L’Atlético de Madrid et le Barça reprennent la course à la qualification pour la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™

Un seul des deux poids lourds espagnols pourra prétendre à une place aux États-Unis l'année prochaine

Les géants sud-africains Mamelodi Sundowns ont l’opportunité de garantir leur billet ce samedi

Ulsan est à une victoire de devenir le premier club coréen à se qualifier pour le nouveau tournoi à 32 équipes

Les clubs espagnols Atlético de Madrid (ESP) et FC Barcelone (ESP) disputeront mardi leur quart de finale retour de la Ligue des Champions, reprenant ainsi la course pour tenter de décrocher une place pour la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ inaugurale. Un seul des deux clubs obtiendra le précieux sésame, et les participants d’Asie et d’Afrique pourraient également être définis les prochains jours.

Mardi 2 avril :

Europe

Fort d’une victoire 2-1 à l’aller face au Borussia Dortmund (ALL), l’Atlético est en bonne position pour rejoindre ses concitoyens madrilènes - le Real Madrid (ESP) - en tant que second représentant de l’Espagne par la voie du classement. Il ne reste plus que neuf points à décrocher (7 à travers les matches et 2 en avançant aux prochaines phases du tournoi) et les hommes de Diego Simeone devancent de six points le FC Barcelone au classement.

En cas d’élimination de Barcelone - qui a perdu 3-2 au match aller - par le Paris Saint-Germain (FRA), la place de l’Atlético serait garantie. Si les deux clubs venaient à se qualifier, ils se retrouveraient dans le dernier carré avec la deuxième place espagnole en jeu - que ce soit par la voie des champions ou celle du classement.

L'un ou l'autre pourrait se qualifier en tant que champion d'Europe, mais il est impossible que les deux équipes se rendent aux États-Unis.

Si l’Atlético remporte son match retour face à Dortmund - qui a déjà glané son billet pour la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025 - il ne resterait au Barça plus qu’une seule solution pour priver son rival de La Liga d’une place par la voie du classement à l’édition inaugurale de la compétition à 32 équipes ; gagner son quart de finale retour, défaire l’Atlético dans les deux matches de la demi-finale et s’incliner en finale aux tirs au but.

Si l’Atlético obtient un meilleur résultat au match retour que le Barça, ce dernier ne pourra plus dépasser l’Atlético par la voie du classement et ne pourrait alors dérober le billet pour les États-Unis 2023/2024 qu’en cas de triomphe en Ligue des Champions.

Décrocher le Graal européen pour la sixième fois assurerait au Barça sa place au détriment de l’Atlético. En cas de victoire des Catalans au match retour et d’élimination des Madrilènes, les hommes de Xavi Hernandez réduiraient l’écart au classement à 3 points. Cependant, pour rattraper ce retard sur l’Atlético, le Barça devrait tout de même atteindre la finale de la Ligue des Champions de cette saison.

Asie

Deux places restent à prendre en Asie : une pour les vainqueurs de la Ligue des Champions de l’AFC 2023/2024, l’autre via le classement.

Al Ain FC (EAU) recevra Al Hilal ce mardi, pour la demi-finale aller. Les visiteurs ont déjà remporté la compétition à quatre reprises. Un de ces succès, en 2021, a garanti au club sa présence à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025. Une cinquième victoire cette saison débloquerait une deuxième place par la voie du classement ; le duo coréen Ulsan HD FC (COR) et Jeonbuk Motors (COR) accompagnerait alors les Émiratis aux États-Unis.

Pour Al Ain, le scénario est on ne peut plus clair : ils doivent soulever le trophée de la Ligue des Champions de l’AFC s’ils désirent faire route vers les États-Unis.

Mercredi 17 avril 2024 :

Europe

Pour Arsenal (ANG), la seule manière de participer à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025 est de conquérir la Ligue des Champions de l’UEFA pour la première fois. Les Londoniens se rendent à Munich mercredi, où les attend le Bayern Munich (ALL), qui est allé arracher un match nul 2-2 à Londres et a déjà garanti son billet pour les États-Unis en tant qu’équipe allemande la mieux classée. Une qualification du Bayern assurerait une place à leurs voisins autrichiens du FC Salzburg (AUT).

Étant les deux derniers vainqueurs de la Ligue des Champions de l’UEFA, le Real Madrid et Manchester City (ANG) ont déjà assuré leur place à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA. Ils se retrouvent mercredi en Angleterre pour disputer le quart de finale retour.

Asie

Ulsan décrochera une place pour la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025 en cas de victoire face au Yokohama F. Marino (JPN) mercredi. En réalité, deux nuls aux matches qu’il leur reste dans la compétition - ou une qualification en finale - suffiraient à Uslan pour obtenir une place par la voie du classement.

Si Uslan et Al Hilal accèdent à la finale, Jeonbuk - qui a été éliminé par Ulsan en quarts de finale - serait assuré d’une place via le classement.

Yokohama sait que seule une première victoire en Ligue des Champions de l’AFC serait synonyme de qualification.

Samedi 2 avril

Afrique

Par coïncidence, les deux équipes encore en lice pour la place disponible pour une équipe africaine à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025 par la voie du classement se rencontrent en demi-finales de la Ligue des Champions de la CAF : l’ES Tunis (TUN), affichant 90 points au compteur, reçoit les Mamelodi Sundowns (RSA), avec 98 points. Le match aller aura lieu samedi.

Avec un maximum de 12 points encore possibles pour les non-champions, une victoire des Mamelodi au match aller serait certitude de qualification au tournoi global de l’année prochaine, car cela les placerait à 11 points de leurs adversaires avec seulement neuf encore disponibles.

En cas de match nul, l’ES Tunis conservera son retard de huit points et aura alors besoin d’une victoire au match retour des demi-finales et dans un des deux matches de la finale pour dépasser les Mamelodi. En revanche, si les Tunisiens remportent les deux matches de la demi-finale, ils devanceront les Mamelodi au classement.