Por Ella, interpretada por Los Ángeles Azules y Belinda, se presenta como el segundo sencillo del álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Esta nueva canción aporta una identidad mexicana a este proyecto sonoro de alcance global, que reúne a varios artistas y géneros

Se trata del primer sencillo bajo la producción ejecutiva de Tainy, el reconocido creador de éxitos puertorriqueño

Por ella es también el segundo tema de una serie de canciones que se publicarán en las próximas semanas

Hoy se estrena mundialmente Por ella, el segundo sencillo del álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, que abre una nueva fase dentro de la propuesta musical del torneo. La pieza —publicada bajo el sello Def Jam Recordings—, combina la potencia vocal de la artista pop Belinda, el sonido inconfundible de la legendaria agrupación mexicana de cumbia Los Ángeles Azules y la producción característica de Tainy, ganador de varios premios GRAMMY®. Tanto la canción como el videoclip ya se pueden disfrutar en los principales servicios de streaming, listos para acompañar celebraciones en todo el mundo.

El estreno de Por Ella impulsa la evolución de la propuesta musical del torneo, concebida para reflejar la diversidad, la escala y la energía del Mundial de 48 selecciones. El nuevo tema fusiona el pop contemporáneo con la esencia rítmica de la cumbia, dando lugar a una banda sonora vibrante y universal a medida que crece la expectativa rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

“Es un gran honor formar parte del álbum oficial de la Copa Mundial —señaló Belinda—. Por Ella reúne la fuerza de nuestra cultura con la emoción única que solo el Mundial puede generar. México, América Latina y el mundo entero se unen en esta celebración, y me entusiasma compartir una canción creada con tanta pasión”.

Tras él lanzamiento global de Lighter, el primer sencillo del álbum, Por Ella da continuidad a un proyecto musical innovador que se presentará progresivamente conforme avance el camino hacia la Copa Mundial de la FIFA™ más grande de la historia. En las próximas semanas se podrán disfrutar de nuevos sencillos que reflejarán una extraordinaria diversidad de géneros, culturas y artistas, de modo que cada aficionado pueda identificarse con al menos una de las propuestas.

“Es un gran honor para nosotros coincidir nuevamente con Belinda, y nos alegra que sea en un proyecto musical de tanto peso y relevancia en el ámbito deportivo internacional. Representar a México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ nos llena de orgullo y alegría. Estamos seguros de que cada corazón futbolerolo bailará y disfrutará tanto como nosotros al crearlo”, comentaron Los Ángeles Azules.

Por Ella aporta al álbum una identidad profundamente mexicana en español y encarna el espíritu del lema “De México para el mundo”. La canción inaugura además la primera de varias contribuciones del productor ejecutivo y creador de éxitos puertorriqueño Tainy, cuya trayectoria galardonada incluye colaboraciones con algunas de las figuras más influyentes de la música internacional.