné à Gibraltar une reconnaissance et la possibilité de rêver encore plus grand. »

Récemment retraité, Roy Chipolina a porté le brassard en sélection lors de la première campagne de qualification pour la Coupe du Monde - en l'occurence Russie 2018 - et incarne la transformation du football gibraltarien.

« En grandissant à Gibraltar, on n’imaginait pas pouvoir représenter son pays dans des éliminatoires pour la Coupe du Monde de la FIFA, car cette opportunité n’existait tout simplement pas », poursuit-il. « Le changement le plus important concerne l’état d’esprit et le professionnalisme. Nous sommes devenus plus structurés dans tout ce que nous faisons, de la formation des entraîneurs au développement des jeunes, jusqu’aux environnements des équipes nationales. »

Et d'ajouter : « Nous pensons désormais beaucoup plus sur le long terme et nous savons qu’il reste encore énormément à faire. J’ai une grande confiance en nos joueurs, mais nous devons continuer à repousser nos limites et à rechercher la compétition. Les progrès et les succès futurs ne viendront que par ce biais. »

Pour une nation de notre taille, les progrès ne sont possibles que lorsque tout le monde avance ensemble Roy Chipolina Ancien capitaine de Gibraltar

Sur ces 10 années, s'il y avait peut-être un moment à retenir, ce serait peut-être ce jour d'octobre 2018 où Gibraltar s’est imposé 1-0 face à l’Arménie en Ligue des Nations de l’UEFA : sa toute première victoire en compétition officielle. Le mois suivant, Gibraltar grimpait la 190e place du Classement mondial masculin FIFA/Coca-Cola, son meilleur rang jamais atteint à ce jour.

« Le facteur clé, c'est l'humain : l’engagement des joueurs, des entraîneurs, du staff, des bénévoles et de toutes les personnes impliquées dans le football à Gibraltar a été considérable. Pour une nation de notre taille, les progrès ne sont possibles que lorsque tout le monde avance ensemble », souligne Chipolina.

Le développement s’est également étendu au football féminin. La sélection nationale féminine de Gibraltar a disputé son premier match international en Ligue des Nations Féminine de l’UEFA en février 2024, avant d’intégrer le Classement mondial féminin FIFA/Coca-Cola la même année. Mais l'étape la plus marquante reste sa participation aux qualifications pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Brésil 2027™.

« Pour la sélection nationale féminine de Gibraltar et la Gibraltar Football Association, pouvoir participer à la phase de qualification européenne pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA représente énormément. Cela incarne des années de travail, de conviction et de progrès pour le football féminin à Gibraltar. C’est une grande fierté pour nous », affirme l’attaquante internationale Shania Robba.

« C’est particulièrement fort car j’ai partagé ce parcours avec des joueuses aux côtés desquelles j’ai grandi. Nous avions toutes le même rêve : représenter Gibraltar au plus haut niveau possible, à une époque où les opportunités pour le football féminin étaient bien plus limitées qu’aujourd’hui. Le fait d'évoluer ensemble en tant que coéquipières et d’écrire l’histoire de notre pays est quelque chose de très spécial, difficile à exprimer avec des mots. »

Autre date symbolique : le 25 février 2025. L’équipe féminine de Gibraltar a disputé ce jour là son premier match international officiel à domicile. « C’était une journée historique et inoubliable : jouer notre tout premier match à domicile en Ligue des Nations de l’UEFA, face aux Îles Féroé, devant un si grand public, était quelque chose dont nous rêvions depuis des années », confie Robba. « L’atmosphère et le soutien reçus ont énormément compté pour l’équipe et ont montré à quel point le football féminin à Gibraltar a progressé. »

Des progrès qui ont d'ailleurs été accompagnés par la FIFA, à travers les Objectifs Stratégiques du Président Gianni Infantino et des programmes de développement. « Le soutien de la FIFA est extrêmement important pour les petites fédérations, car il permet de créer des opportunités qui seraient autrement très difficiles à obtenir », explique Chipolina.

« Les financements, la formation des entraîneurs, les programmes de développement et les opportunités de compétition ont tous un impact considérable. Ces programmes ne sont pas seulement un soutien : ils peuvent contribuer à façonner l'avenir du football pour les années à venir », déclare-t-elle.