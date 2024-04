Kaká, ancien vainqueur de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™, salue la nouvelle compétition à venir

Son ancien club, le Real Madrid, se trouve parmi les 32 équipes qualifiées pour l'édition inaugurale

"Je pense que cela va être un événement majeur", estime la FIFA Legend

L'ancienne star du Real Madrid et du Brésil, Kaká, s'attend à ce que le nouveau Mundial de Clubes FIFA 25™ (Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™) impulse un élan majeur pour le football à travers le monde.

"Avec 32 équipes en lice, la Coupe du Monde des Clubs sera un rendez-vous extraordinaire", estime Kaká à propos du tournoi qui se tiendra aux États-Unis l'année prochaine, et auquel participeront des clubs des six confédérations. "Le football va vraiment s'enrichir de ce mélange de cultures et de styles de jeu."

"Ce tournoi donnera à davantage de jeunes la chance de rêver. La FIFA parle beaucoup du fait que le football s'adresse à tous et qu'il œuvre pour plus d'inclusion, ce qui amène encore plus de jeunes à s'appuyer sur ce sport - que j'aime tant - non seulement pour jouer mais aussi pour développer leur caractère".

Vainqueur de la Coupe du Monde de la FIFA™ en 2002, Kaká a récolté de nombreux trophées lors de sa riche carrière. Le milieu offensif brésilien a notamment été désigné le Ballon d'Or de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA en 2007, compétition qu'il a remportée sous le maillot de l'AC Milan. La même année, il a été nommé Joueur Mondial de la FIFA.

Kaká attend avec impatience "l’incroyable" Mundial de Clubes FIFA 25™ 02:21

Le Brésilien a ensuite passé quatre saisons au Real Madrid, club qui fait partie des 12 représentants européens qualifiés pour l'édition inaugurale la nouvelle Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, grâce à sa victoire en Ligue des champions de l'UEFA en 2021/22.

"Le Real Madrid cherche à remporter tous les tournois auxquels il participe", a expliqué le FIFA Legend. "Ce club a la culture de la gagne, il est réputé dans le monde entier pour cela. Je pense qu'ils se lanceront dans cette nouvelle compétition avec l'ambition d'aller au bout et devenir l'équipe la plus titrée au monde. Nul doute que le Real va prendre cette compétition très au sérieux pour devenir un club encore plus spécial."

Le tournoi relooké débutera en juin 2025. Kaká, qui a passé trois ans aux États-Unis avec Orlando City, est convaincu qu'il rencontrera un grand succès.