El mercado mundial de fichajes alcanza nuevos máximos históricos en el periodo de inscripción de mediados de 2025

En el fútbol masculino el gasto llega a 9.760 millones de USD, un nuevo máximo (un incremento de más del 50 % respecto a mediados de 2024)

En la modalidad femenina las indemnizaciones por transferencias ascienden a 12.3 millones de USD, también la cifra más alta registrada (un aumento superior al 80 % respecto a mediados de 2024)

El número de traspasos tanto en el fútbol masculino como en el femenino establece nuevos récords (casi 12.000 y más de 1.100, respectivamente)

El mercado de fichajes de mitad de año de 2025 (transcurrido del 1 de junio al 2 de septiembre de 2025, que incluye los traspasos correspondientes al periodo de inscripción especial del 1 al 10 de junio, habilitado a raíz del Mundial de Clubes FIFA 2025™) ha supuesto otra etapa de crecimiento importante en el mercado internacional de fichajes, en el que tanto el fútbol masculino como el femenino batieron récords de actividad y gasto, como constatan los datos que publica hoy la FIFA.

Todos los datos relativos a los traspasos se presentan en la plataforma interactiva de la FIFA, lo que permite hacer comparaciones pormenorizadas entre todas las federaciones miembro de la FIFA y a lo largo del tiempo.

El mercado masculino sigue registrando unos niveles de actividad y gasto sin precedentes, mientras que el femenino continúa mostrando un fuerte crecimiento, reflejo de su creciente profesionalización y atractivo para los clubes y las jugadoras de todo el globo.

En el fútbol profesional masculino se cerraron casi 12.000 traspasos internacionales —un nuevo récord— durante el periodo de inscripción de mitad de año de 2025. El gasto en indemnizaciones por transferencias ascendió a 9.760 millones de USD, la cifra más alta jamás registrada a mediados de año y más de un 50 % superior a la del mismo periodo de 2024.

Inglaterra se consolidó como principal inversor mundial en talento, al abonar más de 3.000 millones de USD en costes de traspasos, la mayor cantidad gastada nunca por una sola federación. En el apartado de contrataciones, los tres primeros puestos correspondieron a Inglaterra, Portugal y Brasil.

El fútbol profesional femenino registró un crecimiento especialmente alto y estableció asimismo un nuevo récord, con más de 1.100 traspasos. El gasto en indemnizaciones por transferencias alcanzó los 12.3 millones de USD, un incremento superior al 80 % con respecto al periodo de mitad de año de 2024. El país que más invirtió fue Estados Unidos: más de 4 millones de USD, la cifra más alta registrada en el fútbol femenino. Las principales federaciones en número de contrataciones fueron las de Alemania, Inglaterra y Estados Unidos.

"El mercado de fichajes está boyante, tanto en el fútbol masculino como en el femenino —afirma Emilio García Silvero, director de la División de Servicios Jurídicos y Cumplimiento de la FIFA—. Es muy interesante ver esto en el fútbol masculino a un año de la Copa Mundial de la FIFA 2026, y en el femenino también llama mucho la atención el aumento de las cifras de traspasos, ya que confirma el crecimiento exponencial de la disciplina en el fútbol de clubes".