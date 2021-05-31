Accord historique de collaboration entre la FIFA et la CARICOM

La FIFA et la Communauté caribéenne (CARICOM) ont conclu aujourd’hui un protocole d’accord visant à renforcer leur collaboration dans l’optique d’une promotion de l’intégrité et de la responsabilité sociale dans le sport et, plus globalement, du développement du football dans la région.

Cet accord historique a été signé par l’ambassadeur Irwin LaRocque, secrétaire général de la CARICOM, et Gianni Infantino, Président de la FIFA, lors d’une cérémonie virtuelle réunissant les présidents des fédérations de football des pays de la CARICOM, des Ministres et représentants des pays, ainsi que Victor Montagliani, président de la Concacaf.

"Nous nous réjouissons de conclure avec la Communauté caribéenne cet accord visant à faire de notre sport un catalyseur du développement social de la région. Le football est très bien implanté dans les Caraïbes et la région affiche un potentiel de croissance très élevé. Je me réjouis de constater que les pays de la région sont conscients des incidences positives du football sur le plan social et nous avons hâte de travailler de concert à la réalisation de cet objectif commun", a déclaré le Président Infantino.

"Je me félicite de ce protocole d'accord et du partenariat avec la FIFA", a déclaré le secrétaire général de la CARICOM, Irwin LaRocque. "Un grand nombre de nos États membres ont mis en place des programmes de développement misant sur le sport comme facteur de changement. Les bienfaits du sport sur le plan social, sanitaire et économique sont reconnus et encouragés dans notre région. Ce partenariat avec une organisation comme la FIFA nous aide à atteindre nos objectifs, qui consistent à amener notre population, notamment nos jeunes, à adopter un mode de vie sain et à profiter des bienfaits d’un sport comme le football."

Previous 01 / 06 r3dv91ntonxwxhljup4q.jpg 02 / 06 wb7yk4sjsjxdgqolnchg.jpg 03 / 06 feochxxwvs3hfhnecgq2.jpg 04 / 06 bspmjziru0qxxzociymx.jpg 05 / 06 ncoqgeyuncbxiuqrtcpz.jpg 06 / 06 pwvgekfwx3kgcaqhtgpn.jpg Next

"L'intégrité du sport, et du football en particulier, dans notre région est une priorité absolue pour la FIFA et la Concacaf, et je ne peux que me réjouir du partenariat signé aujourd'hui. Il bénéficiera à toute la région des Caraïbes et viendra renforcer nos efforts considérables pour développer le jeu à tous les niveaux", a déclaré Victor Montagliani, président de la Concacaf et vice-président de la FIFA. "Le football est une force unificatrice qui favorise le développement social, en transcendant tous types de barrières, au bénéfice de nos sociétés."

Dans un discours prononcé lors de la cérémonie, Russell Latapy, sélectionneur de la Barbade et FIFA Legend, a déclaré : "Je salue la décision conjointe de la FIFA et de la CARICOM d’investir dans le développement du football car un environnement plus sain pour nos enfants, c’est aussi un environnement plus sain pour le football, à tous les niveaux et pour tous ses acteurs."