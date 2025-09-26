Crecimiento del fútbol femenino (septiembre de 2025)

La FIFA ofrece 13 programas de desarrollo del fútbol femenino para sus federaciones miembro

Otro mes ajetreado de actividades de desarrollo por todo el mundo

Los recientes trabajos de desarrollo apuntan a que los Programas de Estrategia de Fútbol Femenino están llamados a hacer historia

La FIFA trabaja intensamente en todo el mundo para alcanzar el objetivo de contar con 60 millones de jugadoras para 2027. Esta meta ambiciosa se sostiene con 13 programas de desarrollo, disponibles para las 211 federaciones miembro de FIFA, que pueden solicitar apoyo del máximo organismo del fútbol mundial.

Inside FIFA repasa algunas de las actividades recientes más destacadas que han contribuido a expandir la presencia del fútbol femenino a nivel global.

Proyecto de salud femenina de la FIFA

El enfoque concertado de la FIFA en el apoyo al fútbol femenino ha dado otro paso significativo con una iniciativa diseñada para cerrar la brecha de investigación de género en materia de salud y rendimiento de las jugadoras. El innovador Proyecto de salud femenina de la FIFA está diseñado para un análisis amplio de las deportistas, el entorno y el apoyo que necesitan para rendir al máximo.

Los módulos educativos sobre salud femenina de la FIFA, que se publicarán a finales de este año y abarcan cuatro niveles de conocimiento, tienen como cobjetivo de elaborar recursos didácticos para ayudar a las federaciones miembro, las futbolistas, los entrenadores y los equipos multidisciplinares. Se han publicado siete artículos sobre la iniciativa, que pueden leerse en una edición especial de la revista Sports Medicine Journal.

Paraguay

La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) continuó con su esfuerzo concertado por desarrollar el fútbol femenino desde la cantera. Asunción fue la sede del primer festival del segundo ciclo de la campaña de promoción del fútbol femenino de la APF, en el que participaron aproximadamente 60 niñas. Aún quedan por celebrarse cinco festivales más en diferentes regiones de Paraguay.

Tras el festival, se celebró un seminario de formación para gestores y administradores en el centro CARDIF de la APF, financiado por el Programa Forward de la FIFA. El evento, de dos días de duración, contó con la participación de unos 40 representantes administrativos y directivos de clubes de primera división, y se centró en temas como la importancia de los programas femeninos dentro de los clubes, la planificación estratégica, el liderazgo, la comunicación, el marketing, la protección y la concesión de licencias a los clubes.

Tayikistán

La Federación de Fútbol de Tayikistán (FFT) ha creado una ambiciosa campaña de promoción del fútbol femenino diseñada para ampliar las oportunidades tanto de las niñas como de las mujeres de participar en el fútbol a todos los niveles, desde el amateur hasta el profesional. El programa se centra en tres pilares principales: aumentar la participación, reforzar las estructuras competitivas e inspirar a las generaciones futuras a través de modelos a seguir.

Las aspiraciones de la FFT quedaron patentes durante el mes pasado con la celebración de cinco campañas de promoción del fútbol femenino de la FIFA por todo el país centroasiático. Las mismas reunieron a más de 700 niñas de entre 6 y 12 años y brindaron a muchas de las participantes la oportunidad de practicar el fútbol por primera vez.

Botsuana

La Federación de Fútbol de Botsuana (BFA) mantuvo su compromiso continuo con el fútbol femenino con la organización de una campaña de promoción del fútbol femenino y un seminario asociado para entrenadores en Selibe-Phikwe. El curso de actualización, de tres días de duración, combinó sesiones teóricas y prácticas para los 40 participantes y fue dirigido por Barobi Nwako, responsable de desarrollo técnico de la BFA para el fútbol femenino.

Los participantes en el curso asistieron a una sesión crucial sobre protección, dirigida por Galeboe Gaboeme, responsable de protección de la FIFA-BFA, en la que se reforzó la protección y el bienestar de todos los integrantes del fútbol.

Los entrenadores pudieron luego poner en práctica en el terreno de juego las habilidades aprendidas en el aula gracias a un festival de fútbol base que reunió a 100 jóvenes jugadoras con entrenadoras en una jornada animada y divertida para todos.

La BFA también dio la bienvenida a la experta en fútbol femenino de la FIFA Lorena Soto, de Paraguay, quien visitó el país sudafricano para apoyar la iniciativa y observar la implementación de la campaña.

Etiopia

El objetivo a largo plazo de la Federación Etíope de Fútbol (EFF) de profesionalizar el fútbol femenino de clubes fue uno de los temas centrales del seminario de dos días sobre el sistema licencias de clubes que se celebró en la capital, Addis Abeba.

La EFF gestiona actualmente dos ligas femeninas: la Premier League femenina de Etiopía, fundada en 2012, y la Superliga femenina de Etiopía, creada en 2017. Gracias a su constante expansión, ambas ligas cuentan ahora con 28 equipos, además de un aumento en la participación y la audiencia. La EFF ha iniciado una implementación gradual del sistema de licencias de clubes, centrándose en el cumplimiento de los criterios mínimos como primer paso hacia la profesionalización de la gestión de los clubes y las ligas.

"Estamos comprometidos con el crecimiento del fútbol femenino, con la firme convicción de que servirá de base fundamental para fomentar el talento, promover el deporte y contribuir al desarrollo general del fútbol en Etiopía", afirmó Bahiru Tilahun Limenih, secretario general de la EFF.

Egipto

El camino hacia una estructura sólida para el fútbol femenino en Egipto ha tomado forma después de que la Federación Egipcia de Fútbol (EFA) lanzara su primera Estrategia de Fútbol Femenino con el apoyo de la FIFA.

Este hito se celebró en la sede de la EFA y contó con un seminario que reunió a las principales partes interesadas para presentar la hoja de ruta y esbozar los mecanismos prácticos para su implementación. Entre los participantes se encontraban clubes de fútbol femenino, profesionales de los medios de comunicación deportivos, posibles patrocinadores y autoridades relacionadas.

Liberia

La Federación de Fútbol de Liberia (LFA) llevó a cabo una serie de seminarios durante el mes de agosto para administradores de clubes, responsables de licencias, secretarios y funcionarios de subasociaciones de seis condados, que atrajeron a un total de 237 participantes, 27 de ellos mujeres.

El sistema de licencias de clubes de la LFA es una iniciativa histórica diseñada para profesionalizar a los clubes de fútbol femenino en todo el país. Proporciona un marco estructurado para fortalecer la administración, la infraestructura y el desarrollo técnico de los clubes. También apoya directamente al segundo pilar (desarrollo de capacidades) del Plan Estratégico de la LFA y tiene por objeto sentar las bases para un crecimiento sostenible y poder así aprovechar el nivel relativamente bajo de participación femenina en este país del África Occidental.

India

La Federación India de Fútbol (AIFF) pretende impulsar aún más el fútbol femenino en la India tras los importantes éxitos recientes en la escena internacional. A principios de este año, India se clasificó por primera vez en 23 años para la Copa Asiática Femenina de la AFC, mientras que el mes pasado la selección sub-20 se clasificó para la Copa Asiática Femenina Sub-20 de la AFC tras 20 años de ausencia.

Con el apoyo de la FIFA, la AIFF organizó en Nueva Delhi un seminario de formación para mujeres gestoras y administradoras. Más de 50 participantes, en representación de organismos regionales, clubes de alto nivel y academias de fútbol femenino de todo el país, se reunieron en la capital para participar en un programa de tres días de duración que abarcó una amplia variedad de áreas clave.

Neha Chauhan, directora del Departamento Femenino de la AIFF, afirmó: "El verdadero progreso en el fútbol femenino llegará cuando mujeres formadas lideren desde la primera línea, y este seminario es un hito en ese camino".

S eminario regional sobre fútbol femenino de la FIFA

Europa se convirtió en el último continente en beneficiarse del amplio seminario regional sobre fútbol femenino de la FIFA. Las 55 federaciones miembro de la confederación fueron invitadas a este evento de amplio alcance, en el que se llevaron a cabo una serie de presentaciones, intercambios de ideas y sesiones interactivas personalizadas para ayudar a cada país a alcanzar su máximo potencial. El seminario, celebrado en Zúrich, tuvo una duración de dos días y fue el cuarto de los seis seminarios de este tipo realizados tras eventos similares celebrados en 2024 para las federaciones miembro de las confederaciones AFC, Concacaf y CONMEBOL.