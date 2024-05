Des FIFA Legends évoquent leur enthousiasme à l'idée d’accueillir la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™

La désignation du ou des pays hôte(s) de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027 interviendra lors du 74e Congrès de la FIFA

Les associations membres vont choisir entre la candidature du Brésil et la candidature conjointe de l’Allemagne, de la Belgique et des Pays-Bas

La Coupe du Monde Féminine 2027 fait suite à une édition 2023 marquée par de nombreux records

L’identité du ou des pays hôte(s) de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™ sera connue à l’issue du 74e Congrès de la FIFA, qui aura lieu le 17 mai 2024 à Bangkok (Thaïlande). Par le biais d’un vote public, les associations membres de la FIFA vont choisir entre la candidature conjointe de la Fédération Allemande de Football, la Fédération Belge de Football et la Fédération Néerlandaise de Football ; et celle de la Fédération Brésilienne de Football. Trois FIFA Legends décrivent le retentissement qu’aurait cette compétition si elle était organisée dans leur pays :

Rosana Augusto (Brésil) : Ce serait énorme si le Brésil décrochait les droits d’organisation, car cela changerait beaucoup de choses pour les jeunes filles qui rêvent de jouer au football. De nouvelles perspectives s’ouvriraient pour la nouvelle génération de footballeuses, et les misogynes n’auraient plus qu’à manger leur chapeau. Ce serait magnifique d’accueillir la Coupe du Monde Féminine à la maison, avec la famille et les amis. Les retombées seraient gigantesques pour le pays et je serais vraiment folle de joie.

Renate Lingor (Allemagne) : L’Allemagne est un pays passionné de football. Tout le monde y joue, tout le monde en parle et tout le monde regarde les matches, quel que soit son âge, son sexe ou ses origines. La finale de la Coupe d’Allemagne féminine a eu lieu la semaine dernière à Cologne. Elle s’est jouée à guichets fermés, devant 44 000 spectateurs. L’ambiance était extraordinaire, avec une ribambelle de petites filles et de petits garçons unis dans une atmosphère de fête. L’Allemagne a déjà organisé la Coupe du Monde Féminine de la FIFA en 2011. Les gens d’ici ont soif de football et de grands événements. Ce serait vraiment formidable de revivre une telle émotion.