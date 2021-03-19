Rodrygo: "Me estoy esforzando al máximo para estar en Catar 2022"

Rodrygo habla de su sueño de viajar a Catar 2022 con Brasil

El extremo de 20 años alaba a Neymar, Casemiro y Karim Benzema

Apuesta por el Real Madrid como campeón de España y de Europa este año

En 2012, un lateral derecho de 27 años se preparaba para medirse dentro de la cancha con un adversario absolutamente imprevisible, Neymar. Entonces notó un ligero toque en el hombro, se dio la vuelta y recibió unos consejos al respecto. No venían de su técnico del Mirassol ni de ninguno de los jugadores del primer equipo de este club que entonces militaba en la cuarta división brasileña, sino de su hijo, de 11 años.

Aquel mentor en miniatura no era otro que Rodrygo, que unos años más tarde compartiría equipo con el propio Neymar en la selección brasileña que comenzó su andadura en la competición preliminar de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™ goleando 5-0 a Bolivia. La progresión del joven hace pues honor a su apodo, O Rayo.

El extremo batió récords con el Santos, entre ellos ser el brasileño de menor edad que marcaba en la Copa Libertadores, para luego fichar por el Real Madrid a los 17 años. Se estrenó como anotador con el conjunto merengue al minuto de su debut y, en su primer compromiso de la Liga de Campeones de la UEFA, en noviembre de 2019, se convirtió en el futbolista más joven de su país en ver puerta en el torneo y en el segundo autor de una tripleta de menor edad del certamen, después de Raúl.

FIFA.com entrevista a Rodrygo, quien nos habla de sus aspiraciones para el Mundial y del asalto a la gloria nacional y continental del Real Madrid, así como de Neymar, Casemiro y Karim Benzema, entre otras cosas.

FIFA.com: Rodrygo, corre el rumor de que el lateral derecho del Mirassol recibió algunos consejos especiales antes de marcar a Neymar cuando estaba en el Santos…

Rodrygo: (risas) Yo era canterano del Santos, así que veía todos los partidos de Neymar. Le había visto hacer muchas jugadas distintas y sabía lo difícil que iba a ser marcarlo. Solo tenía 11 años, pero le dije a mi padre que tuviese cuidado con tal jugada de Neymar o con aquel otro truco suyo. Y mi padre hizo un buen partido, ¡a lo mejor no le fue tan mal con los consejos del chico!

¿Quiénes eran sus ídolos de pequeño?

Siempre me gustaron Neymar, Robinho, Cristiano Ronaldo, aunque mi mayor héroe era mi padre. Me encantaba ir a verlo jugar. Estaba triste cuando nos separábamos por el fútbol, pero a veces nos mudábamos de ciudad para poder estar con él. Eso terminó cuando fiché por el Santos.

¿Qué opina de Neymar?

Como futbolista es un verdadero genio, un jugador único. Y es una persona increíble. En el poco tiempo que llevamos juntos para mí ya ha sido una influencia sensacional.

¿Lleva mucho tiempo soñando con disputar el Mundial?

Sueño con jugar el Mundial desde que entendí lo que es el fútbol. En Brasil el Mundial se vive de una manera increíble. Un recuerdo de la infancia que tengo es ver las calles pintadas con los colores de Brasil. Las familias se reúnen al completo para ver los partidos, todo el mundo anima a la Seleção con todas sus fuerzas. Son recuerdos estupendos. Y ahora quiero ser uno de los jugadores a los que veía. Brasil tiene muchos grandes jugadores, así que la competencia es muy intensa, pero me estoy esforzando al máximo todos los días para hacerlo realidad. Desde que me convertí en profesional, a los 16 años, siempre he escuchado todo lo que dicen los entrenadores, he procurado asimilar los consejos y aprender también de los compañeros. Les estoy muy agradecido a todos por haberme ayudado a llegar donde estoy, pero voy a seguir tratando de aprender, mejorar y cumplir mi sueño del Mundial.

Ser ambidiestro y poder actuar en distintas posiciones podría favorecerle. ¿Se trata de un talento natural o es algo que ha trabajado?

Creo que tenía una aptitud natural, pero influyeron más mi padre y mucha práctica. Desde muy pequeño mi padre me hacía disparar y controlar el balón con las dos piernas. Practiqué mucho la pierna mala y día a día fui haciéndome más ambidiestro.

Al margen de Brasil, ¿quién cree que tiene más posibilidades de ganar Catar 2022?

(Pausa) Creo que España o Francia. Son dos selecciones buenísimas. Portugal también está confeccionando un equipo muy bueno.

Ha dicho que uno de sus ídolos era Ronaldo. A mediados de 2018, el Madrid lo fichó a usted y lo traspasó a él. ¿Lamenta no haber tenido la oportunidad de coincidir con él?

No. Estoy encantado de haber hecho realidad un sueño y de estar en el Real Madrid. Yo siempre he seguido la carrera de Cristiano, vi las maravillas que hizo en el Real Madrid, hubiera sido genial jugar con él, pero me siento muy feliz por estar viviendo el sueño de ser jugador madridista.

¿Qué le parece Casemiro?

Casa es un fenómeno. Me ha ayudado mucho desde que estoy aquí. Es una persona maravillosa. Ya lo había visto jugar por televisión y me parecía un jugador increíble, pero es aún mejor de lo que pensaba. No cabe duda de que es el mejor mediocentro defensivo del mundo.

Usted está entonadísimo en la Liga de Campeones, estará satisfecho con su actuación en este torneo…

Claro que sí. Por suerte, he podido marcar, dar una asistencia o jugar bien y ayudar al equipo en todos los partidos que he disputado en el torneo. Estamos satisfechos de haber llegado a cuartos de final, pero nuestro objetivo es ganar la final. Este año no somos los favoritos, pero creo que podemos ganar la Champions.

Lo siguiente será el Liverpool...

Cuanto más avanzas en la competición, más complicada se vuelve. A estas alturas, todos los equipos son realmente complicados, y el Liverpool es uno de ellos. Definitivamente serán dos grandes partidos, muy igualados.

El Real Madrid es tercero de La Liga, a seis puntos del líder, el Atlético. ¿Cree que pueden ganar el título?

Sin duda. Quedan muchos puntos en juego. Estamos esforzándonos mucho. De lo que se trata es de entrar en una buena racha. El año pasado estábamos por detrás del Barcelona, pero encadenamos una secuencia de victorias y ganamos el título. Ahora hay que repetirlo. Este equipo tiene mucha guerra que dar y tenemos mucha calidad. Creo que las cosas se van a dar en el momento justo y que tenemos muchas posibilidades de ser campeones.

El Madrid va a jugar pronto contra el Barcelona. ¿Cómo es disputar un Clásico ?

Es una sensación asombrosa. Empieza a sentirse cuando falta como una semana para el partido. Es un partido que siempre ha soñado con jugar cualquiera al que le guste el fútbol. Lo ve todo el planeta. Es increíble jugar en un partido de esta magnitud.

¿Quién cree que es el mejor futbolista del mundo?

Benzema. Es un jugador excepcional. Está haciendo una temporada increíble, ya el año pasado hizo una campaña increíble, y ha tenido varias temporadas increíbles en su carrera. es un gran honor jugar con él. Me gusta mucho poder darle pases, es un rematador magnífico. Y también una grandísima persona.

¿A qué dedica el tiempo libre?