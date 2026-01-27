Londres, rebosante de figuras internacionales con motivo de la Copa de Campeones Femenina de la FIFA™

Jugadoras de los clubes finalistas recorrieron Londres a bordo de clásicos taxis negros decorados para la ocasión con los colores y escudos de sus clubes

Las leyendas de Inglaterra Jill Scott e Ian Wright dieron la bienvenida a Londres a los equipos participantes

El campeón de la primera competición intercontinental femenina de clubes de la historia se coronará en Londres el domingo 1 de febrero

Londres se convirtió oficialmente en el epicentro del fútbol femenino mundial con la llegada a la capital inglesa de los clubes campeones continentales para disputar la fase final de la edición inaugural de la Copa de Campeones Femenina de la FIFA™.

El lunes 26 de enero, jugadoras de tres de los equipos participantes recorrieron Londres a bordo de emblemáticos taxis negros, ahora eléctricos, decorados para la ocasión con los colores y escudos de sus clubes. La iniciativa acercó las figuras internacionales a la afición local, y ofreció a las futbolistas la oportunidad de ver por el camino algunas de las atracciones turísticas más famosas de la ciudad mientras la capital se prepara para coronar al primer club femenino campeón intercontinental. Los cuatro semifinalistas competirán por la cifra récord de 2,3 millones de dólares de premio del torneo, que la FIFA estableció y anunció la semana pasada.

Gotham FC (Concacaf), SC Corinthians (CONMEBOL), Arsenal Women FC (UEFA) y ASFAR (CAF) se verán las caras en cuatro encuentros ineludibles: dos semifinales, el duelo por la tercera plaza y la final. Uno de ellos hará historia como el primer campeón de la Copa de Campeones Femenina de la FIFA. El estadio del Brentford albergará las dos semifinales el miércoles 28 de enero, mientras que el estadio del Arsenal será el escenario del choque por la tercera plaza y la final el 1 de febrero.

Los conjuntos finalistas estuvieron representados en el emblemático recorrido en taxi por la defensa del Gotham FC Lilly Reale, la delantera del Arsenal Women FC Olivia Smith y la capitana del SC Corinthians Gabi Zanotti. Finalmente, el ASFAR, campeón de África, aterrizó en Londres la noche del lunes.

Las jugadoras estuvieron acompañadas durante el recorrido por las leyendas del fútbol Jill Scott e Ian Wright, así como por el imponente trofeo de la Copa de Campeones Femenina de la FIFA™, dando así el pistoletazo de salida a una semana decisiva para el fútbol femenino a nivel mundial.

"La Copa de Campeones Femenina representa una nueva era para el fútbol femenino de clubes, ya que reúne a campeones de todo el mundo y crea momentos inolvidables tanto para la afición como para las jugadoras", declaró Scott, exinternacional inglesa. "Tengo muchas ganas de ver lo que da de sí este torneo".

Londres se ha consolidado como un foco mundial para el fútbol femenino. Una apasionada afición, inversión continua y los recientes éxitos de las Leonas de Inglaterra han creado un entorno óptimo para el crecimiento imparable de esta disciplina. Esta semana, y por primera vez en la historia, clubes campeones continentales de todo el mundo competirán en tierras inglesas. Y cada partido será decisivo, ya que en juego está nada menos que el mayor premio de todos, la supremacía intercontinental.

"Disputar la primera Copa de Campeones Femenina de la historia frente a la afición de mi nueva ciudad de acogida demuestra lo lejos que ha llegado el fútbol de clubes femenino", explicó la delantera canadiense Olivia Smith. "Toda jugadora quiere competir contra las mejores del mundo, y el Arsenal quiere ser el primer equipo en alzar este trofeo".

Aún quedan entradas, por lo que los aficionados todavía tienen la oportunidad de formar parte de este histórico momento para el fútbol femenino. Pueden comprarse en FIFA.com/tickets.

Acerca de la Copa de Campeones Femenina de la FIFA™

La Copa de Campeones Femenina de la FIFA™ reúne a los mejores clubes de cada confederación para competir por el título de campeón intercontinental.

Las dos semifinales se disputarán el miércoles 28 de enero en el estadio del Brentford. El Gotham FC estadounidense, campeón de la Concacaf, se enfrentará al SC Corinthians brasileño, su homólogo de la CONMEBOL, a las 12:30 GMT (13:30 CET), y a continuación, a las 18:00 GMT (19:00 CET), el Arsenal Women FC inglés, vencedor de la Liga de Campeones Femenina de la UEFA, se verá las caras con el ASFAR marroquí, vencedor de la Liga de Campeones de la CAF.