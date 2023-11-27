Brasil inicia la cuenta atrás: falta un año para que empiece la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027™

El país anfitrión organizó distintos actos para celebrar que faltan 365 días para el comienzo del torneo

La expectación crece en todo el país, y las ocho ciudades anfitrionas presentan murales de arte urbano y llevan a cabo actividades comunitarias

Ya se conocen catorce de las 32 selecciones participantes en la competición, cuyo sorteo final se celebrará a finales de este año

A falta de un año para que empiece la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027™, el país anfitrión organizó distintos actos festivos y activó la cuenta atrás para la esperada competición, que se celebrará del 24 de junio al 25 de julio de 2027.

En la víspera de una fecha tan señalada, se iluminó la emblemática estatua del Cristo Redentor de Río de Janeiro con la marca de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027™ y el mensaje "Falta un año". Además, se presentaron murales de arte urbano en las ocho ciudades anfitrionas (Belo Horizonte, Brasilia, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Río de Janeiro, Salvador y São Paulo), y está previsto que esta tarde se iluminen otros monumentos.

Por otro lado, se están llevando a cabo actividades orientadas a atraer a los aficionados y las comunidades locales en todo el país. Una de las más destacadas es la proyección de un documental sobre las pioneras del fútbol femenino en Brasil para los niños y niñas de la capital, Brasilia.

La ocasión también se celebró en otros países, puesto que el equipo directivo de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027™ (FIFA27), que se encuentra en Estados Unidos para conocer cómo funciona el operativo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en el marco del programa de observadores de la FIFA, asistió a un acto en el FIFA Museum de Miami para establecer contacto con los medios de comunicación.

"Hoy falta exactamente un año para que empiece la primera Copa Mundial Femenina de la FIFA en Sudamérica —declaró Jill Ellis, directora general de fútbol de la FIFA—. Dentro de doce meses, toda la atención se concentrará en Brasil, donde organizaremos el mejor Mundial femenino de la historia".

"Se jugarán 64 partidos en ocho ciudades anfitrionas, y en los ocho estadios veremos a las máximas exponentes del fútbol femenino —añadió Aline Pellegrino, directora ejecutiva de la Subdivisión de Legado y Relaciones con los Grupos de Interés de FIFA27—. Promete ser un acontecimiento de una calidad excepcional, cuya misión es seguir potenciando el fútbol femenino en el país y dejar un verdadero legado en Sudamérica. El fútbol femenino ha dejado de ser un nicho y se ha convertido en un movimiento global".

La legendaria futbolista brasileña Marta, máxima goleadora de todos los tiempos en la Copa Mundial Femenina de la FIFA™, compartió su entusiasmo con un mensaje grabado en vídeo, en el que destacaba lo que significará jugar en casa para la próxima generación de jugadoras y aficionadas.

«Llegar al estadio y que suenen los himnos es lo máximo —afirmó—. Es lo que siempre hemos soñado: ver el fútbol femenino en Brasil con los estadios llenos. Espero que sigamos viendo este apoyo y que nuestros compatriotas nos acompañen en esta aventura».

De sus declaraciones se desprendía una expectación general entre jugadoras y exjugadoras, quienes consideran que el próximo Mundial femenino servirá de inspiración a las nuevas generaciones de Brasil y del resto del planeta. Formiga y Cristiane, exinternacionales brasileñas, también tomaron la palabra durante la cita con los medios de comunicación organizada en Miami y expresaron su ilusión ante lo que está por venir.

"Será un momento especial para Brasil y el fútbol femenino —señaló Formiga—. Sabemos cuánto significa esto para la próxima generación".

"Las jugadoras llevan soñando muchos años con ver la Copa Mundial Femenina de la FIFA en Brasil —apuntó Cristiane—. Es una oportunidad para fomentar el desarrollo de nuestro deporte, contribuir a él y conseguir que se acabe consolidando en nuestro país".

Paulo Henrique Cordeiro, ministro de Deportes de Brasil, subrayó la repercusión general de la competición.

"Es un motivo de orgullo para Brasil y una ocasión extraordinaria para fortalecer el fútbol femenino en todo nuestro territorio —manifestó—. Pondremos todo nuestro empeño por que este torneo deje un legado duradero".

La Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027™ será además la primera edición que se celebrará en Sudamérica. A falta de un año para que empiece, catorce selecciones, entre ellas, la anfitriona, ya han asegurado su presencia en la competición. Las plazas restantes se decidirán en los clasificatorios que están en curso, mientras que el sorteo final, previsto para finales de este año, determinará los emparejamientos de la fase de grupos.

Se reclutarán aproximadamente 6.000 voluntarios para la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027™ en las ocho ciudades sede. Las solicitudes se abrirán a finales de este año y los anuncios se realizarán oportunamente a través de los canales oficiales de la FIFA.

Próximamente se podrá consultar información sobre las entradas en FIFA.com/tickets.