El Proyecto de Salud Femenina de la FIFA potenciará la investigación y el conocimiento sobre las deportistas

La iniciativa de la FIFA proporciona conocimientos especializados y educativos con base científica, adaptados específicamente a la preparación y el desarrollo de las deportistas

Incluye 30 módulos en línea en los que se abordan trece temas, que ofrecen información específica al público en general, a los especialistas del deporte y las 211 federaciones miembro de la FIFA

Los estudios que respaldan los métodos y sistemas de entrenamiento se habían centrado anteriormente en deportistas masculinos, por lo que esta nueva iniciativa está orientada a las necesidades específicas de las deportistas

A medida que el fútbol femenino continúa su rápido desarrollo en todo el mundo, se vuelve cada vez más importante entender y satisfacer las necesidades de salud y rendimiento específicas de las futbolistas. Sin embargo, muchas deportistas siguen sin tener acceso a los datos científicos necesarios para fomentar su desarrollo y optimizar su rendimiento. A fin de reducir esta brecha, la FIFA ha puesto en marcha este innovador Proyecto de Salud Femenina.

Tras un estudio en el que se analizaron 5261 artículos de investigación publicados en revistas de ciencias del deporte y la actividad física entre 2014 y 2020, se reveló que solo el 34 % de los participantes eran mujeres, y que solamente el 6 % de la investigación deportiva se centra exclusivamente en las mujeres.

Esto significa que las futbolistas y las deportistas de otras disciplinas dependían de métodos de entrenamiento, cargas de trabajo, métodos y sistemas de recuperación desarrollados a partir de estudios que no tenían en cuenta sus características fisiológicas, lo que podía reducir la eficacia de los entrenamientos y aumentar el riesgo de lesiones.

En los preparativos de la décima edición de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ que tendrá lugar en Brasil el próximo año, la necesidad de reducir esta brecha de conocimiento es hoy más apremiante que nunca. Consciente de la necesidad de contar con estudios y datos más significativos y específicos para las mujeres, la FIFA ha estado buscando nuevas formas de ayudar a jugadoras, entrenadoras y personal del fútbol femenino.

Antes de la celebración de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™, la primera edición de la competición en la que participaron 32 selecciones, el organismo rector del fútbol mundial organizó programas de formación especializados, como parte de un proyecto piloto que benefició a diez selecciones nacionales. La puesta en marcha del Proyecto de Salud Femenina de la FIFA significa que las 211 federaciones miembro de la FIFA podrán disponer ahora de información especializada y científica revisada por pares a través de los trece módulos educativos personalizados.

"El objetivo de la FIFA es mejorar la salud, el bienestar y el rendimiento de todas las futbolistas, así como incrementar el conocimiento sobre las mujeres y niñas que practican el fútbol en todas sus categorías —ha declarado Sarai Bareman, directora de la División de Fútbol Femenino de la FIFA—. Juntos, podemos hacer mucho para ayudar mejor a la creciente cantidad de jugadoras y garantizar que reciban los entrenamientos, el apoyo y la atención acordes a sus necesidades específicas como mujeres".

Los módulos formativos de la FIFA sobre salud y rendimiento femeninos —disponibles en línea para todo el público en la página del Centro de Capacitación de la FIFA— son el fruto de la colaboración con los mejores expertos, a fin de generar, seleccionar y aplicar el contenido científico que los sustenta.

Los módulos abarcan temas universales relacionados con el fútbol y la ciencia del deporte de élite, como el sueño, la recuperación, la fuerza y el acondicionamiento, pero centrados en la perspectiva femenina. También incluyen información detallada sobre los temas específicos para mujeres, como la fisiología femenina, el embarazo, el posparto y la menopausia. Se dividen en cuatro niveles (desde la introducción hasta los contenidos integrados), que ofrecen información específica y útil para todas las partes interesadas, ya sean profesionales del mundo deportivo o el público en general.

Además de ofrecer acceso a conocimientos y educación tan necesarios, la iniciativa busca desterrar tabúes, sistematizar el lenguaje, eliminar el estigma social, fomentar la comunicación abierta y establecer la referencia de un entorno propicio para que el perfecto desarrollo de las deportistas.

"Tenemos que normalizar que se hable de salud femenina, interiorizarlo y usarlo en nuestro favor, en lugar de ignorar el tema o tener miedo a hablar de él —añadió Sarai Bareman—. No se trata de una debilidad, sino de una fortaleza.

El Proyecto de Salud Femenina de la FIFA aborda los trece temas siguientes, divididos en cuatro niveles de conocimiento: