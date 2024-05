River Plate vise le 27e ticket pour la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™

Les quadruples champions d’Amérique du Sud peuvent décrocher leur billet en l’emportant sur la pelouse du Nacional, en Uruguay

Boca Juniors est bien placé, mais son sort dépend des résultats des autres équipes

La moitié de la phase de groupes a été disputée en Libertadores de la CONMEBOL

En cas de succès sur la pelouse du Nacional (Uruguay) le 7 mai prochain pour le compte du Groupe H de la Libertadores de la CONMEBOL, River Plate décrochera son billet pour la première édition du Mundial de Clubes FIFA™, nom officiel, en espagnol, de la nouvelle Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™.

Le géant argentin, quadruple champion d’Amérique du Sud, se qualifierait en effet sur la base du classement de sa confédération et deviendrait la première équipe non brésilienne du continent à valider sa présence aux États-Unis en 2025. De son côté, Boca Juniors, grand rival des Millonarios, ne participe pas à la Libertadores cette saison. S’il conserve malgré tout de bonnes chances de décrocher la deuxième des deux places garanties par la voie du classement de la CONMEBOL, il en est réduit à attendre les résultats des autres prétendants pour savoir de quoi son avenir sera fait.

Ces dernières années, la Libertadores a été dominée par le Brésil : Palmeiras, Flamengo et Fluminense ont fait main basse sur les trois derniers titres et se sont donc qualifiés pour la Coupe du Monde des Clubs. Ils seront rejoints par le vainqueur de cette année et par les deuxièmes meilleures équipes au classement de la confédération, calculé sur quatre saisons. Toutefois, si l’un des trois clubs brésiliens devait de nouveau l’emporter cette saison, une troisième place serait attribuée à une formation non brésilienne sur la base de ce classement.

À l’issue de la première partie de la phase de groupes, 32 équipes conservent théoriquement une chance d’être sacrées en Libertadores, bien que plusieurs soient susceptibles d’être éliminées dans les jours à venir.

Alors que 40 points sont encore en jeu pour le classement de la CONMEBOL – 12 au gré des qualifications pour les tours suivants de la compétition et 28 en fonction des résultats –, River Plate (76 points) mène la danse devant Boca Juniors (71 points) et les Paraguayens d’Olimpia (57 points), respectivement sextuple et triple champions d’Amérique du Sud. Ils sont suivis par le Nacional avec 49 points, l’Independiente del Valle (Équateur) avec 45 points, le Cerro Porteño (Paraguay) avec 44 points, le Barcelona SC (Équateur) avec 42 points, Bolívar (Bolivie) avec 36 points, Estudiantes (Argentine) avec 34 points, Talleres (Argentine) avec 34 points, The Strongest (Bolivie) avec 34 points et Libertad (Paraguay) avec 33 points. Comme Boca, Olimpia est absent de la Libertadores cette saison.

En cas de victoire face au Nacional – lui-même triple champion d’Amérique du Sud –, River Plate obtiendrait trois points pour la victoire et trois autres grâce sa qualification pour le tour suivant, ce qui lui assurerait l’une des deux premières places du classement de la CONMEBOL. Par le passé, le club au célèbre maillot blanc et rouge s’est distingué en remportant la Coupe intercontinentale (1986) et en atteignant la finale de la Coupe du Monde des Clubs (2015).

Ailleurs, l’Europe et l’Afrique ont déjà attribué les précieux sésames qui leur sont dévolus (douze et quatre, respectivement). En Asie, le quatrième et dernier billet se jouera entre les Yokohama F. Marinos (Japon) et Al Ain FC (Émirats arabes unis), qui s’affrontent en finale de la Ligue des Champions de l’AFC. Le match aller aura lieu au Japon le 11 mai et le retour aux Émirats arabes unis le 25 mai.

En Amérique du Nord, centrale et Caraïbes, la dernière place (sur quatre) reviendra également au vainqueur de la Ligue des Champions de la Concacaf. La finale, qui opposera le CF Pachuca (Mexique) et le Columbus Crew (États-Unis), est prévue le 1er juin. Le représentant océanien ne sera autre que Auckland City, la formation néo-zélandaise ayant signé des résultats probants tout au long du cycle qualificatif en Ligue des Champions de l’OFC.