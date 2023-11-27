Crecimiento del fútbol femenino (junio de 2026)

La FIFA ofrece 13 Programas de Desarrollo del Fútbol Femenino para las federaciones miembro

Actividades en varios programas de la FIFA con novedades de cinco continentes

Lanzamiento de un nuevo e importante proyecto de fútbol femenino de la FIFA, noticias significativas dentro y fuera de la cancha para la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027™ y más

La FIFA está trabajando arduamente en todo el mundo para ayudar a alcanzar el objetivo de 60 millones de jugadoras para 2027. Este ambicioso objetivo se sustenta en 13 programas de desarrollo del fútbol femenino, y las 211 federaciones miembro de la FIFA pueden solicitar el apoyo del organismo rector del fútbol mundial.

En 2025, la FIFA renovó y amplió su Programa de desarrollo de fútbol femenino para darle un mayor impulso al fútbol femenino. Se puede encontrar información adicional aquí.

Inside FIFA analiza solo algunas de las actividades recientes significativas que continúan construyendo la huella del fútbol femenino a nivel mundial.

Jamaica

La Federación Jamaicana de Fútbol (JFF) disfrutó de un momento trascendental a principios de junio con el lanzamiento de su primera Estrategia de Fútbol Femenino , que detalla el plan de la JFF de 2026 a 2031 y es una hoja de ruta ambiciosa destinada a posicionar a Jamaica como líder mundial en el fútbol femenino.

La JFF está buscando desarrollar la mitad inferior de la pirámide futbolística para seguir construyendo sobre la sólida actuación de Jamaica en la Copa Mundial Femenina de la FIFA Australia y Nueva Zelanda 2023™. La estrategia se centra en siete pilares principales, incluidos los equipos nacionales, el desarrollo de la base, la gobernanza y el liderazgo.

Letonia

La Federación Letona de Fútbol (LFF) organizó un festival de la Campaña de Fútbol Femenino de la FIFA en la ciudad de Jelgava. El evento reunió a 150 niñas de cuatro a 14 años. Una de las áreas prioritarias del plan de desarrollo del fútbol femenino de la LFF es aumentar el número de niñas involucradas y registradas en todo el país.

Al evento asistieron varias jugadoras de la selección nacional femenina de Letonia, que estuvieron felices de participar en actividades de fútbol con las niñas y compartir sus experiencias. Paralelamente al festival, se llevó a cabo un curso para líderes de la base.

Venezuela

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) disfrutó de un doble éxito el 9 de julio con el lanzamiento de su Estrategia de Fútbol Femenino para el período comprendido entre 2026 y 2030. Este hito coincidió con la clasificación de la selección nacional para las eliminatorias de la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027™ el mismo día, un logro nunca antes alcanzado a nivel sénior.

El presidente de la FVF, Jorge Giménez, dijo: “Hoy estamos presentando una visión a largo plazo: un proyecto construido sobre la seriedad, la planificación y el compromiso, para darle al fútbol femenino el lugar que se merece dentro del desarrollo de nuestro deporte. El fútbol femenino debe crecer con el mismo rigor, entusiasmo y esfuerzo que ponemos en el fútbol masculino, no como una idea de último momento, sino como una parte fundamental del presente y el futuro de nuestro fútbol”.

España

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) lanzó el segundo festival de su Campaña de Fútbol Femenino en Ferrol, Galicia. La iniciativa tiene como objetivo promover y expandir el ecosistema del fútbol femenino en la región, fortalecer las bases del fútbol femenino y crear más oportunidades de competición y desarrollo para futuras jugadoras.

La RFEF también entregó la segunda edición de su programa Desarrollo de Capacidades para Administradores en Palma de Mallorca, un programa dirigido a directivos de clubes de las distintas regiones. Operado en colaboración con la FIFA, el programa tiene como objetivo fortalecer las capacidades de quienes administran los clubes de fútbol femenino, con el objetivo de equipar a estas personas con las herramientas, el conocimiento y las habilidades necesarias para su trabajo diario.

Vietnam

La Federación de Fútbol de Vietnam (VFF), en coordinación con las federaciones de fútbol locales, organizó Campañas de Fútbol Femenino muy populares en las provincias de Dong Thap y Vinh Long. Más de 300 jóvenes participaron, muchas de ellas por primera vez en el fútbol, disfrutando de actividades futbolísticas, partidos y experiencias interactivas. Continúa un período ajetreado para la VFF y su enfoque concertado en el crecimiento del fútbol femenino, en particular, un taller reciente de Licencias de Clubes en la sede de la VFF.

Zimbabue

Zimbabue continúa desarrollando su visión para el crecimiento del juego local después de lanzar su Estrategia de Fútbol Femenino el pasado diciembre. Casi 350 jugadoras jóvenes se reunieron bajo la Campaña de Fútbol Femenino de la FIFA para el Festival de Fútbol Femenino de Mashonaland Central, una vibrante iniciativa de desarrollo de la base destinada a fomentar el fútbol entre niñas de 6 a 13 años.

Más allá del desarrollo futbolístico puro, el festival también proporcionó un entorno para que las jugadoras de regiones remotas participaran. Las jóvenes interactuaron con entrenadores, personal médico y representantes de los medios, y pudieron participar en talleres de protección.

Afghan Women United

Afghan Women United continuó su inspirador viaje con dos partidos contra las Islas Cook a principios de junio. Fueron los primeros partidos del equipo financiado por la FIFA desde la FIFA Unites Women's Series 2025™.

Afghan Women United sufrió derrotas por 1-0 y 3-0 en los partidos, que tuvieron lugar en Auckland, Nueva Zelanda, siete meses después de su histórica victoria sobre Libia. El equipo se estableció en mayo de 2025 luego de que el Consejo de la FIFA aprobara la Estrategia de Acción de la FIFA para el Fútbol Femenino Afgano .

El campo de la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027™ crece

La lista de naciones que se dirigen a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027™ continúa creciendo con Colombia y Argentina asegurando su pase a Brasil, junto con cuatro naciones europeas. Colombia y Argentina terminaron cómodamente primera y segunda, respectivamente, en el primer torneo independiente para la clasificación sudamericana. Venezuela y Ecuador todavía están a la caza de un puesto en la primera Copa Mundial Femenina de la FIFA organizada en América del Sur, al haberse clasificado para los play-offs interconfederativos.

Dinamarca, Francia, Alemania y la actual campeona, España, encabezaron sus grupos para asegurar el pase a Brasil. Treinta y dos naciones de la UEFA siguen a la caza de los siete puestos de clasificación directa restantes más el único representante europeo en los play-offs interconfederativos.

Se alcanza una fecha trascendental antes de la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027™

Las celebraciones se extendieron por Brasil exactamente un año antes de la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027™ , entre el 24 de junio y el 25 de julio de 2027. La estatua del Cristo Redentor, famosa en todo el mundo en Río de Janeiro, se iluminó con la marca del torneo, mientras que se llevaron a cabo murales de arte callejero y actividades comunitarias en ocho ciudades anfitrionas: Belo Horizonte, Brasilia, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Río de Janeiro, Salvador y São Paulo.

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