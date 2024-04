Le Président de la FIFA annonce qu’il est crucial de “ protéger les valeurs du football ” au Congrès ordinaire de la CONMEBOL

La “ magie ” du football qui “ rassemble les gens ” doit être préservée, affirme Gianni Infantino aux délégués à Asuncion, Paraguay

Le Président de la FIFA reçoit l’Ordre du mérite du football sud-américain et participe à un événement sur la célébration unique du centenaire

Des appels à une action jointe pour éradiquer le racisme et la violence dans le football se font entendre en vue du Congrès de la FIFA du mois prochain

Le Président de la FIFA Gianni Infantino a demandé aux administrateurs du football de “ prendre soin et de protéger ” les émotions universelles et unificatrices du sport alors que la célébration unique du centenaire était abordée durant le 78e Congrès ordinaire de la CONMEBOL au Paraguay. La Coupe du Monde de la FIFA 2030™ aura lieu 100 ans après le premier tournoi organisé en Uruguay.

La grande majorité des matches seront répartis entre les trois pays co-organisateurs, le Maroc, le Portugal et l'Espagne, mais l'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay recevront chacun un match en hommage au rôle de l'Amérique du Sud à la naissance de la compétition, sous réserve de l'achèvement d'un processus d'enchères réussi mené par la FIFA et d'une décision du Congrès de la FIFA.

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, au 78e Congrès de la CONMEBOL

Dans la capitale paraguayenne, Asuncion, M. Infantino a participé à une cérémonie mettant en avant le fait que la célébration unique du centenaire se déroulera sur le continent, puis a déclaré aux délégués du Congrès, dont le président du Paraguay, Santiago Peña, et le président de l'Uruguay, Luis Lacalle Pou, ainsi que les dirigeants des associations membres de la FIFA en Amérique du Sud et des FIFA Legends, que les qualités du football doivent être chéries et protégées.

" Ce sera quelque chose d'unique, ce sera le centenaire de la Coupe du Monde [FIFA] ", a déclaré le président de la FIFA. " Ce sera la Coupe du Monde qui unira véritablement le monde. On dit toujours que le football est magique, qu’il a le pouvoir de rassembler les gens des quatre coins du monde autour d’une seule et même émotion. C’est cette magie que l’on peut observer quand on donne un ballon de football à une jeune fille ou à un jeune garçon et que l’on voit son visage s’illuminer. ”

“ C’est quelque chose d’unique, et il me semble que l’on se doit, en tant que cadres, d’en prendre soin et de le protéger en défendant les valeurs du football ”, a-t-il ajouté. “ Les valeurs que nous possédons tous et avec lesquelles nous avons tous grandi, joué au football, organisé des parties et suivi des matches comme supporters. Ces valeurs qui sont les mêmes en Océanie, en Amérique du Nord, en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie ou en Europe. C’est pour cette raison que, lorsque nous avons commencé à discuter de 2030, il était clair pour moi que nous devions imaginer quelque chose d’unique.

”Mr Infantino a fait l’éloge de la “ pensée novatrice ” des membres du Conseil de la FIFA qui ont voté en faveur d’une solution sans précédent ; célébrer l’anniversaire d’un siècle de la Coupe du Monde de la FIFA. La contribution du Président de la FIFA a pu également être observée lorsqu’il a eu, selon ses dires, “ l’incroyable honneur ” de recevoir le précieux Orden del Mérito del Fútbol Sudamericano (Ordre du mérite du football sud-américain).

Il a aussi mentionné la place centrale occupée par l’Amérique du Sud sur la scène mondiale ces dernières années, de la victoire de l’Argentine en Coupe du Monde de la FIFA™ en 2022 à celle de l’Uruguay en Coupe du Monde U-20 de la FIFA, 2023™, et plus récemment la conquête de la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA 2024™ par le Brésil.

Il a, en outre, souligné que d’autres tournois de la FIFA seraient organisés dans la région, dont la notable Coupe du Monde féminine U-20 de la FIFA™ en Colombie, en septembre, et la Coupe du Monde U-20™ - reçue par l’Argentine l’année dernière - qui se déroulera au Chili en 2025.

“ Je suis convaincu que ces événements aideront à rassembler les jeunes - garçons et filles - à travers un sport qui a une histoire unique, incroyable, et un futur brillant. C’est quelque chose dont nous avons particulièrement besoin par les temps qui courent, ” a déclaré le Président de la FIFA. “ Avec tous les conflits et agressions ayant lieu à l’échelle globale, il nous faut quelque chose qui unit les gens, et pour cela, il n’y a rien de mieux que le football. ”

Mr Infantino a également abordé la question du racisme dans le football, qui sera un thème central de l’imminent 74e Congrès de la FIFA à Bangkok, le 17 mai 2024. Il a aussi demandé aux six fédérations du football mondial d’aider à établir une stratégie complète, qui sera ensuite présentée au Congrès de la FIFA.

“ Nous devons être déterminés dans ce combat, tout comme nous devons être déterminés dans le combat contre la violence ; la violence qui existe dans le monde, et celle qui existe dans le football ”, a ajouté le Président de la FIFA.